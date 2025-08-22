Nu scăpăm de caniculă nici în prima lună de toamnă. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Deși calendaristic vara se apropie de final, românii nu scapă de temperaturile extreme nici în primele săptămâni de toamnă. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 25 august – 22 septembrie, iar estimările arată că mare parte din țară se va confrunta cu valori termice mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă. Diferențele vor fi resimțite în special în sud și sud-est, unde căldura va persista, în timp ce ploile vor fi distribuite neuniform.

Finalul lunii august, între ploi și răcoare în nord-est

În perioada 25 august – 1 septembrie, temperaturile vor avea o evoluție diferită de la o regiune la alta. În jumătatea nord-estică, valorile vor fi ușor mai coborâte decât mediile obișnuite, în timp ce restul țării va înregistra temperaturi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât de obicei în vest și nord-vest, dar vor lipsi în sud și în zonele montane.

Prima săptămână din septembrie, mai caldă în sud

În săptămâna 1 – 8 septembrie, meteorologii anunță că sudul și sud-estul țării vor fi din nou sub influența unui val de căldură. Aici, temperaturile medii vor depăși valorile normale pentru acest interval, în timp ce restul regiunilor vor rămâne la un nivel apropiat de medie. Ploile vor fi mai abundente în nord, dar sudul va resimți un deficit, semn că seceta rămâne o problemă pentru agricultori.

Căldura persistă și la mijlocul lunii septembrie

Prognoza pentru intervalul 8 – 15 septembrie arată că sudul țării va continua să aibă temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru acest moment al anului. În schimb, regiunile vestice vor resimți un deficit de precipitații, iar restul zonelor se vor menține la un regim pluviometric normal. Această perioadă va aduce, practic, o prelungire a verii în sud, dar și o lipsă a ploilor în vest.

Ultima decadă a intervalului, cu vreme apropiată de normal

Între 15 și 22 septembrie, meteorologii estimează că mediile termice vor fi ușor peste normal în sud și sud-vest, dar în restul țării vor fi apropiate de valorile specifice. Cantitățile de precipitații se vor încadra în jurul mediei obișnuite pentru acest interval, ceea ce ar putea însemna o perioadă mai echilibrată din punct de vedere meteo.

O toamnă care începe cu vară prelungită

În ansamblu, prima lună de toamnă nu aduce răcirea la care mulți se așteptau. Sudul și sud-estul rămân zonele cele mai expuse la temperaturi ridicate, iar ploile vor continua să fie distribuite inegal, cu surplus în nord și vest și deficit în sud. Astfel, începutul lui septembrie va semăna mai mult cu o prelungire a verii decât cu instalarea toamnei.