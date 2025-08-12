NVIDIA și AMD pot vinde cipuri AI în China, dar cu o condiție strictă impusă de Donald Trump. Ce li se cere companiilor?

Într-un pas neașteptat în dezbaterea privind exportul tehnologiei de ultimă generație, guvernul Statelor Unite a aprobat recent vânzarea de cipuri pentru inteligență artificială (AI) către China, dar cu o condiție inedită: 15% din profiturile obținute de companiile NVIDIA și Advanced Micro Devices (AMD) din aceste tranzacții vor merge către guvernul american.

Informația cu pricina a fost făcută publică de Financial Times, care citează surse apropiate procesului.

De unde au început, de fapt, problemele

În aprilie 2025, vânzarea de cipuri AI către China fusese blocată, însă NVIDIA a răspuns prin dezvoltarea unor modele dedicate pieței chineze, precum A800 și H800, care au fost și ele ulterior interzise.

Abia în iulie 2025, compania a primit licențe de export pentru GPU-urile H20, cipuri mai puțin puternice decât cele comercializate pe piața americană. AMD urmează să vândă cipul său MI308, urmând aceeași condiție de partajare a profiturilor.

De altfel, măsura surprinde prin faptul că guvernul SUA va câștiga direct din aceste vânzări, o decizie care merge împotriva sfaturilor majorității experților în securitate națională.

Riscuri pentru securitatea națională și poziții divergente în industrie

Decizia guvernului a atras critici dure din partea experților în securitate, care susțin că acest pas reprezintă un risc strategic major pentru poziția de lider global a Statelor Unite în domeniul inteligenței artificiale.

Într-o scrisoare deschisă adresată secretarului Comerțului, Howard Lutnick, 20 de foști oficiali și specialiști în securitate, printre care Matt Pottinger, fost consilier adjunct pentru securitate națională al lui Donald Trump, au avertizat că acest acord ar putea slăbi avantajul economic și militar al SUA.

Îngrijorările principale vizează posibilitatea ca aceste cipuri să fie folosite de armata chineză și impactul asupra disponibilității pe piața internă a cipurilor AI. De asemenea, unii se tem că resursele limitate ar putea fi redirecționate în detrimentul companiilor și consumatorilor americani.

Pe de altă parte, NVIDIA susține că aprobarea exporturilor este vitală pentru menținerea competitivității sale pe piața globală, în special în fața companiilor chineze. Conform companiei, această flexibilitate va stimula inovația și dezvoltarea pe termen lung.

Rămâne, desigur, de observat cum va evolua situația și dacă planurile lui Donald Trump au un punct de finalizare pozitiv pentru toată lumea sa, dimpotrivă, doar pentru unii.