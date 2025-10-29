Ultima ora
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
29 oct. 2025
de Badea Violeta

Tragedia doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără viață la Spitalul Județean din Buzău, ridică tot mai multe semne de întrebare. Investigațiile continuă, iar anchetatorii explorează acum ipoteza unei posibile intoxicații cu medicamente, în timp ce probele colectate din spital și din mașina femeii urmează să fie analizate în laborator.

Ce noi probe au fost prelevate de anchetatori

Ancheta în cazul Ștefaniei Szabo continuă cu noi verificări și prelevări de probe din mai multe locații din cadrul spitalului. Investigația vizează clarificarea ultimelor ore din viața doctoriței și stabilirea circumstanțelor exacte ale decesului.

În paralel, autoritățile au colectat probe biologice din mașina medicului, care urmează să fie analizate în laborator pentru identificarea eventualelor substanțe toxice sau alte indicii relevante.

”Miercuri dimineață, criminaliștii au revenit la Spitalul Județean din Buzău pentru a ridica și alte probe din cabinetele în care doctorița a intrat recent.

Au prelevat și alte probe din camera de gardă a spitalului din Buzău, dar au verificat și stocurile cu medicamente ale unității sanitare.”, a precizat un corespondent Știrile ProTV.

De asemenea, zece persoane, colegi și apropiați ai doctoriței, au fost audiate de procurori pentru a oferi detalii despre activitățile și mișcările acesteia în ultimele ore.

Toate aceste măsuri urmăresc să ofere o imagine completă asupra contextului și circumstanțelor care au condus la tragedia de la Spitalul Județean din Buzău.

Ce indică primele rezultate ale necropsiei

Medicii legiști au efectuat necropsia doctoriței Ștefania Szabo, iar familia a solicitat prezența unui legist independent, pentru a obține o a doua opinie și pentru a se asigura că toate concluziile vor fi obiective.

Deocamdată, anchetatorii nu exclud ipoteza intoxicației cu medicamente, însă nu au fost făcute publice detalii privind tipul substanțelor identificate.

Cercetările se concentrează pe identificarea cauzelor exacte ale decesului și pe stabilirea modului în care medicamentele sau alte substanțe ar fi putut intra în contact cu doctorița.

Ancheta combină probele de la spital, informațiile obținute de la colegi și apropiați și analiza materialului biologic colectat, pentru a reconstrui ultimele momente din viața tinerei femei.

Ce piste urmăresc anchetatorii în continuare

Procurorii și specialiștii în criminalistică încearcă să afle ce a făcut doctorița în ultimele ore înainte de a fi găsită fără suflare. În paralel cu analiza probelor biologice și a stocurilor de medicamente, anchetatorii investighează și contextul profesional al doctoriței, inclusiv activitatea sa ca medic chirurg și director medical.

Investigațiile vor continua până când autoritățile vor putea stabili clar cauza morții și eventualele circumstanțe care au condus la tragedie. Familia și colegii așteaptă concluziile finale ale necropsiei și ale expertizelor suplimentare pentru a înțelege complet ce s-a întâmplat.

