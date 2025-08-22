Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 14:44
de Vieriu Ionut

Nu scăpăm de caniculă nici în prima lună de toamnă. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

METEO - VREME - ANM
Nu scăpăm de caniculă nici în prima lună de toamnă. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
ANM anunță: septembrie începe cu temperaturi de vară

Deși calendaristic vara se apropie de final, românii nu scapă de temperaturile extreme nici în primele săptămâni de toamnă. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 25 august – 22 septembrie, iar estimările arată că mare parte din țară se va confrunta cu valori termice mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă. Diferențele vor fi resimțite în special în sud și sud-est, unde căldura va persista, în timp ce ploile vor fi distribuite neuniform.

Finalul lunii august, între ploi și răcoare în nord-est

În perioada 25 august – 1 septembrie, temperaturile vor avea o evoluție diferită de la o regiune la alta. În jumătatea nord-estică, valorile vor fi ușor mai coborâte decât mediile obișnuite, în timp ce restul țării va înregistra temperaturi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât de obicei în vest și nord-vest, dar vor lipsi în sud și în zonele montane.

Prima săptămână din septembrie, mai caldă în sud

În săptămâna 1 – 8 septembrie, meteorologii anunță că sudul și sud-estul țării vor fi din nou sub influența unui val de căldură. Aici, temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru acest interval, în timp ce restul regiunilor vor rămâne la un nivel apropiat de medie. Ploile vor fi mai abundente în nord, dar sudul va resimți un deficit, semn că seceta rămâne o problemă pentru agricultori.

Vezi și:
Domul de căldură din Balcani ajunge în România. Țara noastră devine cel mai fierbinte punct de pe harta Europei. Temperaturile ating noi recorduri
Fenomen periculos provocat de valul de caniculă care lovește România. Duminică se atinge un prag critic – avertisment pentru toți românii

Căldura persistă și la mijlocul lunii septembrie

Prognoza pentru intervalul 8 – 15 septembrie arată că sudul țării va continua să aibă temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru acest moment al anului. În schimb, regiunile vestice vor resimți un deficit de precipitații, iar restul zonelor se vor menține la un regim pluviometric normal. Această perioadă va aduce, practic, o prelungire a verii în sud, dar și o lipsă a ploilor în vest.

Ultima decadă a intervalului, cu vreme apropiată de normal

Între 15 și 22 septembrie, meteorologii estimează că mediile termice vor fi ușor peste normal în sud și sud-vest, dar în restul țării vor fi apropiate de valorile specifice. Cantitățile de precipitații se vor încadra în jurul mediei obișnuite pentru acest interval, ceea ce ar putea însemna o perioadă mai echilibrată din punct de vedere meteo.

O toamnă care începe cu vară prelungită

În ansamblu, prima lună de toamnă nu aduce răcirea la care mulți se așteptau. Sudul și sud-estul rămân zonele cele mai expuse la temperaturi ridicate, iar ploile vor continua să fie distribuite inegal, cu surplus în nord și vest și deficit în sud. Astfel, începutul lui septembrie va semăna mai mult cu o prelungire a verii decât cu instalarea toamnei.

Ploi torențiale și vijelii în toată țara. ANM a emis cod portocaliu și galben de furtuni pentru următoarele ore
Recomandări
Călin Georgescu, fotografiat alături de omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat de escrocherii împotriva mai multor antreprenori. Locul ales pentru întâlnirea controversată
Călin Georgescu, fotografiat alături de omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat de escrocherii împotriva mai multor antreprenori. Locul ales pentru întâlnirea controversată
Cutremur însemnat în România, vineri. Ce magnitudine a avut seismul resimțit în mai multe orașe
Cutremur însemnat în România, vineri. Ce magnitudine a avut seismul resimțit în mai multe orașe
Aranjarea părului cu placa sau uscătorul te expune la niveluri de poluare comparabile cu traficul intens. Care sunt pericolele, ce trebuie să știi
Aranjarea părului cu placa sau uscătorul te expune la niveluri de poluare comparabile cu traficul intens. Care sunt pericolele, ce trebuie să știi
Două caracteristici comune ale celor care ating 100 de ani, descoperite după analiza a peste 4.300 de persoane
Două caracteristici comune ale celor care ating 100 de ani, descoperite după analiza a peste 4.300 de persoane
Facturile dublate la curent au venit și cu TVA majorat la 21%. De ce s-a aplicat scumpirea pentru consumul pe luna iulie, în loc de august
Facturile dublate la curent au venit și cu TVA majorat la 21%. De ce s-a aplicat scumpirea pentru consumul pe luna iulie, în loc de august
Ce s-a întâmplat cu fiica profesoarei ucisă de soț, în Craiova. Micuța a fost martora crimei și a încercat să aducă ajutor pentru mama ei
Ce s-a întâmplat cu fiica profesoarei ucisă de soț, în Craiova. Micuța a fost martora crimei și a încercat să aducă ajutor pentru mama ei
Economisește baterie pe laptop cu Opera: activează rapid modul „Battery Saver”
Economisește baterie pe laptop cu Opera: activează rapid modul „Battery Saver”
Actorul Will Sharpe devine Mozart în noul serial limitat „Amadeus” de la Sky
Actorul Will Sharpe devine Mozart în noul serial limitat „Amadeus” de la Sky
Revista presei
Adevarul
Cum facem față noilor taxe și scumpirilor la energie? De la strategie națională la bugetul familiei
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Părinții fetiței de 14 ani care s-a sinucis cu iubitul pe A1 nu o pot înmormânta. Familia este nevoită să aștepte: „Nu o bagă nici în biserică”
Playtech Știri
Astrologul Roxana Pasat dezvăluie relația zodiilor cu banii. De ce nu poți să economisești: „Unii pun deoparte fiecare leu, alții nu se pot abține”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Lora, reacție dură după zvonurile legate de divorțul de Ionuț Ghenu. Unde este acum cuplul: „Tocmai am aflat”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou