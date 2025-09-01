Ultima ora
01 sept. 2025 | 12:15
de Ozana Mazilu

Șeful Nvidia: inteligența artificială ar putea aduce săptămâna de lucru de patru zile, dar „vom fi mai ocupați ca niciodată”

Șeful Nvidia: inteligența artificială ar putea aduce săptămâna de lucru de patru zile, dar
AI ca motor al unei noi revoluții industriale Foto: Jensen Huang, CEO Nvidia

Inteligența artificială este văzută de mulți ca un instrument care va schimba radical piața muncii și modul în care oamenii își organizează viața. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, compania devenită lider mondial în producția de semiconductori pentru AI, a declarat că adoptarea rapidă a acestei tehnologii ar putea conduce „probabil” la trecerea la o săptămână de lucru de patru zile. Totuși, avertismentul său este clar: deși vom munci mai puține zile, intensitatea și ritmul vieții vor fi mai accelerate decât acum.

Huang a comparat valul actual de inovații cu transformările aduse de revoluțiile industriale anterioare. Dacă în trecut oamenii lucrau șapte sau șase zile pe săptămână, capitalismul modern a redus programul standard la cinci zile. Acum, spune el, inteligența artificială ar putea fi catalizatorul pentru o nouă schimbare de paradigmă, de la cinci la patru zile de lucru.

Cu toate acestea, CEO-ul Nvidia subliniază că nu trebuie să ne așteptăm la un ritm mai relaxat al vieții. Dimpotrivă, el crede că, odată ce AI va prelua sarcinile repetitive și consumatoare de timp, oamenii vor avea libertatea și capacitatea să pună în practică mult mai multe idei. „Majoritatea companiilor au mai multe idei decât putem implementa. Cu cât suntem mai productivi, cu atât putem face mai multe”, a explicat Huang.

Deja s-a inventat „Netflix-ul AI”, unde poți vedea producții realizate de inteligența artificială. Ce este Showrunner, cum funcționează
Stetoscopul inteligent cu inteligență artificială promite diagnostic cardiac în doar 15 secunde

Astfel, reducerea săptămânii de lucru nu ar însemna mai mult timp liber, ci o reconfigurare a felului în care munca este realizată, cu accent pe creativitate și implementare rapidă. PIB-ul global ar putea crește, productivitatea s-ar amplifica, iar presiunea asupra angajaților ar rămâne, poate chiar mai intensă decât în prezent.

Beneficiile unei săptămâni de lucru reduse

Declarațiile lui Huang sunt susținute de rezultatele unor experimente desfășurate deja în diverse țări și companii. Potrivit revistei Fortune, firmele care au adoptat programul de patru zile au raportat creșteri de productivitate de până la 24%. În același timp, fenomenul de epuizare profesională a scăzut la jumătate, iar fluctuația angajaților a înregistrat o reducere semnificativă.

Studii desfășurate în Marea Britanie și America de Nord au arătat că angajații pot obține aceleași rezultate în 33–34 de ore pe săptămână, în loc de cele 40–42 obișnuite. În plus, o astfel de schimbare a dus la îmbunătățiri notabile ale sănătății fizice și mentale, la o creștere a satisfacției la locul de muncă și la reducerea numărului de zile de concediu medical și a ratelor de demisie.

Un exemplu concret vine din Olanda, unde angajații lucrează, de ani buni, doar 32 de ore pe săptămână, iar modelul este considerat unul de succes. Acest lucru demonstrează că reducerea timpului de lucru nu înseamnă neapărat pierderi pentru economie, ci poate stimula echilibrul dintre viața personală și profesională.

Inteligența artificială schimbă toate industriile

Huang atrage atenția și asupra faptului că AI-ul își face simțită prezența deja în aproape toate domeniile economiei: de la cloud computing și robotică până la producție și vehicule autonome. Prin capacitatea sa de a analiza rapid volume uriașe de date și de a executa sarcini complexe, inteligența artificială eliberează resurse umane pentru activități cu valoare adăugată mai mare.

Această tranziție vine însă cu provocări. Dacă munca se va concentra pe idei și pe creativitate, presiunea asupra angajaților ar putea crește, chiar și într-o săptămână de lucru mai scurtă. „Trebuie să recunosc că mi-e teamă să spun că în viitor vom fi mai ocupați decât acum”, a declarat CEO-ul Nvidia.

În esență, AI-ul nu promite doar mai mult timp liber, ci o reorganizare a felului în care trăim și muncim. Vom fi puși în fața unei noi dinamici sociale, în care eficiența, inovația și viteza de implementare vor conta mai mult ca niciodată.

Declarațiile lui Jensen Huang reflectă un paradox al lumii moderne: tehnologia ne permite să muncim mai puțin, dar ne provoacă să facem mai mult. Dacă săptămâna de lucru de patru zile va deveni realitate la scară globală, succesul ei nu va depinde doar de AI, ci și de modul în care oamenii și organizațiile aleg să gestioneze acest nou echilibru.

