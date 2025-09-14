Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 08:55
de Cristian Cojocaru

Nvidia și OpenAI discută o investiție uriașă în AI-ul britanic

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Nvidia și OpenAI discută o investiție uriașă în AI-ul britanic
Nvidia și OpenAI pregătesc centre de date de ultimă generație în UK. (Foto concept Playtech cu ajutorul OpenAI)

Guvernul britanic s-ar putea pregăti să anunţe una dintre cele mai mari investiţii tehnologice din ultimii ani: Nvidia şi OpenAI, doi dintre cei mai influenţi actori ai industriei AI, discută lansarea unui proiect de miliarde de dolari care ar putea transforma Regatul Unit într-un pol strategic pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale. Informaţiile au fost dezvăluite de surse citate de publicaţiile CNBC şi Financial Times.

Ce presupune proiectul şi cine sunt actorii implicaţi

Sursele menţionează că Nvidia şi OpenAI analizează, împreună cu compania de cloud computing Nscale, construirea unor centre de date de ultimă generaţie în Marea Britanie. Aceste facilităţi ar urma să ofere infrastructura necesară pentru rularea celor mai complexe modele de inteligenţă artificială, într-un moment în care cererea pentru putere de calcul la scară mare explodează.

Detaliile financiare nu au fost făcute publice, dar valoarea discuţiilor se ridică la miliarde de dolari. Acordul nu a fost încă finalizat, însă se aşteaptă ca un anunţ oficial să fie făcut chiar săptămâna viitoare, în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump la Londra. Delegaţia sa va fi însoţită de Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, care şi-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru extinderea operaţiunilor companiei în Regatul Unit.

Miza globală a „AI-ului suveran”

Această mişcare are loc pe fondul unei competiţii internaţionale intense pentru atragerea investiţiilor în domeniul AI. Statele mari se grăbesc să dezvolte propriile infrastructuri pentru a reduce dependenţa de furnizorii străini şi pentru a asigura securitatea datelor strategice. Conceptul de „AI suveran” – adică dezvoltarea de centre de date şi platforme interne pentru rularea sistemelor avansate de inteligenţă artificială – devine o prioritate pentru tot mai multe guverne.

Pentru Londra, proiectul ar putea aduce un dublu beneficiu. Pe de o parte, ar consolida rolul Marii Britanii ca hub tehnologic european, într-o perioadă în care competiţia cu SUA şi China se intensifică. Pe de altă parte, ar susţine obiectivele guvernului Starmer de a atrage investiţii străine majore şi de a repoziţiona ţara ca lider în inovaţie după Brexit.

Poziţia companiilor şi a guvernului

Deocamdată, atât Nvidia, cât şi Nscale au evitat să comenteze pe marginea negocierilor, iar OpenAI a refuzat în mod explicit să ofere un răspuns. Guvernul britanic a adoptat aceeaşi poziţie de rezervă. Totuşi, semnalul transmis de Jensen Huang la începutul anului, când a descris Regatul Unit drept „un loc incredibil pentru investiţii”, sugerează că planurile au fost conturate de mai mult timp.

Într-o discuţie alături de premierul Keir Starmer, Huang a afirmat că Marea Britanie se află într-o „situaţie Goldilocks” – un echilibru rar între talent, reglementare şi oportunităţi de piaţă care o fac atractivă pentru investiţii masive. În condiţiile în care Nvidia este evaluată la mai multe trilioane de dolari, implicarea sa directă ar marca o lovitură de imagine şi de substanţă pentru Londra.

