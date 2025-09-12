O femeie a fost prinsă la Palatul Parlamentului cu șase cuțite asupra ei

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 11:12
de Badea Violeta

ACTUALITATE
Palatul Parlamentului. Sursa foto: Profimedia

O femeie din Republica Moldova a fost depistată vineri dimineață, 12 septembrie, la filtrul de securitate al Palatului Parlamentului având asupra sa șase cuțite. Incidentul a avut loc la intrarea C1, înaintea unui eveniment oficial. Autoritățile și organizatorii subliniază importanța controalelor stricte de securitate pentru prevenirea unor situații periculoase.

Șase cuțite au fost găsite asupra unei femei la Palatul Parlamentului

Femeia, în vârstă de 25 de ani, era înscrisă pe lista suplimentară a participanților la ”Forumul Economic”, organizat de Comisia de educație. Aceasta intenționa să participe la eveniment când a fost oprită de personalul de securitate la intrarea în clădire. În urma verificării, s-a constatat că purta asupra sa șase cuțite.

Informația a fost confirmată de surse judiciare și din Parlament pentru HotNews, iar inițial a fost publicată de G4media. Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la modul în care obiectele periculoase pot fi aduse în incinta instituțiilor publice, chiar și atunci când participanții sunt înscriși pe liste oficiale de acces.

Reacția AUR

Partidul AUR a transmis că femeia nu este membră a partidului, dar a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul ”Forumului Breslei Constructorilor”.

”Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări: Persoana în cauză nu este membru al AUR.

Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor”, a anunțat partidul condus de George Simion, într-un comunicat.

”Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor. Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, a mai transmis AUR.

Importanța controalelor și urmările posibile

Incidentul a subliniat rolul esențial al verificărilor de securitate la intrarea în clădirile publice, mai ales în contextul evenimentelor oficiale. Autoritățile competente vor analiza cazul pentru a stabili circumstanțele exacte și eventualele consecințe juridice.

Deși femeia nu a reușit să pătrundă în clădire, situația scoate în evidență necesitatea unor protocoale stricte și a unei supravegheri atente a tuturor participanților la evenimente publice.

Incidentul rămâne sub investigare, iar instituțiile abilitate vor lua măsurile legale necesare pentru prevenirea unor situații similare pe viitor.

