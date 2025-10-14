Ce este viteza medie și cum se calculează. Principalele modificări din noul Cod Rutier

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat un amplu set de măsuri care promite să schimbe radical modul în care este gestionat traficul rutier din România. Proiectul „Siguranță în trafic”, aflat în consultare publică, aduce concepte moderne de control automatizat, digitalizare completă și un nou mod de sancționare a abaterilor — toate menite să reducă accidentele și să eficientizeze activitatea poliției rutiere.

Sistemul e-SIGUR și cele 700 de camere de monitorizare

Una dintre cele mai importante noutăți este lansarea sistemului național de monitorizare rutieră e-SIGUR, care va deveni operațional la 1 ianuarie 2025. Proiectul presupune folosirea a peste 700 de camere mobile ale Poliției Române, la care se adaugă echipamentele CNAIR și ale administrațiilor locale. Toate aceste dispozitive vor fi interconectate, oferind posibilitatea procesării în timp real a unui volum uriaș de date.

Pentru a asigura eficiența sistemului, va fi creat Centrul de Monitorizare Automată a Traficului, responsabil cu analiza și procesarea automată a abaterilor. Astfel, sancțiunile vor fi generate fără intervenție umană, pe baza imaginilor și datelor colectate din teren.

Viteza medie – noul criteriu pentru sancționarea șoferilor

Cea mai discutată schimbare este introducerea vitezei medii, un concept deja aplicat în mai multe state europene, precum Austria, Spania, Olanda sau Bulgaria. Această metodă nu mai măsoară viteza într-un singur punct, ca în cazul radarelor clasice, ci calculează media vitezei cu care un vehicul parcurge o distanță prestabilită, între două camere de supraveghere.

Formula este simplă: sistemul determină cât timp i-a luat unei mașini să străbată distanța dintre punctul A și punctul B. De exemplu, dacă un șofer parcurge 10 kilometri în 5 minute, rezultă o viteză medie de 120 km/h. Dacă limita este de 100 km/h, se consideră că acesta a încălcat legea, chiar dacă nu a fost surprins accelerând în apropierea camerelor.

Amenzi fără oprire și reguli noi pentru proprietarii de mașini

Ministerul Afacerilor Interne propune simplificarea procesului de sancționare, astfel încât polițiștii să fie degrevați de sarcinile administrative. Dacă proprietarul este și conducătorul obișnuit al vehiculului, procesul-verbal de contravenție va fi transmis automat și considerat comunicat.

În cazul în care mașina este condusă de o altă persoană, proprietarul are posibilitatea să indice identitatea șoferului, iar în această situație procesul-verbal devine nul, fără alte proceduri.

Totodată, pentru oprirea sau parcarea neregulamentară, amenzile vor fi aplicate direct proprietarului vehiculului, fără puncte de penalizare. Documentul de sancționare va fi lipit pe parbriz sub forma unui autocolant, eliminând nevoia unei interacțiuni directe cu agentul.

Digitalizarea completă a serviciilor pentru șoferi

Un alt pilon al reformei este digitalizarea totală a relației dintre conducători și autorități. Prin intermediul platformei HUB, șoferii vor putea transmite cereri, contestații și documente online, fără a se deplasa la ghișee.

De asemenea, sistemul va permite:

vizualizarea probelor foto-video aferente abaterilor,

predarea virtuală a permisului suspendat,

declararea online a accidentelor ușoare,

primirea de notificări prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă.

Pentru persoanele care nu dispun de acces digital, MAI va implementa mecanisme de sprijin, astfel încât nimeni să nu fie exclus din acest proces de modernizare.

Măsuri pentru siguranța rutieră și educația în trafic

Proiectul include și o componentă de finanțare a educației rutiere și a infrastructurii inteligente. Fondurile provenite din amenzile plătite voluntar vor fi colectate într-un cont unic și redistribuite după cum urmează:

către Ministerul Educației, pentru programe de educație rutieră în școli,

către MAI, pentru dotări tehnologice și dezvoltarea platformei HUB,

către CNAIR și autoritățile locale, în funcție de zona unde s-a produs abaterea.

De asemenea, autoritățile locale vor avea libertatea de a stabili condițiile de circulație pe benzile dedicate transportului public, adaptând regulile la specificul fiecărei comunități.

Proiectul intră în consultare publică

Toate aceste măsuri fac parte dintr-un proces amplu de consultare, la care sunt invitați să participe cetățenii, experții și administrațiile locale. Propunerile urmează să fie analizate și adaptate înainte ca noul Cod Rutier să fie implementat.

Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a subliniat că obiectivul este modernizarea și eficientizarea traficului, dar și crearea unui sistem rutier mai sigur și mai echitabil pentru toți participanții.