Cât de greu le-a fost actorilor din filmul The Long Walk, după romanul lui Stephen King, să-și interpreteze rolurile. Marșul cel Lung, poate unul dintre cele mai așteptate filme de la cinema

Filmul The Long Walk, adaptarea unuia dintre cele mai vechi și întunecate romane ale lui Stephen King, cu Cooper Hoffman în rolul principal, a ajuns deja în cinematografe, inclusiv la noi în țară.

Povestea marca Stephen King urmărește participanții la un joc mortal care își testează limitele fizice și psihice, ceea ce ridică întrebări despre moarte, putere și rezistența umană.

Kilometri întregi pe zi sub soare arzător pentru a filma pentru filmul „Marșul cel Lung”

Într-un interviu pentru Variety, Hoffman, în vârstă de 22 de ani, a confirmat că filmările au fost extrem de solicitante fizic.

„Doamne, am mers kilometri întregi pe zi în temperaturi de 100 de grade”, povestește actorul. „Există momente în care ești forțat să fii actor metodist. Dar nu ne prefacem, chiar mergem. Și e epuizant”, continuă el.

Filmul a fost filmat integral secvențial, ceea ce înseamnă că fiecare actor care „moare” în poveste este trimis acasă.

„Era un gest de recunoaștere între noi: «Ai făcut bine! Nu e ziua ta, e a mea și te susținem»”, explică Hoffman.

Metoda cu pricina ajută la înțelegerea stării de epuizare și tensiune a celor rămași pe platou pe măsură ce povestea evoluează.

Presiune, admirație și moștenire actoricească de la un titan, toate transpuse în filmul „The Long Walk”

Pe lângă provocările fizice, Hoffman a vorbit despre gestionarea insecurităților după succesul filmului Licorice Pizza și despre pasiunea sa pentru baschet, în special pentru New York Knicks.

Întrebat cine este actorul său preferat, răspunsul a fost inevitabil: tatăl său, regretatul Philip Seymour Hoffman. „E atât de enervant, dar adevărat. Tatăl meu e actorul pe care îl admir cel mai mult. Nu pot să ascund asta”, spune Hoffman.

Actorul recunoaște că experiența de pe platou, mersul continuu și filmarea secvențială i-au oferit lecții despre efortul actoricesc și reziliența psihică necesară pentru a face față unei producții intense.

Chiar dacă filmul este o provocare fizică extremă, Hoffman spune că metoda a ajutat la crearea unui realism profund și la transmiterea tensiunii psihologice a personajelor.

Pentru fanii lui Stephen King, The Long Walk nu este doar un thriller despre supraviețuire, ci și o lecție despre rezistență și camaraderie.

Pe măsură ce participanții se pierd unul câte unul, spectatorii sunt invitați să simtă fiecare pas, fiecare efort și fiecare alegere, exact cum au simțit și actorii de pe platou.