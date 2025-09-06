O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele precocității: „Doar am învățat”

O elevă în vârstă de doar 9 ani a obţinut în iulie diploma de bacalaureat, devenind cea mai tânără persoană care reuşeşte această performanţă în Franţa, potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale. Copila a susţinut examenul la Paris, în calitate de candidat independent, la specialităţile matematică şi fizică-chimie, iar rezultatul final a venit în urma sesiunii de „rattrapage” (examen de recuperare), fără menţiune de calificativ. Pentru o ţară în care majoritatea elevilor îşi iau bacalaureatul la 17–18 ani, cazul este cu adevărat excepţional, notează News.ro.

Recordul anterior data din 1989, când Arthur Ramiandrisoa a promovat examenul la 11 ani şi 11 luni. Noua reuşită împinge şi mai jos ştacheta precocităţii, adăugând un capitol neaşteptat într-o istorie educaţională în care astfel de cazuri sunt rarisime.

cine este eleva şi cum a reuşit

Potrivit informaţiilor făcute publice, tânăra absolventă este originară din Grenada, un stat insular din Caraibe, şi nu are cetăţenie franceză. A învăţat în Dubai, într-o şcoală internaţională, unde, la început, nu era francofonă. A început să studieze limba franceză pe la 6 ani şi, pe măsură ce înţelegea mai bine, a urmat cursuri cu profesori la toate materiile, într-un ritm adaptat progresului său. Un detaliu important subliniat de mentorii ei: are un IQ considerat „normal”, ceea ce sugerează că succesul ţine mai ales de metodă, motivaţie şi disciplină.

Eleva a fost asistată de organizaţia Isoset, care spune că a folosit o metodă dezvoltată împreună cu un alt absolvent precoce, Hugo Sbai, el însuşi promovat la 12 ani în 2012. Parcursul ei a fost gradual, fără scurtături, până la momentul în care a decis să susţină bacalaureatul ca elev liber, într-un cadru oficial şi cu subiecte standardizate.

ce înseamnă bacalaureatul în franţa şi de ce cazul e excepţional

Bacalaureatul francez rămâne o certificare centrală a sistemului: oferă acces la studii universitare şi include probe scrise şi orale, generale şi de specialitate, calibrate pentru sfârşitul liceului. Vârsta obişnuită pentru susţinere este 17–18 ani, iar „rattrapage”-ul permite elevilor care au ratat la limită să recupereze prin probe orale suplimentare. Pentru un copil de 9 ani, dificultatea nu ţine doar de cunoştinţele de matematică sau fizică-chimie, ci şi de stăpânirea limbii franceze academice şi de rezistenţa la un stres examinatoriu destinat, în mod normal, adolescenţilor.

De aceea, succesul ridică şi întrebări legitime în rândul pedagogilor: cât de sănătoasă este accelerarea curiculei la vârste fragede şi cum se asigură echilibrul dintre performanţă şi dezvoltare emoţională? Răspunsurile depind de fiecare caz în parte, însă consensul rămâne că astfel de traiectorii sunt excepţii gestionate cu atenţie, nu modele replicabile în masă.

recorduri, precedente şi context

Precedentul din 1989 – Arthur Ramiandrisoa – s-a bazat pe educaţie integrală acasă, conform unei „Metode Arthur” descrise ulterior într-o carte. Actualul record, coborât la 9 ani, vine pe fondul unei diversificări a traseelor educaţionale: şcoli internaţionale, meditaţii specializate, platforme online şi organizaţii care oferă mentorat pentru elevi cu ritm accelerat de învăţare. În acelaşi timp, autorităţile franceze menţin standardele examenului, indiferent de vârstă sau provenienţă, ceea ce sporeşte relevanţa reuşitei.

Anul acesta, a existat chiar şi un candidat înscris la 8 ani, însă acesta nu s-a mai prezentat la probe. Faptul arată că, dincolo de titlurile spectaculoase, astfel de încercări rămân rare şi dificil de dus la capăt, ceea ce conferă şi mai multă greutate performanţei obţinute în iulie.

ce urmează pentru tânăra studentă

După promovare, eleva a ales să continue studiile superioare într-un program dublu, informatică şi drept, împărţit între o universitate din Franţa şi una din străinătate. Va continua să locuiască în Dubai, urmând un parcurs internaţional care îmbină competenţele tehnice cu formarea juridică – o combinaţie tot mai relevantă într-o lume în care tehnologia şi legislaţia se intersectează tot mai des.

Dincolo de simbolistica recordului, povestea ei aminteşte că talentul şi munca pot deschide uşi chiar şi atunci când barierele par insurmontabile: o limbă nouă învăţată de la zero, o programă adresată adolescenţilor şi un examen naţional trecut cu succes la 9 ani. Rămâne de văzut ce direcţie vor lua studiile şi cariera ei, dar startul este, fără îndoială, remarcabil.