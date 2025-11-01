Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
01 nov. 2025 | 19:42
de Vieriu Ionut

O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă de urgență la spital

ACTUALITATE
O fetiță de 2 ani a căzut de la etajul 2 al unui bloc din Constanța. A fost dusă de urgență la spital
Tragedie în Constanța

O seară liniștită de sâmbătă s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din Constanța, după ce o fetiță de doar doi ani a fost transportată de urgență la spital în urma unui incident grav. Totul s-a petrecut într-un bloc de locuințe din oraș, unde martorii au sunat imediat la numărul unic de urgență 112, cerând ajutorul autorităților.

Fetița a fost transportată de urgență la spital

Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs într-un imobil situat pe aleea Topolog din Constanța. Fetița, în vârstă de doi ani, a căzut de la etajul al doilea al blocului, iar în momentul în care echipajele de urgență au ajuns la fața locului, aceasta era inconștientă.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța au confirmat că micuța a fost preluată de echipajul medical în stare de inconștiență și transportată de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă

După primirea apelului la 112, polițiștii s-au deplasat imediat la locul incidentului pentru a verifica situația. Autoritățile au confirmat că sesizarea s-a dovedit reală, fiind vorba despre o minoră de doar doi ani.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de o minoră, de doi ani. Aceasta a fost transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

În prezent, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs tragedia. Ancheta urmează să determine dacă fetița se afla sub supravegherea unui adult în momentul căderii și cum a fost posibil ca aceasta să ajungă în zona de pericol.

Martorii au alertat imediat autoritățile

Momentul a fost unul de panică și confuzie pentru locatarii blocului de pe aleea Topolog. Martorii au povestit că au sunat imediat la 112, iar echipajele medicale și polițiștii au ajuns rapid la fața locului. Zona a fost imediat securizată pentru a permite intervenția medicilor și a poliției.

Sursele oficiale nu au oferit încă detalii suplimentare despre starea de sănătate a fetiței, însă medicii au acționat prompt pentru a-i oferi îngrijirile necesare.

Autoritățile verifică toate ipotezele

Ancheta desfășurată de polițiștii constănțeni are ca scop clarificarea circumstanțelor exacte ale incidentului. În astfel de cazuri, se analizează atât condițiile în care s-a produs căderea, cât și eventualele neglijențe care ar fi putut contribui la accident.

Până la finalizarea investigației, nu se cunosc cauzele certe ale evenimentului, însă autoritățile tratează situația cu maximă seriozitate.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au precizat că cercetările sunt în plină desfășurare, iar concluziile vor fi făcute publice după ce toate probele vor fi analizate.

Până la finalizarea anchetei, părinții și apropiații fetiței așteaptă vești din partea medicilor și speră într-un deznodământ favorabil.

