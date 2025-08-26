Nikolaj Coster-Waldau: „Ar fi timpul să trecem peste ura pentru finalul Game of Thrones”

La șase ani de la încheierea serialului HBO, actorul care l-a interpretat pe Jaime Lannister își exprimă dorința ca discuțiile despre final să se oprească.

Serialul Game of Thrones a fost extrem de apreciat pe parcursul multor sezoane, câștigând premii și apărând constant pe listele celor mai bune producții TV.

Totuși, finalul sezonului opt a polarizat publicul și a generat nemulțumiri persistente, chiar și după succesul prequel-ului House of the Dragon, scrie Gizmodo.

Reacția actorului Nikolaj Coster-Waldau la criticile legate de Game of Thrones și modul în care serialul s-a încheiat

Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut pentru rolul lui Jaime Lannister, a discutat recent într-un interviu pentru The Independent despre reacțiile dure la finalul serialului.

Actorul a mărturisit că este obosit să fie întrebat constant despre controversa legată de ultima parte a poveștii. „Era de așteptat”, a declarat el.

„Cum ai putea să faci un final care să mulțumească pe toată lumea? Este foarte greu. Cred cu tărie că oamenii au dreptul la părerea lor, dar, până la urmă, este doar un serial. Cineva ți-a spus o poveste, și nu ți-a plăcut finalul. Este frustrant, dar…”.

Coster-Waldau a subliniat astfel că actorii nu sunt cei care scriu scenariile și că nu ar trebui să fie trași la răspundere pentru deciziile luate de personaje în ultimul sezon.

Context și reacții din partea colegilor

Pe lângă comentariile lui Coster-Waldau, presa a remarcat că actorul ar fi câștigat peste 1 milion de dolari pe episod în ultimele sezoane ale Game of Thrones, un detaliu care poate fi considerat un factor care îl ajută să facă față criticilor.

Anterior, și colegul său Peter Dinklage, care îl interpreta pe Tyrion Lannister, a oferit o perspectivă mai optimistă asupra finalului.

Dinklage a spus că îi place modul în care s-a încheiat serialul și că, dacă finalul a stârnit discuții și reacții, acest lucru face parte din experiența de vizionare.

Chiar dacă mulți fani continuă să critice sezonul final, Coster-Waldau sugerează că ar fi timpul ca discuțiile despre dezamăgirea provocată de încheierea poveștii să fie lăsate în urmă.

Actorul transmite un mesaj de înțelegere față de opiniile publicului, dar și de relaxare, invitând la acceptarea faptului că nu toate finalurile pot fi pe placul tuturor.

Ațadar, chiar dacă Game of Thrones a încheiat o eră a televiziunii prin popularitatea și impactul său cultural, actorii invitați să reflecteze asupra finalului încurajează fanii să privească experiența ca pe o poveste întreagă și nu doar ca pe un sfârșit controversat.