Ai voie să tai crengile din copacul vecinului, dacă atârnă în grădina ta? Ce spune legea

Dilemele legate de grădina proprie și copacii vecinului pot genera conflicte serioase, dar legislația românească este destul de clară în privința drepturilor pe care le ai și a limitelor pe care nu ai voie să le încalci. De la fructele căzute în curtea vecină până la crengi și rădăcini care provoacă pagube, toate aceste aspecte sunt clar reglementate în Codul Civil.

Dreptul de a cere tăierea crengilor și rădăcinilor

Codul Civil (Legea nr. 287/2009) definește clar situațiile în care vecinului i se permite să intervină. Art. 608 prevede că: „… acela pe a cărui proprietate se întind crengile arborilor vecinului poate să-l îndatoreze a le tăia. Dacă rădăcinile se întind pe pământul său are drept a le tăia singur.” Prin urmare, dacă acele crengi sau rădăcini te încurcă, ai dreptul să ceri vecinului fie să le taie, fie – în cazul rădăcinilor – să le tai tu însuți.

În ceea ce privește tăierea crengilor, legea permite acest lucru doar pe partea ta de proprietate, și doar după ce ai notificat vecinul sau l-ai somat să intervină. Nu ai voie să pătrunzi pe terenul vecinului fără acordul său.

Dacă tăierea se face direct pe terenul vecinului, riști să fii tras la răspundere – poți fi obligat să plătești daune chiar de până la trei ori valoarea copacului afectat.

Distanta legală între copaci și hotarul proprietății

Art. 613 stipulează că, în lipsa unor norme diferite, arborii trebuie plantați la cel puțin 2 metri de limita proprietății (cu excepțiile celor mai mici de 2 metri, precum gardurile vii). Dacă distanța nu este respectată, vecinul afectat poate cere fie scoaterea arborilor, fie tăierea lor la înălțimea necesară, pe cheltuiala celui care i-a plantat.

Potrivit art. 603 alin. (2), fructele provenite din crengile care trec peste gard nu pot fi luate de pe proprietatea vecinului. Singurele pe care le poți păstra sunt cele care cad natural pe terenul tău. Nu ai dreptul să culegi fructele prin scuturarea crengilor, urcarea în copac sau alte metode – acestea sunt considerate violare a dreptului de proprietate.

Pașii de urmat în cazul în care crengile copacilor vecinilor te deranjează: