„Nu sunați la Distrigaz!”, mesajul periculos care circulă prin blocurile din Bucureşti. De ce a devenit acest îndemn o normalitate

Un mesaj afișat pe scara unui bloc din București a reaprins dezbaterea despre modul în care funcționează intervențiile la sesizările privind scurgerile de gaze. În textul respectiv, locatarii erau sfătuiți să nu sune la Distrigaz, pentru că „vor rămâne fără gaze”. Avertismentul, devenit între timp viral pe rețelele sociale, ilustrează o problemă frecventă: neîncrederea în instituții și teama de birocrația care urmează după o sesizare.

Locatarii reclamă că procedura actuală, care presupune oprirea alimentării în întreg blocul la fiecare sesizare, îi lasă fără gaz timp de zile întregi, până când găsesc o firmă autorizată pentru verificare. La final, oamenii trebuie să suporte costurile pentru repornirea instalației, care pot ajunge la sute de lei pentru fiecare apartament.

Frica de proceduri și de costuri ridicate

Mulți dintre cei care au comentat online spun că ezitarea de a apela la operatorul de distribuție nu vine din neglijență, ci din experiențe anterioare. Unii locatari povestesc că, după ce au anunțat o problemă minoră, gazul a fost oprit în tot blocul, iar repornirea a costat peste 800 de lei, plus taxele suplimentare pentru fiecare locuință.

Alții se plâng că întreg procesul durează zile întregi: „Țeava fusese reparată a doua zi, dar am așteptat patru zile până au redeschis gazul”, povestește un bucureștean. Situații similare sunt semnalate și în alte orașe, unde verificarea tuturor apartamentelor întârzie repornirea, iar oamenii preferă să suporte temporar mirosul de gaz decât să rămână fără căldură și apă caldă.

Totuși, o parte dintre comentatori atrag atenția că reacția operatorilor este justificată: „Mai bine să închidă gazele degeaba decât să nu o facă. Pneumonia se tratează, explozia nu”, a scris un utilizator. În opinia lor, procedura ar trebui simplificată, nu eliminată.

Cum decurge legal intervenția Distrigaz

Potrivit reglementărilor în vigoare, dacă un consumator simte miros de gaz în bloc, primul pas este să sune imediat la dispeceratul de urgență al operatorului de distribuție. În așteptarea echipei, persoanele din locuință trebuie să iasă afară, să aerisească și să evite orice sursă de foc sau scânteie.

Echipa Distrigaz care ajunge la fața locului poate decide suspendarea alimentării cu gaz la nivelul blocului, dacă există riscul de scurgeri. Operatorul este responsabil doar de rețeaua de distribuție până la contor, iar verificarea instalației interioare revine proprietarilor sau asociației de locatari. Aceștia trebuie să contacteze o firmă autorizată ANRE care să identifice defecțiunile, să le repare și să elibereze un proces-verbal de conformitate.

Abia după prezentarea acestor documente către operatorul de distribuție se poate relua furnizarea gazului. În teorie, procedura ar trebui să fie rapidă, dar în practică poate dura câteva zile. Operatorii recunosc că disconfortul este real, însă consideră că siguranța populației primează.

Dezbaterea online a scos la iveală o realitate bine cunoscută: teama de costuri, lipsa de comunicare și birocrația îi determină pe mulți să ignore semnele periculoase. Totuși, experții subliniază că apelarea imediată la Distrigaz în caz de scurgeri rămâne singura opțiune corectă. Verificările periodice și respectarea regulilor pot preveni tragedii precum cea de pe Calea Rahovei, unde o explozie a curmat vieți și a distrus locuințe.