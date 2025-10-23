Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 07:52
de Iulia Kelt

Xbox Game Pass octombrie 2025: PowerWash Simulator 2, The Outer Worlds 2 și alte lansări importante

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Xbox Game Pass octombrie 2025: PowerWash Simulator 2, The Outer Worlds 2 și alte lansări importante
Detalii Xbox pass

Microsoft a anunțat a doua rundă de jocuri care se alătură serviciului Xbox Game Pass în octombrie 2025, completând lista titlurilor disponibile în această lună.

Noua serie include lansări importante, precum PowerWash Simulator 2, The Outer Worlds 2 și Microsoft Flight Simulator 2024, alături de câteva noutăți din zona indie. Totodată, anunțul vine după actualizarea planurilor de abonament și a prețurilor pentru serviciu.

Începând din octombrie, abonamentele Game Pass au fost reorganizate în patru niveluri: Ultimate (29,99 dolari/lună, față de 19,99 anterior), Premium (14,99 dolari), Essential (9,99 dolari) și PC Game Pass (16,49 dolari).

Vezi și:
Netflix cumpără drepturile pentru Catan și pregătește filme și seriale inspirate din celebrul joc de strategie
Ni se pregătește o nouă generație Xbox. Care sunt planurile de viitor ale gigantului Microsoft?

Noile denumiri și tarife marchează o schimbare de strategie pentru ecosistemul Xbox, care urmărește să diferențieze clar între experiențele de joc pe console, PC și cloud.

Lansările principale din a doua parte a lunii

Disponibil încă de pe 22 octombrie, Commandos: Origins a fost adăugat pe Game Pass Premium pentru console, PC și cloud.

Jocul readuce în prim-plan echipa legendară de comando din seria originală, oferind misiuni tactice complexe și cooperare în doi jucători.

Tot în aceeași zi a intrat în catalog și Microsoft Flight Simulator 2024, care aduce o simulare realistă a lumii, misiuni dinamice și cea mai mare flotă de aeronave din istoria francizei.

Pe 23 octombrie, PowerWash Simulator 2 ajunge pe Game Pass Ultimate și PC Game Pass ca lansare de tip „day one”.

Continuarea popularului simulator de curățenie promite o experiență îmbunătățită, păstrând însă farmecul relaxant al originalului.

În aceeași zi, tot ca lansare simultană, apare Bounty Star, un joc de acțiune cu meciuri între roboți, elemente de agricultură și construire de baze.

Lista continuă cu Super Fantasy Kingdom (24 octombrie), un „roguelite city builder” disponibil în varianta de acces anticipat, urmat de Halls of Torment pe 28 octombrie, un titlu de acțiune survival care combină lupte contra hoardelor și progres de tip RPG.

The Outer Worlds 2, cea mai așteptată lansare a lunii

Punctul culminant al valului doi din octombrie este lansarea jocului The Outer Worlds 2, produs de Obsidian Entertainment, disponibil pe 29 octombrie pentru Game Pass Ultimate și PC Game Pass.

Continuarea RPG-ului SF de succes aduce o nouă coloană narativă, arme și lumi complet diferite. Cei care achiziționează versiunea Premium Upgrade pot beneficia de acces anticipat, pachetul „Commander Zane’s Battle Pack” și două viitoare expansiuni de poveste.

Pe 4 noiembrie, serviciul va fi completat cu două titluri majore: 1000xResist, o aventură SF cu tematică post-invazie extraterestră, și Football Manager 26, lansat simultan pentru PC și console prin Game Pass Ultimate și PC Game Pass.

Noul joc sportiv, construit pe motorul Unity, oferă o interfață reconfigurată și o experiență mai imersivă în timpul meciurilor.

În schimb, câteva titluri vor părăsi platforma pe 31 octombrie, printre care Jusant, Metal Slug Tactics și Return to Monkey Island.

Microsoft menționează că abonații pot cumpăra aceste jocuri cu o reducere de până la 20% înainte de expirarea disponibilității lor.

Prin acest nou val de lansări, Xbox Game Pass își consolidează poziția ca unul dintre cele mai ofertante servicii de gaming din lume, combinând exclusivități majore, titluri independente și acces simultan la unele dintre cele mai așteptate jocuri ale anului.

Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni
Recomandări
REVIEW Serialul „Castle Rock”, universul întunecat al lui Stephen King care prinde viață pe HBO Max
RECENZIE
REVIEW Serialul „Castle Rock”, universul întunecat al lui Stephen King care prinde viață pe HBO Max
Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului
Cum obții concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în 2025 – ce drepturi ai în fața legii și a patronului
Arafat demontează dezinformarea conform căreia tragedia din Rahova nu s-ar fi putut produce fără flacără: „Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”. Cum apar astfel persoane arse?
Arafat demontează dezinformarea conform căreia tragedia din Rahova nu s-ar fi putut produce fără flacără: „Există explozii de gaz fără să fie urmate de incendiu”. Cum apar astfel persoane arse?
Ajutor de înmormântare de la angajator, 2025. Acte necesare
Ajutor de înmormântare de la angajator, 2025. Acte necesare
Codul Rutier și regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește de fapt sancțiunea, conform legii
Codul Rutier și regulile de parcare fără amendă în 2025. Cine plătește de fapt sancțiunea, conform legii
23 octombrie, ziua în care lumea s-a schimbat de mai multe ori: revolte, războaie și sfârșitul unor conflicte istorice
23 octombrie, ziua în care lumea s-a schimbat de mai multe ori: revolte, războaie și sfârșitul unor conflicte istorice
Teaserul oficial si noi imagini pentru Emily in Paris: Sezonul 5, pe Netflix. Emily ia viața de la capăt în Italia
Teaserul oficial si noi imagini pentru Emily in Paris: Sezonul 5, pe Netflix. Emily ia viața de la capăt în Italia
ANAF pune tunurile pe românii cu mașini de lux, ce înseamnă asta de fapt. Când îți confiscă Fiscul mașina
ANAF pune tunurile pe românii cu mașini de lux, ce înseamnă asta de fapt. Când îți confiscă Fiscul mașina
Revista presei
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rotiri gratuite sau re-spins: care sunt diferențele?
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 23 octombrie 2025. Zodiile care trebuie să fie atente la relaţii
Playtech Știri
Artan de la Partizan, prima reacție după ce acuzat că a sărutat cu forța o adolescentă într-un club din București. Declaraţia cântăreţului, neaşteptată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...