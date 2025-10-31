O femeie nemulțumită de viață și serviciu a ajuns la 9.000 km de locul în care trăia de o viață, după ce a ascultat sfatul ChatGPT

După un burnout sever, o americancă originară din Texas a decis să-și reseteze viața radical, lăsându-și viitorul „pe mâna” unui model de inteligență artificială. Pe baza unui prompt detaliat despre starea ei emoțională, preferințe și ritmul de viață dorit, ChatGPT i-a sugerat sudul Franței. După ce a cântărit argumentele pro și contrak, inclusiv varianta inițială, Paris, oraș în care mai locuise, femeia a ales Uzès, în departamentul Gard, la nord-est de Nîmes, notează Bfmtv.com.

Povestea ei a devenit virală, pentru că sintetizează două tendințe la modă: apelul la ChatGPT pentru decizii personale și fuga din mediile de lucru care accentuează anxietatea. Cazul e surprinzător, dar nu izolat: tot mai mulți folosesc algoritmi ca „oglindă” pentru opțiuni de relocare, carieră sau stil de viață.

Cum a ajuns din burnout la „slow life”

Americanca povestește că a „rezistat” aproape doi ani într-un job care i-a agravat depresia și anxietatea. Pentru a evita punctul de neîntoarcere, a folosit ChatGPT ca instrument de clarificare: a descris cât de mult își dorește un oraș mic, cu comunitate prietenoasă, piețe locale și un ritm lent, aproape mediteranean. Lista comparativă generată de inteligența artificială a descurajat revenirea la Paris și a scos în față Uzès, un loc deja popular în rândul vorbitorilor de engleză, pus pe hartă și de presa internațională.

Mutarea nu a fost simplă. Femeia recunoaște teama de a-și părăsi serviciul și rutina, însă sentimentul de a „reîncepe de la zero” a cântărit mai mult. Pe rețelele sociale a documentat trecerea la „slow life”: piețele de weekend, excursii pe Coasta de Azur, ritualuri zilnice care o ajută să iasă din spirala epuizării.

De la decizia personală la plan de afaceri

Stabilirea în Uzès s-a transformat și într-o direcție profesională. Inspirată de propriul traseu, americanca vrea să lanseze un mic business destinat compatrioților interesați de relocare în Franța: ghidaj administrativ, recomandări de cartiere, costuri și pași practici pentru obținerea documentelor. Ideea vine pe fondul cererii crescute pentru conținut de tip „how to move”, în care experiența personală și verificarea locală sunt valoroase.

Relocarea la aproape 9.000 km de „acasă” nu a fost „decizia” AI, ci rezultatul unui dialog cu sine mediat de un instrument digital. Algoritmul a oferit liste și argumente, dar decizia i-a aparținut. Iar faptul că a ales Uzès, nu un mare centru urban, spune mult despre tipul de viață pe care și-l dorește după burnout: mai lentă, mai ancorată în comunitate, mai puțin zgomotoasă. Pentru mulți, acesta e și rostul tehnologiei: nu să decidă în locul nostru, ci să ne ajute să ne auzim mai clar.