Nicușor Dan, anunț la final de concediu. Președintele a publicat noi imagini cu familia sa: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”

La finalul concediului, președintele României, Nicușor Dan, a împărtășit cu publicul momente dintr-o excursie petrecută alături de familie în România. Într-un videoclip postat pe Facebook, șeful statului a prezentat imagini din drumețiile făcute în munți, evidențiind locurile preferate împreună cu soția și cei doi copii.

Locurile favorite ale familiei

Președintele a subliniat frumusețea destinațiilor interne și importanța vacanțelor în România:

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a scris el în postare.

Drumeții în natură și momente de familie

Pe traseul turistic de aproximativ 7 kilometri, președintele a mers împreună cu soția și cei doi copii, purtându-l pe fiul său într-un rucsac special de drumeție. În videoclipul postat pe Facebook, Nicușor Dan le arată copiilor diferite elemente ale naturii:

„Uite, tata, vezi un triunghi pe copac? Un triunghi roșu?”, întreabă băiatul. „O să tot găsim din astea. După ele ne vom orienta, ca să știm în ce direcție mergem. Bine?”, explică el.

Primirea tradițională la mănăstire

Ajuns la mănăstire, președintele a fost întâmpinat de starețul mănăstirii cu pâine și sare, conform tradiției românești pentru oaspeții de seamă.

„Bine ați venit, domnule președinte!”, l-a salutat starețul. „Bine v-am găsit!”, a răspuns Nicușor Dan, mulțumind pentru primire.

Vizită discretă de Sfânta Maria

Nicușor Dan a ales să nu anunțe vizita în prealabil pentru a păstra intimitatea momentului și pentru a evita aglomerația și prezența presei. Aceasta face parte dintr-un obicei al familiei de a participa anual la slujbele organizate de Sfânta Maria.

Absența de la evenimentele publice

Tot vineri dimineața, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase că președintele nu va participa la manifestările organizate la Constanța cu ocazia Zilei Marinei. Decizia a stârnit discuții în spațiul public, întrucât prezența șefului statului la evenimentele militare este, de regulă, o tradiție.