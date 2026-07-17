Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de Pensii

Când încetează plata pensiei

Una dintre cele mai frecvente situații este decesul beneficiarului. Din momentul decesului, dreptul la pensie încetează, iar dacă după această dată au fost virate sume în cont, acestea pot fi recuperate de autorități.

De asemenea, pensia de urmaș poate înceta atunci când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul copiilor, dreptul se acordă până la o anumită vârstă sau până la finalizarea studiilor, dacă sunt respectate cerințele legale. Pentru soțul supraviețuitor, plata poate înceta atunci când dispar condițiile în baza cărora pensia a fost acordată.

În cazul pensiei de invaliditate, dreptul poate fi retras dacă, în urma reevaluării medicale, se stabilește că persoana și-a recăpătat capacitatea de muncă.

Situațiile în care plata poate fi suspendată

Există și cazuri în care plata pensiei este oprită doar temporar.

Persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate și sunt obligate să se prezinte la expertiza medicală periodică riscă suspendarea drepturilor dacă nu se prezintă la reevaluare fără un motiv justificat.

O altă situație îi vizează pe pensionarii români care locuiesc în străinătate. Aceștia trebuie să transmită periodic certificatul de viață, document prin care confirmă că sunt în viață. În lipsa acestuia, Casa de Pensii poate suspenda plata până la clarificarea situației.

Beneficiarii au obligația să anunțe schimbările importante

Pensionarii trebuie să informeze Casa de Pensii despre orice modificare care poate influența dreptul la pensie. Necomunicarea unor astfel de informații poate duce la suspendarea plății și la recuperarea sumelor încasate necuvenit.