Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă

Ce să faci la roșii ca să obții o recoltă mai bogată

La final de vară, fiecare grădinar pasionat se confruntă cu o provocare importantă: cum să obțină roșii cât mai coapte și aromate înainte ca temperaturile scăzute să pună capăt sezonului. Schimbarea vremii, cu nopți mai reci și riscul apariției înghețului timpuriu, îi obligă pe cultivatori să ia decizii rapide pentru a salva munca de peste vară. Există însă o tehnică simplă și eficientă care face diferența, iar specialiștii în grădinărit o recomandă la începutul fiecărei toamne.

De ce este importantă tăierea vârfului la roșii

Jamie Walton, cunoscut pe Instagram sub numele de @nettlesandpetals, a explicat că secretul stă într-un pas aparent minor: îndepărtarea vârfului plantei.

„E timpul să tăiem vârful plantelor de tomate și, prin tăierea punctului principal de creștere al plantei, aceasta își redirecționează energia către coacerea fructelor pe care le are deja, în loc să continue să crească”, a spus expertul.

Această tehnică, numită topping, este deosebit de utilă în zonele cu veri scurte și răcoroase, unde riscul de mană crește odată cu apropierea toamnei. Practica le oferă roșiilor șansa să ajungă la maturitate, în loc ca planta să risipească energie pe frunziș sau pe noi flori care nu vor mai avea timp să dea rod.

Cum și când se aplică metoda

Potrivit specialiștilor, momentul ideal pentru a aplica această tehnică este cu aproximativ o lună înainte de primul îngheț așteptat. Dacă operațiunea se face prea devreme, creșterea plantei se oprește și recolta se reduce. Dacă se face prea târziu, roșiile nu mai au timp să se coacă.

Procesul este simplu și la îndemâna oricărui grădinar.

„Ia foarfecele de grădinărit și asigură-te că sunt curate. Ieși în grădină și studiază planta de roșii. Localizează tulpina centrală și apoi urcă până când identifici cel mai înalt set de fructe pe care vrei să-l păstrezi. Cele mai bune sunt roșiile verzi, dar mari ca dimensiuni sau care au început deja să se coloreze. Acestea se vor coace probabil în timp!”, a explicat Jamie Walton.

După ce ai ales ciorchinii pe care vrei să-i păstrezi, tăierea se face chiar deasupra acestui punct, lăsând câteva frunze care să protejeze fructele. În plus, se recomandă îndepărtarea florilor suplimentare și a roșiilor mici și tari, care nu mai au șanse reale să se coacă până la venirea frigului.

Beneficiile trucului recomandat de grădinari

Prin această metodă, planta își concentrează toate resursele asupra fructelor deja formate, ceea ce duce la o recoltă mai bogată și la roșii mai dulci și mai aromate. În plus, tăierea ajută și la o mai bună aerisire a tufei, reducând riscul de boli, cum este mana.

Jamie Walton a mai precizat că, în cazul în care nu există riscul de îngheț, plantele pot fi lăsate să se dezvolte natural. Totuși, pentru cei care cultivă în zone cu ierni reci, acest pas devine esențial pentru a salva cât mai mult din recoltă.

„Odată ce vârful plantei este îndepărtat, acest lucru poate duce la producerea mai multor lăstari laterali, așa că asigură-te că le tai și pe acestea”, a mai recomandat expertul.

Un truc simplu pentru un final de sezon reușit

Deși poate părea o măsură drastică, tăierea vârfului la roșii este o practică des întâlnită printre grădinari experimentați, mai ales la începutul toamnei. Prin câteva tăieturi bine plasate, se poate transforma o recoltă compromisă de vremea rece într-una satisfăcătoare, plină de roșii coapte și savuroase.

Astfel, septembrie nu mai este luna în care grădinarii își fac griji că roșiile nu vor mai ajunge la maturitate, ci momentul perfect pentru a aplica un truc simplu care garantează rezultate vizibile.

