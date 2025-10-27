Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 19:00
de Ozana Mazilu

Inteligența artificială consumă mai mult decât dă: centrele de date lasă spitale și școli fără resurse în localitățile sărace

TEHNOLOGIE
Inteligența artificială consumă mai mult decât dă: centrele de date lasă spitale și școli fără resurse în localitățile sărace
Costul ascuns al revoluției digitale

Revoluția inteligenței artificiale este prezentată adesea ca o poveste despre progres, inovație și viitorul omenirii. Însă, dincolo de promisiunile spectaculoase, se ascunde o realitate mai puțin vizibilă: centrele de date care alimentează modelele de inteligență artificială consumă cantități uriașe de energie și apă, afectând grav comunitățile din jurul lor. În unele regiuni, spitalele funcționează în beznă, iar școlile rămân fără apă potabilă, în timp ce giganții tehnologici își continuă expansiunea.

Fenomenul este tot mai vizibil în țări precum Mexic, India sau Africa de Sud, dar și în anumite regiuni din Europa de Est, unde companiile IT își amplasează infrastructura datorită costurilor mai mici. Aceste localități, deși sărace, oferă avantaje logistice: terenuri ieftine, energie accesibilă și o reglementare mai permisivă, scrie presa straina.

Paradoxal, în timp ce inteligența artificială promite să rezolve crizele umanității, de la climă la sărăcie, dezvoltarea sa intensă contribuie la creșterea inegalităților, transformând resursele locale în combustibil pentru servere care funcționează zi și noapte.

Vezi și:
Numai aspiratorul inteligent nu te spiona: Ce a descoperit un bărbat că făcea gadget-ul aparent simplu din casa lui
INTERVIU EXCLUSIV Despre viitorul AI în România, echilibrul dintre tehnologie și umanitate și noile competențe din era digitală, cu Diana Delca

Specialiștii atrag atenția că fiecare centru de date de mari dimensiuni consumă zilnic milioane de litri de apă pentru răcirea serverelor și mii de megawați de energie, echivalentul necesarului unui oraș mic. „În timp ce un algoritm de inteligență artificială are nevoie de mii de ore de procesare, un spital local poate rămâne fără curent pentru aparatele de urgență”, explică profesorul Mark Ellis, expert în politici tehnologice la Universitatea din Oxford.

Localități sacrificate pentru progresul tehnologic

În ultimele luni, mai multe investigații jurnalistice au documentat cum comunități rurale au fost afectate de extinderea centrelor de date. În Meppen, Germania, autoritățile au fost nevoite să limiteze consumul de apă pentru gospodării din cauza unei instalații de răcire aflate în construcția unui nou hub digital. În Arizona, SUA, fermierii locali au semnalat scăderea dramatică a nivelului pânzei freatice după inaugurarea unui centru Google Cloud.

În unele zone din Mexic, locuitorii se plâng că alimentarea cu energie electrică este întreruptă zilnic, în timp ce complexele de servere din apropiere funcționează constant, alimentând rețelele care susțin modele de AI folosite în Silicon Valley. „Noi nu mai avem curent nici pentru frigidere, dar mașinile lor de calcul merg fără oprire”, declară o profesoară din regiunea Querétaro.

Aceste dezechilibre au început să genereze tensiuni sociale. O parte a comunităților locale acuză guvernele că au semnat contracte netransparente cu marile companii tech, sacrificând infrastructura publică pentru profituri rapide. În unele cazuri, investițiile promise în infrastructura locală — cum ar fi modernizarea drumurilor sau reabilitarea școlilor — nu s-au materializat niciodată.

Mai grav, multe dintre aceste centre folosesc energie provenită din surse fosile, deși companiile afirmă că sunt „100% verzi”. În realitate, datele arată că doar o mică parte din energia folosită este regenerabilă, restul provenind din centrale pe cărbune sau gaz natural. Astfel, dezvoltarea AI nu doar că drenează resursele locale, dar contribuie și la creșterea emisiilor de carbon, contrar discursului despre sustenabilitate.

Inteligența artificială și etica resurselor

Problema nu este doar una de infrastructură, ci și de etică globală. În goana după progres tehnologic, marile corporații ignoră impactul real asupra mediului și asupra oamenilor. „Nu putem vorbi despre o revoluție digitală echitabilă cât timp școlile dintr-o regiune nu au apă, iar spitalele nu pot funcționa pentru că energia lor este redirecționată către servere”, avertizează Anamaria Nedelcoff, jurnalistă care a documentat cazul.

Un raport recent al organizației Green Digital Alliance arată că un singur centru de date de tip hyperscale consumă anual peste 500 GWh de energie, adică echivalentul consumului a 50.000 de locuințe. În plus, pentru răcirea echipamentelor, aceste centre utilizează între 5 și 8 milioane de litri de apă pe zi — apă provenită adesea din surse publice, care ar trebui să deservească populația.

Deși multe companii anunță inițiative de compensare ecologică, cum ar fi plantarea copacilor sau investiții în panouri solare, aceste măsuri nu compensează efectele directe asupra comunităților afectate. În realitate, revoluția AI are un cost social și ecologic uriaș, iar prețul îl plătesc, ironic, tocmai regiunile cele mai vulnerabile ale lumii.

Cercetătorii în domeniul sustenabilității digitale cer acum introducerea unor reglementări internaționale care să limiteze consumul de resurse pentru centrele de date și să impună transparență în modul de obținere a energiei. În același timp, organizațiile umanitare cer ca o parte din profitul obținut de marile companii să fie redirecționată către infrastructura publică a zonelor afectate.

Până atunci, paradoxul persistă: pentru ca lumea să beneficieze de progresele aduse de inteligența artificială, există comunități care trăiesc literalmente în întuneric. În timp ce algoritmii sunt antrenați să recunoască fețe, să scrie texte sau să compună muzică, oameni reali, din sate și orășele mici, rămân fără lumină, fără apă și fără șanse egale la dezvoltare.

Aceasta este fața invizibilă a revoluției digitale – una în care progresul tehnologic se hrănește din inegalitate, iar viitorul, deși promite să fie inteligent, riscă să devină tot mai puțin uman.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Ce înseamnă vitezele simetrice la internet și când merită să faci upgrade
Ce înseamnă vitezele simetrice la internet și când merită să faci upgrade
Volvo oferă un an de electricitate gratuită pentru cumpărătorii de mașini electrice – dar numai celor care locuiesc la casă
Volvo oferă un an de electricitate gratuită pentru cumpărătorii de mașini electrice – dar numai celor care locuiesc la casă
Scandal uriaș în gimnastică. Denisa Golgotă acuză că a fost hărțuită la antrenamente
Scandal uriaș în gimnastică. Denisa Golgotă acuză că a fost hărțuită la antrenamente
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare
Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare
Revista presei
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...