Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 15:23
de Andrei Simion

O femeie nemulțumită de viață și serviciu a ajuns la 9.000 km de locul în care trăia de o viață, după ce a ascultat sfatul ChatGPT

Europa
O femeie nemulțumită de viață și serviciu a ajuns la 9.000 km de locul în care trăia de o viață, după ce a ascultat sfatul ChatGPT
Julie Neis a decis să folosească ChatGPT pentru a-și schimba viața. (Foto: Julie Neis/Instagram)

După un burnout sever, o americancă originară din Texas a decis să-și reseteze viața radical, lăsându-și viitorul „pe mâna” unui model de inteligență artificială. Pe baza unui prompt detaliat despre starea ei emoțională, preferințe și ritmul de viață dorit, ChatGPT i-a sugerat sudul Franței. După ce a cântărit argumentele pro și contrak, inclusiv varianta inițială, Paris, oraș în care mai locuise, femeia a ales Uzès, în departamentul Gard, la nord-est de Nîmes, notează Bfmtv.com.

Povestea ei a devenit virală, pentru că sintetizează două tendințe la modă: apelul la ChatGPT pentru decizii personale și fuga din mediile de lucru care accentuează anxietatea. Cazul e surprinzător, dar nu izolat: tot mai mulți folosesc algoritmi ca „oglindă” pentru opțiuni de relocare, carieră sau stil de viață.

Cum a ajuns din burnout la „slow life”

Americanca povestește că a „rezistat” aproape doi ani într-un job care i-a agravat depresia și anxietatea. Pentru a evita punctul de neîntoarcere, a folosit ChatGPT ca instrument de clarificare: a descris cât de mult își dorește un oraș mic, cu comunitate prietenoasă, piețe locale și un ritm lent, aproape mediteranean. Lista comparativă generată de inteligența artificială a descurajat revenirea la Paris și a scos în față Uzès, un loc deja popular în rândul vorbitorilor de engleză, pus pe hartă și de presa internațională.

Mutarea nu a fost simplă. Femeia recunoaște teama de a-și părăsi serviciul și rutina, însă sentimentul de a „reîncepe de la zero” a cântărit mai mult. Pe rețelele sociale a documentat trecerea la „slow life”: piețele de weekend, excursii pe Coasta de Azur, ritualuri zilnice care o ajută să iasă din spirala epuizării.

Julie Neis

De la decizia personală la plan de afaceri

Stabilirea în Uzès s-a transformat și într-o direcție profesională. Inspirată de propriul traseu, americanca vrea să lanseze un mic business destinat compatrioților interesați de relocare în Franța: ghidaj administrativ, recomandări de cartiere, costuri și pași practici pentru obținerea documentelor. Ideea vine pe fondul cererii crescute pentru conținut de tip „how to move”, în care experiența personală și verificarea locală sunt valoroase.

Relocarea la aproape 9.000 km de „acasă” nu a fost „decizia” AI, ci rezultatul unui dialog cu sine mediat de un instrument digital. Algoritmul a oferit liste și argumente, dar decizia i-a aparținut. Iar faptul că a ales Uzès, nu un mare centru urban, spune mult despre tipul de viață pe care și-l dorește după burnout: mai lentă, mai ancorată în comunitate, mai puțin zgomotoasă. Pentru mulți, acesta e și rostul tehnologiei: nu să decidă în locul nostru, ci să ne ajute să ne auzim mai clar.

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Recomandări
Atacuri cibernetice de amploare în această țară: Hackerii au compromis instalațiile de apă și energie
Atacuri cibernetice de amploare în această țară: Hackerii au compromis instalațiile de apă și energie
Castelul Pelișor, sufletul Reginei Maria. Aici s-au născut două regine și un rege, aici a murit „inima” României
Castelul Pelișor, sufletul Reginei Maria. Aici s-au născut două regine și un rege, aici a murit „inima” României
Un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei de revizie, arestaţi preventiv în cazul exploziei din Rahova. Cum se apără cei trei
Un angajat Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei de revizie, arestaţi preventiv în cazul exploziei din Rahova. Cum se apără cei trei
Cum poți negocia reeșalonarea datoriilor la întreținerea de la bloc. Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi
Cum poți negocia reeșalonarea datoriilor la întreținerea de la bloc. Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi
Cât timp durează până se prescrie un dosar penal în România. Cum a scăpat un afacerist urmărit internațional de peste 10 ani
Cât timp durează până se prescrie un dosar penal în România. Cum a scăpat un afacerist urmărit internațional de peste 10 ani
Ce răspuns i-a dat ministrul Daniel David unui elev după ce l-a întrebat de ce la școală contează doar notele și mai puțin pasiunile sau creativitatea
Ce răspuns i-a dat ministrul Daniel David unui elev după ce l-a întrebat de ce la școală contează doar notele și mai puțin pasiunile sau creativitatea
Inteligența artificială aduce un val global de concedieri: mii de angajați pierd locul de muncă în marile corporații
Inteligența artificială aduce un val global de concedieri: mii de angajați pierd locul de muncă în marile corporații
Comportamentul bizar al albinelor: Cum își elimină reginele, motivul pentru care fac asta
Comportamentul bizar al albinelor: Cum își elimină reginele, motivul pentru care fac asta
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Denise Rifai și Dan Alexa, noul cuplu din showbiz? Cum au fost surprinși cei doi, gesturile lor spun multe
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...