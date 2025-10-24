Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 08:48
de Badea Violeta

Diesel, benzină sau hibrid? Ce mașină e mai rentabilă pentru Uber în 2025

AUTO
Diesel, benzină sau hibrid? Ce mașină e mai rentabilă pentru Uber în 2025
Ce model de masina merita ales pentru activitatea de Uber in 2025? Sursa foto: Profimedia

Într-un context în care costurile cu combustibilul și întreținerea cresc constant, alegerea unei mașini potrivite pentru Uber devine o decizie strategică. Fie că vorbim despre diesel, benzină sau hibrid, diferențele de eficiență, costuri și reglementări pot influența semnificativ profitul lunar al șoferilor în 2025.

Ce contează cel mai mult pentru un șofer Uber în 2025

Pentru cei care fac ridesharing, rentabilitatea nu se rezumă doar la prețul combustibilului. În 2025, un șofer Uber trebuie să țină cont de mai mulți factori: consumul real, taxele, costurile de întreținere, dar și accesul în marile orașe, unde restricțiile pentru motoarele diesel devin tot mai stricte.

Tot mai multe administrații locale impun reguli privind emisiile poluante, iar mașinile diesel riscă să fie limitate în centrul orașelor. De aceea, chiar dacă motorina rămâne avantajoasă la drum lung, avantajul ei scade pentru șoferii care lucrează preponderent în trafic urban. În același timp, costurile de revizie și piesele pentru diesel sunt mai mari, ceea ce afectează profitul final.

Este benzina o opțiune mai ieftină sau mai sigură?

Mașinile pe benzină continuă să fie preferate de mulți șoferi Uber datorită costurilor reduse de întreținere și fiabilității sporite. În oraș, ele sunt mai silențioase, pornesc ușor și nu necesită filtre complexe de particule sau aditivi speciali, așa cum se întâmplă la diesel.

Totuși, consumul mai mare rămâne un dezavantaj, în special pentru cei care parcurg zilnic zeci de kilometri. O variantă alternativă este alimentarea cu GPL, care reduce semnificativ costurile per kilometru, fără investiții foarte mari.

În plus, mașinile pe benzină convertite la GPL sunt mai prietenoase cu mediul și pot fi o soluție de tranziție până la trecerea completă la hibrid sau electric.

Vezi și Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu!

Hibridul – soluția optimă pentru traficul urban?

În 2025, mașinile hibride devin tot mai populare printre șoferii Uber, datorită echilibrului dintre consum, confort și accesibilitate. Tehnologia hibridă permite reducerea consumului cu până la 30% față de un motor pe benzină, în special în orașele aglomerate unde frânarea regenerativă și rularea la viteză mică în regim electric contează.

Costurile de achiziție sunt mai mari, dar investiția se amortizează rapid prin consum redus și taxe mai mici. În plus, hibridul este mai bine primit în centrele urbane, unde restricțiile pentru diesel se înăspresc. Pentru mulți șoferi Uber, acesta devine alegerea cea mai rentabilă pe termen mediu.

Așadar, în 2025, mașina ideală pentru Uber depinde de stilul de condus și zona de activitate. În orașe, hibridul domină ca eficiență și flexibilitate, în timp ce benzina (eventual cu GPL) rămâne o alternativă fiabilă. Dieselul își păstrează utilitatea doar pe distanțe lungi – acolo unde consumul redus compensează limitările urbane.

Vezi și Șoferii de Uber și Bolt din România, decizie radicală peste noapte. Ce s-a întâmplat după controalele și sancțiunile ANAF pe zona de ridesharing!

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Mașinile noi nu au fost niciodată atât de scumpe raportat la salariu. Cum am ajuns la aceste prețuri fabuloase în doar 50 de ani, conform experților
Mașinile noi nu au fost niciodată atât de scumpe raportat la salariu. Cum am ajuns la aceste prețuri fabuloase în doar 50 de ani, conform experților
Dacia Sandero 2026, o victorie importantă pentru gigantul de la Mioveni. Schimbările majore detaliate de experții italieni la noua variantă
Dacia Sandero 2026, o victorie importantă pentru gigantul de la Mioveni. Schimbările majore detaliate de experții italieni la noua variantă
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Dacia ia fața mașinilor chinezești la cel mai rușinos capitol. Autoturismele românești, cele mai urâte din lume, conform șoferilor din Suedia
Dacia ia fața mașinilor chinezești la cel mai rușinos capitol. Autoturismele românești, cele mai urâte din lume, conform șoferilor din Suedia
De ce pare timpul să treacă mai repede pe măsură ce îmbătrânim, potrivit unui nou studiu
De ce pare timpul să treacă mai repede pe măsură ce îmbătrânim, potrivit unui nou studiu
REVIEW „The Northman” de pe Netflix, pe primul loc în topul preferințelor utilizatorilor – o epopee nordică ce merită văzută
RECENZIE
REVIEW „The Northman” de pe Netflix, pe primul loc în topul preferințelor utilizatorilor – o epopee nordică ce merită văzută
Proiect de lege în Parlament: suma minimă de 3.000 de lei nu va mai putea fi poprită din conturile bancare
Proiect de lege în Parlament: suma minimă de 3.000 de lei nu va mai putea fi poprită din conturile bancare
Nici mașinile abandonate sau parcate de ani de zile nu mai scapă de obligativitatea RCA. Când ar fi bine să-ți radiezi autoturismul
Nici mașinile abandonate sau parcate de ani de zile nu mai scapă de obligativitatea RCA. Când ar fi bine să-ți radiezi autoturismul
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Playtech Știri
Horoscop zilnic 24 octombrie 2025. Taurii sub presiune, Scorpionii primesc vești din trecut
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...