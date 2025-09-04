„Nu mai planta tuia în curte”, spune un specialist. Copacii rezistenţi şi mult mai frumoşi care îl pot înlocui

De ani buni, tuia este alegerea preferată a multor români atunci când vine vorba de împrejmuirea curților sau de amenajarea grădinilor. Popularitatea lui a crescut tocmai pentru că promite simplitate, uniformitate și o estetică minimalistă. Cu toate acestea, specialiștii trag un semnal de alarmă: arborele nu este atât de potrivit pentru climatul și solul din țara noastră, iar efectul vizual pe care îl oferă nu mai impresionează, având în vedere că a devenit omniprezent.

Problemele reale cu tuia în grădini

Un expert în domeniu explică foarte clar situația:

„Tuia este un arbore care nu-și are originile în Europa. Dacă punem un mesteacăn și el crește bine la 600-700 de metri altitudine și eu îl aduc la 400, cu siguranță va rezista în curte. Pe de cealaltă parte, tuia își are originile prin Asia și prin America, deci nici măcar la nivel european nu pot să zic că-l găsesc undeva la 2.000 de metri altitudine.”

În ciuda aparenței plăcute, tuia nu oferă garanția unei dezvoltări uniforme în curțile românilor. Din acest motiv, mulți proprietari ajung să constate, după câțiva ani, că gardul verde plantat cu atâta speranță nu arată așa cum și-au imaginat.

„Dacă o să pui un aliniament de tuia, nu o să ai niciodată un aliniament de 10 fire unul cu altul, pentru că unul se adaptează condițiilor de la noi din țară și unul nu se adaptează. Pe lângă asta, este saturat din punct de vedere ornamental, îl găsești în fiecare curte, iar valoarea lui ornamentală s-a pierdut, chiar dacă nu arată deloc rău”, explică specialistul.

Așadar, principalul dezavantaj nu este doar lipsa de adaptabilitate, ci și faptul că, în termeni de peisagistică, tuia a ajuns să fie considerat banal.

Alternative elegante și rezistente la tuia

Dacă ne dorim o grădină frumoasă și sănătoasă pe termen lung, există multe opțiuni care pot înlocui cu succes tuia. Specialiștii recomandă alegerea unor specii care fac parte din flora locală sau care s-au adaptat perfect condițiilor climatice de la noi.

Printre arborii ornamentali care pot transforma radical aspectul unei curți se numără:

mesteacănul alb – un arbore elegant, cu scoarța albă distinctivă și frunziș care aduce luminozitate și rafinament în orice grădină.

carpenul – foarte rezistent și potrivit pentru garduri vii, cu frunziș dens și aspect natural.

teiul – nu doar decorativ, ci și benefic datorită parfumului florilor și proprietăților terapeutice.

arțarul roșu – spectaculos prin culorile sale de toamnă, oferă un farmec aparte grădinilor pe tot parcursul anului.

Aceste variante nu doar că sunt mai rezistente, dar și contribuie la un mediu mai sănătos, fiind mai adaptate ecosistemului românesc.

O alegere care schimbă aspectul curții

Decizia de a renunța la tuia și de a opta pentru specii precum mesteacănul, carpenul sau teiul aduce beneficii nu doar estetice, ci și practice. Spre deosebire de tuia, care se dezvoltă inegal și nu are un impact vizual deosebit, arborii menționați pot transforma grădina într-un spațiu autentic, natural și plin de viață.

Astfel, în loc să urmăm trendul, putem alege soluții care pun în valoare frumusețea și rezistența naturii, contribuind la un peisaj armonios și original.