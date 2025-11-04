Noi jocuri și premiere pe PC Game Pass în noiembrie 2025: Titluri mari pentru toate gusturile, dar și surprize indie

Serviciul PC Game Pass continuă să crească constant, adăugând lunar jocuri noi dintr-o gamă variată de genuri. În noiembrie 2025, abonații pot accesa sute de titluri pe PC-uri cu Windows sau pe dispozitivul portabil ROG Ally, fără restricții și fără costuri suplimentare.

Oferta actualizată include atât jocuri consacrate, cât și lansări noi care se alătură serviciului din prima zi.

Printre cele mai notabile titluri disponibile luna aceasta se numără The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, Hogwarts Legacy, Pacific Drive, PowerWash Simulator 2, Bounty Star, Evil West și Supermarket Simulator.

De asemenea, fanii genurilor retro și ai strategiilor pot rejuca Heroes of Might and Magic II: Gold Edition și Heroes of Might and Magic III: Complete Edition, ambele disponibile în ediții complete pentru PC.

Lansări importante din noiembrie 2025

În prima jumătate a lunii, serviciul va primi o serie de jocuri programate pentru debut simultan pe PC Game Pass.

Pe 4 noiembrie a apărut 1000xResist și Football Manager 26, urmate pe 5 noiembrie de Dead Static Drive. În zilele următoare, se adaugă Egging On și Whiskerwood (6 noiembrie), Voidtrain (7 noiembrie) și Winter Burrow (12 noiembrie).

Cel mai așteptat titlu al lunii este Call of Duty: Black Ops 7, care va fi disponibil începând cu 14 noiembrie 2025, direct în biblioteca abonaților PC Game Pass.

Oferta variată acoperă toate gusturile, de la aventuri narative și simulatoare economice, până la shootere, RPG-uri și titluri indie experimentale.

Zece jocuri indie confirmate la ID@Xbox Showcase

În paralel, evenimentul ID@Xbox Showcase din octombrie 2025 a confirmat o listă de zece jocuri independente care vor ajunge pe PC Game Pass din prima zi.

Printre acestea se află Aphelion, Awaysis, Darkwood 2, Dome Keeper, Egging On, Monsters Are Coming: Rock & Road, Planet of Lana 2, Routine, Sledding Game și TCG Card Shop Simulator.

Prezentarea, care a inclus peste 20 de jocuri indie, a adus și imagini noi de gameplay, premiere mondiale și anunțuri de date de lansare.

Lista completă a titlurilor prezentate este disponibilă pe Xbox Wire, iar rezumatul oficial al evenimentului confirmă angajamentul Microsoft pentru diversitatea și vizibilitatea studiourilor independente.

Prin noile adăugiri, PC Game Pass își consolidează, practic, poziția ca una dintre cele mai atractive platforme de gaming pe PC, oferind o combinație între blockbuster-e și creații indie inovatoare, toate incluse într-un singur abonament lunar.