Medana Oprea nici nu vrea să audă de operațiile estetice: „Alin îmi spune bebelușa mea”. Ce planuri are după ce a slăbit 10 kilograme. EXCLUSIV

Medana Oprea a topit 10 kilograme în numai patru săptămâni și și-a etalat noul look la Bukarest Fashion Week. Soția lui Alin Oprea ne-a vorbit despre procesul prin care a trecut și planurile sale de viitor. Recunoaște că și-a dorit să țină pasul cu „tânăra generație”, dar spune „pas” operațiilor estetice.

Deși nu era la prima sa experiență pe podium, Medana Oprea a reușit să surprindă plăcut la Bukarest Fashion Week, unde a defilat pentru Sonia Trifan, într-o rochie creată special pentru ea. Soția lui Alin Oprea a dat jos 10 kilograme și a strălucit la propriu – ca și cum ar fi topit kilogramele cu o baghetă magică.

Dar în spatele transformării nu s-a aflat nicio magie, ci multă disciplină și ambiție. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, Medana Oprea a vorbit despre metoda prin care a slăbit sănătos, fără artificii, dar cu rezultate spectaculoase.

Deși procesul nu a fost lipsit de provocări, ideea de a renunța nu i-a trecut nicio clipă prin minte. „Intenția de a ajunge la rezultatele dorite” și dorința de a-și demonstra că poate au fost mai puternice decât orice poftă sau oboseală.

Medana Oprea a mărturisit că dorința de a face o schimbare a încolțit în sufletul ei în urmă cu aproximativ jumătate de an. A tot amânat momentul, până când Sonia Trifan a venit cu imboldul perfect: i-a vorbit despre rochia pe care voia să i-o creeze special pentru ea.

Motivația venită din partea celebrei creatoare de modă, combinată cu ambiția de a ține pasul cu „tânăra generație” și cu provocările profesionale care o așteaptă, au determinat-o pe Medana să ia atitudine. Iar transformarea nu a întârziat să apară – și a fost pe măsura așteptărilor.

Chiar dacă a ajuns deja la o formă fizică de invidiat, Medana nu și-a încheiat transformarea. Însă ține să sublinieze că starea de bine nu vine din cântar, ci din încrederea de sine pe care o are de-o viață.

„Chiar dacă am dat jos 10 kilograme, încă mai țin dieta, pentru că are patru etape. Mai vreau să dau jos încă 5 kilograme. Transformarea este una vizibilă, care normal că mă bucură. Mai sigură pe mine nu sunt, pentru că încrederea în mine am dobândit-o încă din copilărie. Kilogramele în plus sau în minus nu te fac mai valoroasă. Realizările mele vorbesc de la sine.

Vedem femei gen ‘Barbie’ care nu inspiră nimic și femei mai plinuțe care au un magnetism special și impresionează la scară largă. În cazul meu, personalitatea face tot. Dumnezeu m-a înzestrat cu de toate, așa că nu pot fi decât recunoscătoare pentru asta. Un caracter și un suflet frumos fac mult mai mult decât un corp ‘perfect’”, a completat Medana.