Noutăți de la PC Game Pass: jocuri noi, reduceri și acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7

Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 07:52
de Iulia Kelt

Jocuri noi pe PC Game Pass / Foto: Xbox

Abonamentul PC Game Pass continuă să crească în popularitate în septembrie 2025, oferind acces nelimitat la sute de titluri pentru toate gusturile, de la aventuri captivante și RPG-uri complexe până la jocuri pentru copii sau experiențe indie.

În plus, abonații beneficiază de reduceri consistente: până la 20% la achiziționarea jocurilor din catalog și 10% la pachetele suplimentare.

Ce jocuri noi intră în PC Game Pass în octombrie 2025

Luna octombrie aduce o selecție bogată de lansări în PC Game Pass, cu titluri foarte așteptate și jocuri care acoperă o gamă largă de genuri. Printre acestea se numără:

  • Hollow Knight: Silksong – continuarea unuia dintre cele mai apreciate metroidvania-uri.
  • Deep Rock Galactic: Survivor – un spin-off bazat pe universul celebrului co-op shooter.
  • Wobbly Life – o experiență distractivă în lume deschisă, potrivită pentru întreaga familie.
  • Visions of Mana – noul RPG din seria clasică de acțiune și fantezie.
  • Hades – jocul premiat al studioului Supergiant Games, deja un favorit al fanilor roguelike.
  • Sworn și I Am Your Beast – două titluri indie cu stiluri complet diferite.
  • Lara Croft and the Guardian of Light – o revenire clasică a eroinei iconice.
  • Peppa Pig: World Adventures și PAW Patrol World – dedicate celor mici.
  • Endless Legend 2 și Cataclismo – strategii complexe pentru pasionații genului.

În plus, sunt confirmate mai multe lansări cu date fixe:

  • Little Rocket Lab – 7 octombrie
  • Sopa – Tale of the Stolen Potato – 7 octombrie
  • Keeper – 17 octombrie
  • Ninja Gaiden 4 – 21 octombrie
  • Moonlighter 2: The Endless Vault – 23 octombrie
  • The Outer Worlds 2 – 29 octombrie

Acest calendar variat face ca luna octombrie să fie una dintre cele mai bogate perioade din ultimele luni pentru abonații PC Game Pass.

Acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7 pentru abonați

O altă veste importantă pentru gameri este legată de Call of Duty: Black Ops 7. Începând cu 2 octombrie 2025, cei care dețin un abonament PC Game Pass pot intra mai devreme în versiunea beta a jocului, fără a fi nevoie de precomandă.

Acest acces privilegiat este disponibil până pe 5 octombrie, urmând ca între 5 și 8 octombrie testul beta să fie deschis tuturor jucătorilor.

Versiunea finală a jocului va fi lansată oficial pe 14 noiembrie 2025, iar din prima zi va fi inclusă în PC Game Pass, un avantaj semnificativ pentru fanii francizei.

Septembrie și octombrie 2025 aduc un val impresionant de titluri pentru abonații PC Game Pass, de la lansări așteptate precum Hollow Knight: Silksong și The Outer Worlds 2 până la bonusuri exclusive, cum este accesul anticipat la Call of Duty: Black Ops 7.

