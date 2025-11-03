Noua țintă ANAF, românii care fac bani pe bursă. Ce trebuie să știi dacă faci tranzacții bursiere, cum intri în vizorul Fiscului

În ultimele luni, autoritățile au crescut presiunea pe veniturile din investiții, mai ales pe cele obținute la bursă. Mesajul este clar: dacă încasezi dividende, câștiguri din acțiuni sau dobânzi și nu corelezi corect impozitele reținute la sursă, declarațiile și contribuțiile la sănătate, riști notificări și verificări. În paralel, regimul fiscal se schimbă din 2026 pentru dividende, iar perioada 2019–2025 intră la prioritate în controale, tocmai pentru că se apropie termenul de prescripție. Ca investitor de retail, ai tot interesul să-ți pui dosarul la punct încă din 2025.

Pe fond, regulile nu sunt complicate, dar ai de distins între tranzacții făcute prin intermediari rezidenți în România, unde impozitele se rețin direct la sursă, și platforme nerezidente, unde rămâi tu responsabil de calcul și declarare. Dincolo de impozite, miza practică este CASS, care se datorează dacă veniturile din investiții trec anumite plafoane raportate la salariul minim din 2025.

Ce verifică ANAF acum și de ce te privește

ANAF a anunțat controale focalizate pe investitorii persoane fizice, cu accent pe tranzacții pe bursele externe și pe anii 2019–2025. Verificările vizează dacă ai declarat corect câștigurile și, când este cazul, pierderile, dacă ai achitat CASS la plafoanele legale și dacă ai justificat corect baza de cost la vânzare. Contribuabilii cu venituri nedeclarate sau declarate parțial vor fi notificați.

În practică, intri ușor în vizor dacă ai folosit brokeri nerezidenți și nu ai depus Declarația unică pentru câștigurile nete, dacă ai încasat dividende externe fără să le treci în declarație cu credit fiscal pentru impozitul reținut în străinătate, dacă ai depășit pragurile CASS și nu le-ai achitat sau dacă nu poți dovedi documentar prețul de achiziție al acțiunilor moștenite sau primite prin donație. Dacă nu există documente justificative, Fiscul poate considera costul zero, ceea ce îți majorează substanțial câștigul impozabil.

Cum se impozitează câștigurile și dividendele în 2025 și 2026

Pentru câștiguri din transferul titlurilor de valoare obținute prin intermediari rezidenți în România sau nerezidenți cu sediu permanent aici, impozitul pe câștig este final și se reține la sursă: 1% dacă ai deținut titlurile cel puțin 365 de zile și 3% dacă ai deținut mai puțin de 365 de zile. În acest caz, nu mai incluzi câștigul în Declarația unică pentru impozit, dar rămân obligațiile privind CASS dacă depășești plafoanele.

Dacă tranzacționezi printr-un intermediar nerezident fără sediu permanent în România, tu calculezi și declari rezultatul anual în Declarația unică. Pentru astfel de platforme, regimul uzual este impozit de 10% aplicat câștigului net anual, cu posibilitatea de a compensa pierderile conform regulilor Codului fiscal. Dividendele din străinătate se declară separat și pot beneficia de credit fiscal conform convențiilor de evitare a dublei impuneri.

La dividende, 2025 rămâne cu cotă 10% pentru cele distribuite în cursul anului, iar de la 1 ianuarie 2026 cota urcă la 16% pentru dividendele distribuite începând cu acea dată. Important, criteriul este data distribuirii, nu a plății. Pentru dividendele interimare distribuite în 2025 nu se recalculează impozitul după regularizare. Măsura se aplică persoanelor fizice, juridice și nerezidenților.

Când datorezi CASS și cum stabilești pragurile

Contribuția la sănătate este de 10% și devine datorată dacă totalul veniturilor din investiții, cumulate cu alte venituri relevante, depășește 6 salarii minime într-un an. Pentru 2025, salariul minim brut este 4.050 lei, astfel că plafoanele sunt 24.300 lei, 48.600 lei și 97.200 lei. CASS se calculează la baza fixă aferentă treptei în care te încadrezi: 2.430 lei, respectiv 4.860 lei sau 9.720 lei. Termenul general de declarare și plată pentru veniturile din 2025 este 25 mai 2026.

La încadrarea pentru CASS, în cazul dividendelor se iau în calcul sumele plătite investitorului, diminuate cu impozitul reținut, iar în cazul dobânzilor se consideră sumele plătite, diminuate cu impozitul reținut. Această nuanță contează când ești aproape de un prag.

Cum eviți problemele și ce documente îți trebuie

Dacă lucrezi cu un broker rezident sau cu sediu permanent în România, descarcă la final de an fișele fiscale și rapoartele cu câștiguri, pierderi și impozite reținute la sursă, apoi verifică dacă ai depășit pragurile CASS. La dividendele românești, reținerea la sursă o face emitentul, însă tot trebuie să urmărești plafoanele și să incluzi veniturile în Declarația unică doar pentru CASS, când treci de prag. Pentru dividendele și câștigurile din străinătate, păstrează extrasele de cont, rapoartele de tranzacționare, formularele de reținere din statul sursă și documentele privind tratatele pentru a putea solicita credit fiscal.

În situațiile speciale, cum sunt acțiunile moștenite sau donate, pregătește din timp dovezile valorii fiscale. Fără documente, baza de cost poate fi considerată zero, iar impozitul calculat pe întreaga valoare de vânzare. Tot pentru perioadele anterioare, verifică dacă ai raportat corect pierderile, pentru că ele pot fi esențiale la compensarea câștigurilor ulterioare, mai ales când ai tranzacționat prin platforme nerezidente.

Exemple rapide, ca să fixezi regulile

Dacă ai vândut în 2025 acțiuni deținute 14 luni printr-un broker din România, impozitul reținut la sursă este 1% din câștig iar acest impozit este final. Nu declari câștigul pentru impozit, dar verifici dacă totalul veniturilor din investiții te duce peste 24.300 lei, caz în care datorezi CASS 2.430 lei. Dacă ai tranzacționat exclusiv pe o platformă nerezidentă, agregi anual toate câștigurile și pierderile, determini câștigul net și declari 10% impozit pe acel net, plus CASS dacă depășești pragurile. În 2026, dacă o companie distribuie dividende după 1 ianuarie, reținerea va fi 16% indiferent când se plătesc efectiv banii, iar tu iei în calcul sumele nete la stabilirea plafonului CASS.