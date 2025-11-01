Un bărbat din Ilfov a fost înjunghiat de un copil de 13 ani pentru ca a refuzat să îl primească pentru a doua oară la colindat de Halloween

Scene tulburătoare s-au petrecut în noaptea de Halloween, într-o localitate din județul Ilfov, acolo unde un bărbat de 41 de ani a fost înjunghiat chiar în curtea casei sale de un copil de numai 13 ani. Totul ar fi pornit de la un conflict banal, după ce bărbatul a refuzat să îl primească pe minor pentru a doua oară la colindat.

De la ce a pornit conflictul

Potrivit informațiilor preliminare, băiatul ar fi ieșit la colindat alături de doi prieteni, așa cum se obișnuiește de câțiva ani și în România, în seara de Halloween. Grupul a mers din poartă în poartă, cerând dulciuri sau bani, însă la casa victimei ar fi revenit a doua oară în aceeași seară. Proprietarul le-ar fi spus copiilor că fuseseră deja acolo și i-ar fi rugat să plece.

Între bărbat și minor ar fi izbucnit un schimb de replici, iar spiritele s-au încins rapid. Într-un moment de furie, copilul de 13 ani ar fi scos un cuțit și l-ar fi lovit pe bărbat în zona abdomenului. Martorii susțin că totul s-a petrecut în câteva secunde, înainte ca cineva să poată interveni.

Rănit grav, bărbatul s-a prăbușit în curte, iar vecinii, speriați de țipete, au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit echipaje de poliție și o ambulanță, care l-au transportat de urgență pe bărbat la spital. Medicii au confirmat că victima prezenta o plagă profundă în zona abdominală și a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru oprirea hemoragiei. Din fericire, în prezent, viața sa este în afara oricărui pericol.

Minorul a fost găsit de polițiști și este cercetat

Copilul a fost prins la scurt timp de polițiști, care l-au găsit în apropierea locului faptei, împreună cu prietenii săi. Minorul se află în custodia autorităților, iar anchetatorii încearcă acum să reconstituie pas cu pas desfășurarea incidentului. Potrivit unor surse judiciare, părinții băiatului ar face parte dintr-o familie cunoscută în zona Ilfov pentru legăturile cu mediul interlop, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de poliție.

“Este un caz extrem de grav, mai ales având în vedere vârsta agresorului. Se efectuează cercetări pentru lovire sau alte violențe, urmând ca procurorii să stabilească exact încadrarea juridică a faptei și dacă a existat premeditare”, au declarat surse din anchetă.

Incidentul a șocat întreaga comunitate, mai ales pentru că a avut loc într-o noapte dedicată distracției și jocurilor pentru copii. Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească exact circumstanțele în care copilul a ajuns să recurgă la un gest atât de violent.