Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 10:04
de Andrei Simion

O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele precocității: „Doar am învățat”

O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele precocității: „Doar am învățat”
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/OpenAI)

O elevă în vârstă de doar 9 ani a obţinut în iulie diploma de bacalaureat, devenind cea mai tânără persoană care reuşeşte această performanţă în Franţa, potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale. Copila a susţinut examenul la Paris, în calitate de candidat independent, la specialităţile matematică şi fizică-chimie, iar rezultatul final a venit în urma sesiunii de „rattrapage” (examen de recuperare), fără menţiune de calificativ. Pentru o ţară în care majoritatea elevilor îşi iau bacalaureatul la 17–18 ani, cazul este cu adevărat excepţional, notează News.ro.

Recordul anterior data din 1989, când Arthur Ramiandrisoa a promovat examenul la 11 ani şi 11 luni. Noua reuşită împinge şi mai jos ştacheta precocităţii, adăugând un capitol neaşteptat într-o istorie educaţională în care astfel de cazuri sunt rarisime.

cine este eleva şi cum a reuşit

Potrivit informaţiilor făcute publice, tânăra absolventă este originară din Grenada, un stat insular din Caraibe, şi nu are cetăţenie franceză. A învăţat în Dubai, într-o şcoală internaţională, unde, la început, nu era francofonă. A început să studieze limba franceză pe la 6 ani şi, pe măsură ce înţelegea mai bine, a urmat cursuri cu profesori la toate materiile, într-un ritm adaptat progresului său. Un detaliu important subliniat de mentorii ei: are un IQ considerat „normal”, ceea ce sugerează că succesul ţine mai ales de metodă, motivaţie şi disciplină.

Vezi și:
Prima țară care le va permite elevilor să folosească inteligența artificială în timpul examenului de bacalaureat, începând din 2026
Un român de 40 de ani a obținut cea mai mare notă la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Cum a reușit să ia 9,26 la examen: „Nu există ‘nu pot’”

Eleva a fost asistată de organizaţia Isoset, care spune că a folosit o metodă dezvoltată împreună cu un alt absolvent precoce, Hugo Sbai, el însuşi promovat la 12 ani în 2012. Parcursul ei a fost gradual, fără scurtături, până la momentul în care a decis să susţină bacalaureatul ca elev liber, într-un cadru oficial şi cu subiecte standardizate.

ce înseamnă bacalaureatul în franţa şi de ce cazul e excepţional

Bacalaureatul francez rămâne o certificare centrală a sistemului: oferă acces la studii universitare şi include probe scrise şi orale, generale şi de specialitate, calibrate pentru sfârşitul liceului. Vârsta obişnuită pentru susţinere este 17–18 ani, iar „rattrapage”-ul permite elevilor care au ratat la limită să recupereze prin probe orale suplimentare. Pentru un copil de 9 ani, dificultatea nu ţine doar de cunoştinţele de matematică sau fizică-chimie, ci şi de stăpânirea limbii franceze academice şi de rezistenţa la un stres examinatoriu destinat, în mod normal, adolescenţilor.

De aceea, succesul ridică şi întrebări legitime în rândul pedagogilor: cât de sănătoasă este accelerarea curiculei la vârste fragede şi cum se asigură echilibrul dintre performanţă şi dezvoltare emoţională? Răspunsurile depind de fiecare caz în parte, însă consensul rămâne că astfel de traiectorii sunt excepţii gestionate cu atenţie, nu modele replicabile în masă.

recorduri, precedente şi context

Precedentul din 1989 – Arthur Ramiandrisoa – s-a bazat pe educaţie integrală acasă, conform unei „Metode Arthur” descrise ulterior într-o carte. Actualul record, coborât la 9 ani, vine pe fondul unei diversificări a traseelor educaţionale: şcoli internaţionale, meditaţii specializate, platforme online şi organizaţii care oferă mentorat pentru elevi cu ritm accelerat de învăţare. În acelaşi timp, autorităţile franceze menţin standardele examenului, indiferent de vârstă sau provenienţă, ceea ce sporeşte relevanţa reuşitei.

Anul acesta, a existat chiar şi un candidat înscris la 8 ani, însă acesta nu s-a mai prezentat la probe. Faptul arată că, dincolo de titlurile spectaculoase, astfel de încercări rămân rare şi dificil de dus la capăt, ceea ce conferă şi mai multă greutate performanţei obţinute în iulie.

ce urmează pentru tânăra studentă

După promovare, eleva a ales să continue studiile superioare într-un program dublu, informatică şi drept, împărţit între o universitate din Franţa şi una din străinătate. Va continua să locuiască în Dubai, urmând un parcurs internaţional care îmbină competenţele tehnice cu formarea juridică – o combinaţie tot mai relevantă într-o lume în care tehnologia şi legislaţia se intersectează tot mai des.

Dincolo de simbolistica recordului, povestea ei aminteşte că talentul şi munca pot deschide uşi chiar şi atunci când barierele par insurmontabile: o limbă nouă învăţată de la zero, o programă adresată adolescenţilor şi un examen naţional trecut cu succes la 9 ani. Rămâne de văzut ce direcţie vor lua studiile şi cariera ei, dar startul este, fără îndoială, remarcabil.

Prognoza meteo până pe 6 octombrie: temperaturi neobișnuite în România la început de toamnă
Recomandări
De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real
De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real
De ce să nu cumperi apartamente din clădiri încadrate U1, U2, U3. De ce sunt o capcană imobiliară și ai șanse mici la ipotecă
De ce să nu cumperi apartamente din clădiri încadrate U1, U2, U3. De ce sunt o capcană imobiliară și ai șanse mici la ipotecă
Cristian Popescu Piedone, anunț despre posibila candidatură la Primăria Capitalei. Fostul șef ANPC își face partid
Cristian Popescu Piedone, anunț despre posibila candidatură la Primăria Capitalei. Fostul șef ANPC își face partid
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
Europa pornește supercomputerul Jupiter, cât jumătate de teren de fotbal. Ce face și unde va fi folosit
Europa pornește supercomputerul Jupiter, cât jumătate de teren de fotbal. Ce face și unde va fi folosit
Incendiu de proporţii la o hală din Galaţi: uleiuri şi peleţi cuprinşi de flăcări, pompierii intervin cu mai multe echipaje
Incendiu de proporţii la o hală din Galaţi: uleiuri şi peleţi cuprinşi de flăcări, pompierii intervin cu mai multe echipaje
Donald Trump amenință UE cu o ofensivă comercială după amenda „nedreaptă” pentru Google
Donald Trump amenință UE cu o ofensivă comercială după amenda „nedreaptă” pentru Google
Cum începi școala cu oferte de nota 10 și profiți de reduceri substanțiale pentru elevi și studenți
Cum începi școala cu oferte de nota 10 și profiți de reduceri substanțiale pentru elevi și studenți
Revista presei
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 6 septembrie 2025. Trei zodii atrag norocul și banii ca un magnet
Playtech Știri
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie. Zodia împinsă de la spate să îşi găsească drumul în viaţă
Playtech Știri
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...