Moștenirea te poate costa scump. Surprizele neplăcute pe care le poți prelua

Moștenirea este adesea privită ca un dar sau o recompensă primită fără efort. Dar în realitate, acceptarea unei succesiuni poate însemna preluarea nu doar a bunurilor, ci și a datoriilor defunctului. Conform Codului Civil, moștenirea devine deschisă în momentul decesului persoanei, iar cei chemați la succesiune au la dispoziție un termen strict pentru a decide dacă o acceptă sau renunță la ea.

Termenul de opțiune succesorală

Legislația prevede că decizia trebuie luată în termen de un an de la deschiderea succesiunii: fie accepți moștenirea, fie o respingi. În lipsa unei opțiuni în acest interval, se consideră că ai renunțat la drept. Renunțarea trebuie făcută formal, prin declarație notarială; în caz contrar, riști să devii automat moștenitor, prin acceptare tacită.

Acceptare expresă sau tacită:

Acceptarea expresă presupune o declarație scrisă – de obicei la notar sau sub semnătură privată – înregistrată în Registrul Național Notarial al Opțiunilor

Acceptarea tacită apare atunci când faci acte pe care le-ai putea face doar ca moștenitor (de exemplu, vinzi un bun sau administrezi patrimoniul). Actele de conservare, precum plata taxelor pentru întreținerea bunurilor, nu sunt acceptări tacite.

Unul dintre cele mai mari riscuri este acela de a accepta o moștenire cu pasiv (adică datorii) – culmea, fără să vrei asta. Dacă optezi pentru acceptare „pur și simplu”, răspunzi nelimitat atât pentru bunuri, cât și pentru datorii, chiar cu bunurile tale personale.

O variantă mai sigură este acceptarea până la concurența activelor nete – atunci vei fi responsabil doar în limita valorii bunurilor moștenite, și nu peste. Când există mai mulți moștenitori, fiecare răspunde pentru datoriile succesiunii proporțional cu cota-parte moștenită.

Dacă un moștenitor ascunde bunuri sau patrimoniu cu rea-credință, acesta este considerat că a acceptat moștenirea (acceptare forțată) și va răspunde cu bunurile sale la refacerea patrimoniului.

Recomandări utile

Înainte de a accepta o moștenire, limitează-te la o declarație expresă de acceptare cu beneficiul inventarului – astfel îți protejezi bunurile personale.

În caz de incertitudine privind pasivul succesiunii, solicită întocmirea unui inventar notarial, care poate proroga termenul și îți oferă o imagine clară asupra situației.

Dacă ești creditor al defunctului, poți accepta moștenirea pentru a-ți proteja creanța – dar doar în limita acesteia.

Concluzie: Moștenirea nu este întotdeauna o binecuvântare. Ţine cont de termene, obține informații clare și consultă un avocat înainte de a accepta o succesiune. O alegere pripită poate duce la poveri financiare greu de suportat.