Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo

Europa traversează zile de contrast meteorologic extrem, cu temperaturi sufocante în sud-est și fenomene violente provocate de un ciclon mediteranean în centrul și sudul continentului. România se află chiar la granița acestor două realități, urmând să treacă brusc de la un episod canicular la furtuni puternice și ploi torențiale.

Sud-estul Europei, sub presiunea caniculei

În ultimele zile, sud-estul Europei a fost lovit de un val intens de căldură, cu temperaturi care depășesc frecvent 35–38 de grade Celsius. În Serbia, autoritățile au emis cod roșu de caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a trecut de pragul critic de 80 de unități. Specialiștii avertizează că riscurile pentru sănătate sunt ridicate, de la deshidratare și insolație, până la probleme cardiace.

Disconfortul termic se resimte mai ales în marile orașe, acolo unde nivelul crescut de umiditate face ca aerul să devină irespirabil. În paralel, recomandările pentru populație insistă pe hidratare constantă, evitarea expunerii la soare între orele de vârf și reducerea activităților fizice solicitante.

Ciclonul mediteranean schimbă radical tabloul vremii

În timp ce sud-estul Europei arde sub căldura sufocantă, un ciclon format în zona Mediteranei centrale avansează spre nord-est și aduce instabilitate atmosferică accentuată în centrul și sudul continentului.

Acest fenomen a determinat deja emiterea unor alerte de cod roșu de furtuni în Croația, Germania și Spania, unde vijeliile, grindina și ploile torențiale creează probleme serioase. Autoritățile locale monitorizează permanent situația, având în vedere pericolul pe care aceste fenomene îl reprezintă pentru siguranța populației.

România: de la caniculă la furtuni în doar 48 de ore

Deși țara noastră nu are ieșire la Mediterană, efectele ciclonilor mediteraneeni sunt resimțite frecvent. Astăzi, 21 august, România se confruntă încă cu temperaturi extreme, în special în sud și sud-est, unde este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Maximele vor urca până la 37–38 de grade Celsius, în special în sud.

Situația se va schimba însă radical începând din această noapte. Primele zone vizate de instabilitate atmosferică accentuată vor fi vestul și nord-vestul țării, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Mâine, 22 august, furtunile vor acoperi treptat aproape întreaga țară, cu cantități importante de precipitații pe arii extinse. Meteorologii avertizează că riscul de inundații locale va crește semnificativ, mai ales în regiunile deja afectate de ploi abundente.

Alerte meteo și recomandări pentru populație

Pentru a preveni situațiile periculoase, autoritățile au transmis următoarele avertizări:

Cod galben de caniculă – sudul și sud-estul României (astăzi și mâine)

Cod roșu de furtuni – Croația, Germania, Spania

Cod roșu de caniculă – Serbia

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea directă la soare în intervalul 11:00–17:00, să consume cât mai multe lichide și să reducă efortul fizic în aer liber. În timpul furtunilor, deplasările trebuie limitate la strictul necesar, iar adăpostirea în spații sigure devine esențială.