Sonia Trifan, între lacrimi și muncă. Cum reușește să treacă peste o pierdere grea: „Încă îl aștept acasă”. EXCLUSIV

Deși și-a obișnuit fanii să fie mereu cu zâmbetul pe buze, la finalul lunii iunie, Sonia Trifan a mărturisit că traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimii ani. Cățelul său, care i-a fost alături timp de 13 ani, a încetat din viață, iar ea a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a putea face față.

La finalul lunii iunie, Inimioară, cățelul pe care Sonia Trifan l-a salvat dintr-un adăpost de la Mihăilești în urmă cu 13 ani, a decedat. Vestea a venit ca un trăsnet pentru creatoarea de modă, care l-a considerat nu un animal de companie, ci un membru al familiei și prietenul care o aștepta în fiecare seară acasă.

Chiar dacă îi este greu și îi simte lipsa lui Inimioară, creatoarea de modă nu se simte pregătită să adopte un alt animal. Are nevoie de timp pentru a se vindeca și a accepta lipsa cățelușului său.

Până să-și găsească puterea de a lua acasă un alt cățel, Sonia Trifan se consolează cu prezența motanului său, Garfield, dar și cu gândul că Inimioara este, într-un fel sau altul, alături de ea. A decis să-l incinereze și să-i păstreze cenușa acasă.

„Eu încă mai am acasă un partener care mă așteaptă. Mai am încă un motan, Garfield, mare de tot. Care are 9,5 kg și care a crescut împreună cu Inimioară. Și să știți că și el, efectiv, suferă în acest moment. În toate locurile cățelului, el se pune și stă și el așteaptă. Și când vede că vin pe ușă, tot se pune lângă ușă și așteaptă.

Sonia Trifan a explicat că se simte mai bine știind că Inimioară este acasă și nu într-un cimitir de animale. Creatoarea de modă nu a putut sta niciodată departe de animalul său. Acesta este motivul pentru care, la un moment dat, a refuzat să se mute din țară.

„Eu am avut două contracte foarte frumoase, două propuneri. Unul după ce am terminat un curs de șase luni la Paris și altul în Dubai. Am avut această oportunitate să rămân acolo, să încep un alt job tot în domeniul modei. Dar, efectiv, datorită lui, am rămas aici, acasă. Cred că el a fost un înger păzitor, pentru că acasă e cel mai bine. Aici m-am dezvoltat foarte bine și am reușit să fac ceea ce poate în străinătate nu aș fi putut să fac. Poate în felul meu să-i mulțumesc lui”, a subliniat Sonia Trifan.