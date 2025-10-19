Noi amenzi pentru şoferii care conduc alte maşini decât în mod obişnuit. Cum pot scăpa de sancţiuni

Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un pachet de modificări care schimbă modul în care sunt supravegheați și sancționați conducătorii auto.

Codul Rutier se modifică din nou. Polițiștii nici nu vor mai avea nevoie de radare

În actualul proiect de lege, două elemente ies în evidență: introducerea calculului vitezei medii pe tronson ca metodă de constatare automată a depăşirilor și simplificarea procedurii de comunicare a procesului-verbal către proprietarul vehiculului, cu implicații directe pentru cei care circulă cu maşini care nu le aparțin.

Sistemul de „viteză medie” calculează timpul în care un vehicul parcurge un tronson determinat (de la punctul A la punctul B) și stabilește viteza medie pe acel segment. Spre deosebire de radarul punctual, care măsoară viteza într-un singur moment, această metodă surprinde comportamentul pe distanță și reduce posibilitatea ca un șofer să „frâneze în fața radarului” și să accelereze apoi. Dacă viteza medie depășește limita legală, sistemul poate genera automat un proces-verbal și o amendă, fără ca agentul să te fi oprit fizic.

Implementarea preconizată face parte din proiectul mai amplu „Siguranță în trafic”, care vizează și integrarea camerelor locale și ale CNAIR într-un sistem național (e-SIGUR) și crearea unui Centru de Monitorizare Automată a Traficului. Scopul oficial este uniformizarea constatărilor automate și reducerea erorilor sau abuzurilor.

Ce se schimbă la procedura de comunicare a amenzii

Pentru a degreva polițiștii de sarcini administrative, proiectul propune o procedură simplificată de comunicare a procesului-verbal:

Dacă proprietarul este şi conducătorul obişnuit al vehiculului, procesul-verbal emis de sistemul automat sau de agent va fi transmis direct proprietarului și va fi considerat comunicat automat, deci amenda se consideră valabilă fără alte formalități.

Dacă proprietarul nu a fost cel care a condus, el va avea posibilitatea să indice identitatea reală a celui care conducea în momentul faptei. În această situaţie, procesul-verbal devine nul de drept, fără formalităţi suplimentare, iar sancţiunea va fi aplicată persoanei indicate.

De asemenea, pentru cazurile de oprire/parking neregulamentar, proiectul prevede simplificarea: poliția va putea lipi un autocolant pe parbriz şi sancţiunea va fi considerată comunicată proprietarului, dacă şoferul nu este de găsit, iar ulterior proprietarul poate indica realul conducător.

Ce urmează și când intră noile reguli în vigoare

În prezent, modificările aduse Codului Rutier sunt într-o etapă de dezbatere publică. Ele vor trebui să fie transpuse prin act normativ (OUG sau proiect de lege) și publicate în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.

Până la adoptare, procedurile actuale rămân în vigoare, iar orice detaliu de aplicare (termen de indicare a conducătorului, modalități exacte de comunicare electronică, efecte juridice ale neconcordanțelor) va fi clarificat în actul final.