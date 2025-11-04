Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 09:24
de Iulia Kelt

Noi jocuri și premiere pe PC Game Pass în noiembrie 2025: Titluri mari pentru toate gusturile, dar și surprize indie

Gaming
Noi jocuri și premiere pe PC Game Pass în noiembrie 2025: Titluri mari pentru toate gusturile, dar și surprize indie
Nou pe PC Game Pass în noiembrie / Foto: NME

Serviciul PC Game Pass continuă să crească constant, adăugând lunar jocuri noi dintr-o gamă variată de genuri. În noiembrie 2025, abonații pot accesa sute de titluri pe PC-uri cu Windows sau pe dispozitivul portabil ROG Ally, fără restricții și fără costuri suplimentare.

Oferta actualizată include atât jocuri consacrate, cât și lansări noi care se alătură serviciului din prima zi.

Printre cele mai notabile titluri disponibile luna aceasta se numără The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, Hogwarts Legacy, Pacific Drive, PowerWash Simulator 2, Bounty Star, Evil West și Supermarket Simulator.

Vezi și:
Serialul animat „The Simpsons” ajunge în jocul video Fortnite: Noul eveniment aduce Springfield și personaje iconice în joc
Cele mai spectaculoase jocuri video de acțiune lansate în 2025

De asemenea, fanii genurilor retro și ai strategiilor pot rejuca Heroes of Might and Magic II: Gold Edition și Heroes of Might and Magic III: Complete Edition, ambele disponibile în ediții complete pentru PC.

Lansări importante din noiembrie 2025

În prima jumătate a lunii, serviciul va primi o serie de jocuri programate pentru debut simultan pe PC Game Pass.

Pe 4 noiembrie a apărut 1000xResist și Football Manager 26, urmate pe 5 noiembrie de Dead Static Drive. În zilele următoare, se adaugă Egging On și Whiskerwood (6 noiembrie), Voidtrain (7 noiembrie) și Winter Burrow (12 noiembrie).

Cel mai așteptat titlu al lunii este Call of Duty: Black Ops 7, care va fi disponibil începând cu 14 noiembrie 2025, direct în biblioteca abonaților PC Game Pass.

Oferta variată acoperă toate gusturile, de la aventuri narative și simulatoare economice, până la shootere, RPG-uri și titluri indie experimentale.

Zece jocuri indie confirmate la ID@Xbox Showcase

În paralel, evenimentul ID@Xbox Showcase din octombrie 2025 a confirmat o listă de zece jocuri independente care vor ajunge pe PC Game Pass din prima zi.

Printre acestea se află Aphelion, Awaysis, Darkwood 2, Dome Keeper, Egging On, Monsters Are Coming: Rock & Road, Planet of Lana 2, Routine, Sledding Game și TCG Card Shop Simulator.

Prezentarea, care a inclus peste 20 de jocuri indie, a adus și imagini noi de gameplay, premiere mondiale și anunțuri de date de lansare.

Lista completă a titlurilor prezentate este disponibilă pe Xbox Wire, iar rezumatul oficial al evenimentului confirmă angajamentul Microsoft pentru diversitatea și vizibilitatea studiourilor independente.

Prin noile adăugiri, PC Game Pass își consolidează, practic, poziția ca una dintre cele mai atractive platforme de gaming pe PC, oferind o combinație între blockbuster-e și creații indie inovatoare, toate incluse într-un singur abonament lunar.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Netflix lansează trailerul pentru noul sezon Sesame Street: Când îl vezi pe rețeaua de streaming
Netflix lansează trailerul pentru noul sezon Sesame Street: Când îl vezi pe rețeaua de streaming
Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot: Imagini spectaculoase chiar la tine acasă
Samsung lansează gama de televizoare cu tehnologie Quantum Dot: Imagini spectaculoase chiar la tine acasă
Medicii care promovează conspirații și fake news, fără dreptul de a mai profesa. Informațiile false propagate online nu se mai iartă
Medicii care promovează conspirații și fake news, fără dreptul de a mai profesa. Informațiile false propagate online nu se mai iartă
Românii, pregătiți de Black Friday 2025: bugete record, tineri entuziaști și cumpărături planificate din timp
Românii, pregătiți de Black Friday 2025: bugete record, tineri entuziaști și cumpărături planificate din timp
„Telefoanele mobile vor dispărea”. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor fi înlocuite
„Telefoanele mobile vor dispărea”. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor fi înlocuite
Cum folosesc fermierii inteligența artificială ca să găsească buruienile
Cum folosesc fermierii inteligența artificială ca să găsească buruienile
Cine era muncitorul român care a murit după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti. Bărbatul a comunicat cu salvatorii pe toată durata operațiunii
Cine era muncitorul român care a murit după prăbușirea unei părți a turnului medieval Torre dei Conti. Bărbatul a comunicat cu salvatorii pe toată durata operațiunii
Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani
Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Playtech Știri
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Playtech Știri
Avocatul Amaliei Bellantoni, dezvăluiri despre scandalul în care a fost implicată vedeta. ”Este al 11-lea proces. Nu există niciun furt”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...