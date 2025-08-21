Noua generație de modele din România. Sonia Trifan pregătește tinere care cuceresc podiumurile mari: „Orice om se poate transforma în ceea ce își dorește”. EXCLUSIV

După aproape trei decenii în showbizul românesc, Sonia Trifan și-a creat, fără dar și poate, un nume. Însă nu vrea să-și păstreze cunoștințele și notorietatea doar pentru ea. Așa că a înființat propria școală de modele, unde învață tinerele – de la adolescente până la femei în toată firea – arta modellingului și, totodată, ce este feminitatea. Cine sunt manechinele din noua generație care i-au câștigat sufletul și care, sub îndrumarea ei, au ajuns pe cele mai mari podiumuri din țară?

Sonia Trifan pregătește noua generația de manechine din România: „Copiii au nevoie să fie stimulați un pic”

Dacă pentru ea moda nu mai are niciun secret, Sonia Trifan dă cu drag mai departe ce a învățat în cei aproape 30 de ani în showbiz. Vorbim despre șase ani dedicați carierei de cântăreață și 18 ani în care s-a dedicat modei, perioadă în care a acumulat cunoștințe valoroase.

Dar nu vrea să păstreze aceste informații doar pentru ea, așa că a înființat și o școală de modelling, cu scopul de a transforma tinerele domnișoare în adevărate manechine de podium. Creatoarea de modă a înțeles cât de importantă este susținerea pentru cine se află la început de drum, mai ales că, la un moment dat, i-ar fi prins și ei bine puțin ajutor. Astfel, a devenit pentru fetele pe care le pregătește nu doar profesor, ci și mamă și prietenă.

„Am senzația că au nevoie copiii ăștia să fie stimulați și un pic, îndemnați să mai facă și lucruri frumoase. Și mă bucur mult de tot. Este o transformare spectaculoasă și chiar dacă pare foarte greu văzând lucrurile din afară, este o stimulare și o muncă extraordinară să vezi cum se poate transforma o fetiță nesigură pe ea într-o adevărată divă de podium. Și-mi crește sufletul și inima foarte mult. Eu sunt ferm convinsă că orice om se poate transforma și se poate modela în ceea ce își dorește. Nu există limită.”, ne-a spus Sonia Trifan.

Pentru că fiecare prezentare îi poartă amprenta, toate manechinele cu care lucrează participă la câteva cursuri cu ea. Însă, cel mai spectaculos pentru Sonia este să transforme, de la zero, un copil într-o femeie sigură pe ea, care știe cine este, ce vrea și ce poate.

Modelele care au crescut sub ochii ei și i-au câștigat admirația

Când vorbește despre tinerele pe care le pregătește pentru o carieră în modelling, Sonia Trifan le numește cu afecțiune „fetele mele”. Pe podium, însă, ele își croiesc propriul drum și își fac un nume. Majoritatea defilează nu doar pentru ea, ci și pentru alți creatori de modă din țară – cu o singură excepție.

Acea excepție este Natalis Ștefan. Acum în vârstă de 17 ani, a pășit timid în atelierul Soniei la 14 ani, un „copil stângaci” care nu mai purtase niciodată pantofi cu toc. Părinții i-au făcut cadou cursurile de modelling, iar tatăl făcea naveta săptămânal până la București, stând ore în șir fie în clasă, alături de fiica lui, fie așteptând afară.

Anii de răbdare și perseverență au dat roade. Astăzi, Sonia o vede pe Natalis ca pe o „lebădă superbă”, care îmbină cu grație viața de adolescentă cu cariera de model.

„În afara scenei este, într-adevăr, un copil de 17 ani care se bucură de această vârstă. Pentru că adolescenții noștri din România nu mai sunt adolescenți. Deja îi simt trecuți de primate tinerețe. Este un lucru pe care eu îl consider nociv, pentru că sar etapele și nu mai au copilărie, nu mai au adolescență. Încerc continuu să mă lupt cu acest trend. Și Natalis chiar este un copil în timpul ei liber, dar se transformă atât de bine în momentul în care își intră în pielea personajului. Este o transformare pe care ea știe să o folosească, este un cameleon extraordinar și sunt mândră de ea”, a dezvăluit Sonia.

Secretul unei manechine de succes: prima calitate esențială

Drumul până aici a fost presărat cu adevărate probe de foc. Adolescenta a defilat cu cărți grele așezate pe cap, cu mâinile și picioarele legate, pentru a învăța să se coordoneze perfect. A fost un adevărat test al curajului și al răbdării, dar nu a renunțat. Asta, spune Sonia Trifan, este și prima calitate pe care trebuie să o aibă o tânără ce visează să ajungă model.

„Este o singură calitate: perseverența. În rest, nu există absolut niciun impediment de a te transforma, indiferent ce ești în acest moment, într-o copertă de revista Vogue. Nu există limită. Trăim niște timpuri extraordinare. Cerul este limita, este motto-ul pe care eu îl insuflu fetelor. Eu fac aceste cursuri și în mediile mele proprii, dar și pe podiumuri și pe scene de teatru foarte mari, ca să se obișnuiască cu toate fazele, cu toate treptele și să fie familiarizate și cu o scenă foarte mare, să nu se simtă mici pe o scenă mare. Natalis a trecut de la toate fazele posibile, de la mersul cu mâinile legate, cu picioarele legate, cu scotch, cu cărți extraordinar de mari și de grele pe cap și pe tocuri. Cred că uneori ar fi avut tendința de a o lua la fugă, dar cred că ambiția ei de a se vedea pe podium a fost mai mare decât acest, să zicem, chin pe care ea l-a îndurat ca să ajungă aici. Asta înseamnă perseverență din punctul meu de vedere și cred că această perseverență este răsplătită pentru oricare om care muncește, indiferent de domeniul din care face parte”, a subliniat Sonia Trifan.

Silvia Rotărescu, transformare spectaculoasă sub îndrumarea Soniei Trifan

Silvia Rotărescu – sau Silvye, așa cum o alintă creatoarea de modă, a trecut printr-o transformare uluitoare sub îndrumarea Soniei Trifan. De la mărimea M la XS și de la o fată simplă, cu un vis măreț, a devenit o adevărată divă de la Hollywood.

„Sunt extrem de mândră de ea și am vrut să o introduc în lista noastră de modele, să fie un exemplu și pentru domnișoarele care au vârsta de 28-30 de ani. Pentru că vârsta este doar un număr și nu contează. Dacă îți dorești atât de mult și ai un vis pe care poate, într-o anumită etapă a vieții, nu ai reușit să ți-l împlinești din diferite motive, eu cred că tu ești propriul tău maestru și propriul tău stăpân. Și îți poți modela prezentul și viitorul. Cred că trebuie doar să întâlnești omul potrivit care poate să-ți transforme visul în realitate. Asta s-a întâmplat cu Silvye”, a mărturisit Sonia.

Alina este o altă ‘creație’ a Soniei Trifan. La doar 20 de ani, se pregătește nu doar pentru o carieră de model, ci și pentru una artistică. De curând, a făcut pasul și în lumea muzicii.

„De doi ani lucrez cu ea și are o evoluție extraordinară. Stimulată și împinsă de mine și de familia ei, paralel a început să și cânte și se pregătește de o carieră foarte frumoasă de cântăreață. Cred că acești ani de modelling pe care i-a petrecut pe scenă, pentru că ea este model de la 16 ani și a câștigat foarte multe concursuri de frumusețe, au fost pregătitori pentru evoluția ei și pentru următoarea etapă”, a menționat Sonia Trifan.

Federica Dolhan, un alt model din tânăra generație de care Sonia Trifan este mândră

Un alt model de care Sonia Trifan se declară încântată este Federica Dolhan. La numai 18 ani, jonglează între frumusețea de pe podium și creativitatea din culise, urmând cursuri de hair-stylist.

„Este într-adevăr un copil spectaculos, care are această magie de a se transforma pe scenă. Sunt extrem de mândră de Federica, pentru că la cei 18 ani ea deja face cursuri de hair-stylist. Pentru mine, asta înseamnă să cunoască valoarea muncii și în loc să petreacă zilele și nopțile în cluburi, în cafenele, ea învață la liceu, merge la cursurile de hair-stylist, și în timpul care i-a mai rămas, merge cu mine la evenimente și practică și această activitate de model. Cu ea lucrez de 3 ani și este un copil spectacol. Sunt foarte convinsă că vom auzi și mai departe de numele ei”, a dezvăluit Sonia Trifan.

Cum le dă Sonia Trifan aripi modelelor sale

Pentru un model aflat la început de drum, una dintre cele mai mari provocări este gestionarea emoțiilor, mai ales pe scenele festivalurilor sau în fața camerelor de televiziune. Sonia Trifan povestește că a construit o legătură specială nu doar cu fetele pe care le pregătește, ci și cu părinții acestora. Împreună formează o mare familie, alături de care trăiește momente frumoase și sărbătorește evenimente importante din viață.