27 aug. 2025 | 08:16
de Andrei Simion

Mercedes-Benz vinde participația la Nissan pentru 325 milioane de dolari
Mercedes-Benz renunță la pachetul de 3,8% din Nissan.

Fondul de pensii al grupului german Mercedes-Benz a finalizat marţi vânzarea pachetului de 3,8% pe care îl deţinea la constructorul japonez Nissan Motor. Tranzacţia, evaluată la 47,83 miliarde yeni (aproximativ 324,6 milioane dolari), marchează ieşirea completă a producătorului german din acţionariatul companiei japoneze, după o relaţie care nu a mai avut valoare strategică în ultimii ani, notează News.ro.

Tranzacţie rapidă şi reacţie dură pe bursă

Acţiunile Nissan au scăzut marţi cu peste 6%, cea mai mare corecţie zilnică din iulie, imediat după anunţul că Mercedes-Benz îşi lichidează participaţia. Pachetul a fost vândut la un preţ de 341,3 yeni pe acţiune, cu aproape 6% sub cotaţia de închidere de luni.

Chiar şi aşa, cererea a fost ridicată: cei mai mari zece investitori au absorbit aproape 70% din acţiunile scoase pe piaţă, semn că interesul pentru Nissan rămâne ridicat, în ciuda dificultăţilor actuale. Potrivit surselor din piaţă, oferta a fost suprasubscrisă, însă investitorii au reacţionat precaut la semnalul transmis de retragerea Mercedes-Benz.

Un pachet considerat „non-strategic”

Mercedes-Benz transferase acest pachet către fondul său de pensii în 2016, după ce alianţa industrială cu Nissan nu mai genera sinergii relevante. Oficialii companiei germane au descris vânzarea ca pe „o curăţare de portofoliu”, subliniind că participaţia nu avea un rol strategic în planurile actuale.

Atât Nissan, cât şi Mercedes-Benz au refuzat să comenteze suplimentar tranzacţia, însă surse din industrie notează că decizia germanilor confirmă tendinţa marilor producători auto de a-şi concentra resursele pe segmentele de mobilitate electrică şi software, unde investiţiile sunt masive.

Nissan, prins în mijlocul problemelor financiare

Momentul este complicat pentru Nissan. Constructorul japonez a raportat pierderi de 535 milioane de dolari în trimestrul încheiat în iunie, pe fondul scăderii vânzărilor în Statele Unite şi China şi al impactului tarifelor comerciale. În paralel, CEO-ul Ivan Espinosa a lansat un plan de restructurare ambiţios: reducerea capacităţii de producţie globală la 2,5 milioane de vehicule până în 2027 şi închiderea a şapte fabrici.

Deşi măsurile sunt menite să stabilizeze compania, analiştii avertizează că drumul va fi dificil, mai ales în contextul concurenţei acerbe din zona vehiculelor electrice şi a tranziţiei către noi tehnologii.

Renault rămâne acţionar majoritar, dar îşi reduce treptat expunerea

În prezent, Renault deţine 35,7% din capitalul Nissan, însă constructorul francez şi-a reevaluat recent participaţia cu 11 miliarde de dolari în minus, semn al presiunilor financiare şi al slăbirii alianţei istorice dintre cei doi giganţi. Potrivit analiştilor, Renault va continua, în timp, să îşi diminueze expunerea, ceea ce ridică întrebări despre viitorul colaborării care, timp de aproape două decenii, a modelat industria auto globală.

Vânzarea pachetului de către Mercedes-Benz nu face decât să accentueze sentimentul că vechile parteneriate din industria auto îşi pierd relevanţa, într-un context dominat de electrificare, software şi noi forme de mobilitate.

