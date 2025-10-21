Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 09:45
de Iulia Kelt

Noi speranțe pentru cei care și-au pierdut vederea. Un cip revoluționar promite să-i ajute să vadă din nou
Restabilirea vederii pierdute, mai aproape de realitate / Foto:

Un dispozitiv electronic de dimensiunea unui card SIM, de două ori mai subțire decât un fir de păr, le-a redat vederea pacienților care suferă de pierderea ireversibilă a vederii cauzată de degenerescența maculară.

Rezultatele, descrise de specialiști drept „remarcabile”, ar putea marca începutul unei noi ere în tratamentul orbirii.

Implantul, denumit Prima, a fost testat pe 38 de pacienți din cinci țări europene, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Țările de Jos. Studiul a arătat că 84% dintre participanți și-au recăpătat capacitatea de a citi litere, cifre și cuvinte. Intervenția chirurgicală, care durează mai puțin de două ore, presupune inserarea unui microcip sub centrul retinei, scrie The Guardian.

Cum funcționează dispozitivul Prima

Pacienții poartă o pereche de ochelari de realitate augmentată, care includ o cameră video conectată la un mini-computer purtat la brâu.

Camera transmite imaginile către cipul implantat printr-un fascicul infraroșu, activându-l. Computerul procesează datele cu ajutorul inteligenței artificiale și le transformă în semnale electrice ce sunt transmise către creier prin celulele retinei și nervul optic.

Dispozitivul are doar 2 milimetri pe 2 milimetri și a fost conceput pentru persoanele care suferă de degenerescență maculară legată de vârstă (AMD) în forma sa „uscată”, cea mai frecventă cauză de pierdere a vederii la persoanele de peste 50 de ani.

Boala provoacă distrugerea treptată a celulelor din maculă, ducând la pierderea vederii centrale, fără ca până acum să existe un tratament eficient.

O nouă speranță pentru pacienți

Profesorul Mahi Muqit, specialist la spitalul Moorfields Eye din Londra, unul dintre centrele implicate în studiu, a descris rezultatele ca fiind „o nouă eră în istoria vederii artificiale”.

Potrivit acestuia, implantul nu oferă doar percepție vizuală de bază, ci o formă de vedere centrală semnificativă, permițând pacienților să citească din nou, un pas esențial pentru redobândirea independenței și încrederii de sine.

Una dintre paciente, Sheila Irvine din Wiltshire, a povestit că înainte de operație vedea doar pete negre în centrul câmpului vizual.

„Mi-a lipsit enorm lectura. Când am început să disting o literă, a fost emoționant. Nu e ușor să înveți din nou să citești, dar cu cât exersez mai mult, cu atât progresez mai repede”, a declarat aceasta.

Medicii subliniază că succesul intervenției depinde și de antrenamentul vizual postoperator. Pacienții trebuie să învețe să utilizeze noul tip de vedere prin exerciții specifice și reabilitare intensivă.

Rezultatele obținute la Moorfields și în celelalte centre participante oferă o perspectivă optimistă pentru viitorul terapiilor destinate persoanelor cu degenerescență maculară.

Dispozitivul Prima ar putea deveni, în următorii ani, o soluție reală pentru pacienții care până acum nu aveau nicio opțiune de tratament.

