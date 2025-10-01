Ultima ora
Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”
01 oct. 2025 | 17:40
de Vieriu Ionut

Nicușor Dan anunță măsuri pentru reforma administrației

Într-un context în care eficientizarea aparatului administrativ a devenit una dintre temele esențiale pe agenda politică, președintele Nicușor Dan a vorbit marți, la Timișoara, despre nevoia unor schimbări profunde în structurile de stat, atât la nivel central, cât și local. Mesajul său a vizat în special necesitatea reducerii cheltuielilor și reașezarea sistemului printr-un echilibru între instituții, dar și revenirea la o lege clară a salarizării.

Reforma administrației, „o problemă vastă cu multe aspecte”

Președintele a subliniat faptul că reforma administrației nu este un proces simplu, ci unul extrem de complex.

„Este o problemă vastă cu multe aspecte”, a declarat Nicușor Dan, punctând că, în prezent, există discrepanțe majore în modul de funcționare și organizare a instituțiilor.

Acesta a precizat că unele zone ale administrației publice sunt supraîncărcate și au nevoie de reducerea personalului, în timp ce altele sunt deficitare și necesită completări. Printre exemplele date s-a numărat poliția, unde a subliniat că este nevoie de mai mulți oameni pentru a răspunde mai bine nevoilor legate de siguranța publică.

Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
Nicuşor Dan, despre dovezile privind anularea alegerilor: „Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă”

Reducerea cheltuielilor și investiții etapizate

În discursul său, Nicușor Dan a insistat asupra importanței diminuării cheltuielilor acolo unde acestea nu se justifică.

„E nevoie în anumite instituții, și centrale și locale, să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, bunuri și servicii, etapizare de investiții”, a afirmat președintele.

Potrivit acestuia, aceste măsuri trebuie privite ca o etapă necesară pentru a atinge un echilibru între nevoia de a păstra funcționale structurile vitale și imperativul reducerii risipelor financiare.

Legea salarizării unice, o prioritate

Un alt punct esențial adus în discuție a fost cel legat de salarizarea angajaților din sistemul public. Nicușor Dan a amintit că România a avut o lege a salarizării unice, însă aceasta a fost modificată de-a lungul timpului în repetate rânduri, ajungând să creeze diferențe considerabile între instituții.

„E nevoie să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice, pentru că am avut-o, numai că am corectat-o de așa de multe ori că sunt discrepanțe foarte mari între instituții”, a explicat acesta.

Decizie comună la nivelul coaliției

În final, președintele s-a arătat încrezător că aceste măsuri vor fi discutate și asumate în cadrul coaliției de guvernare, unde se va găsi o soluție echilibrată care să răspundă atât nevoii de reformă, cât și cerințelor politice și sociale.

„Sunt sigur că în coaliție se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată”, a subliniat Nicușor Dan.

Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag
Un nou instrument de inteligență artificială detectează leziuni cerebrale ascunse la copiii cu epilepsie
Cât costă o casă modulară de 100 mp în România în 2025. Exemplu de calcul
Cum să postezi anonim într-un grup de Facebook? Trucuri care te ajută să rămâi ascuns pe rețeaua de socializare
The Holdovers, comedia emoționantă care cucerește publicul pe Netflix. De ce să te uiți la filmul de pe Netflix
Un american, uimit de ce a găsit în România. Sfaturi pentru turişti străini: „Doar în Elveţia mai găseşti asta. E o ţară scumpă pentru Europa de Est”
Agresorul livratorului din Bangladesh, despre motivul atacului din luna august. „Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”
Ovule funcționale obținute din celule de piele: un pas uriaș pentru tratarea infertilității, conform cercetătorilor
