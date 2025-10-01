Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”

Într-un context în care eficientizarea aparatului administrativ a devenit una dintre temele esențiale pe agenda politică, președintele Nicușor Dan a vorbit marți, la Timișoara, despre nevoia unor schimbări profunde în structurile de stat, atât la nivel central, cât și local. Mesajul său a vizat în special necesitatea reducerii cheltuielilor și reașezarea sistemului printr-un echilibru între instituții, dar și revenirea la o lege clară a salarizării.

Reforma administrației, „o problemă vastă cu multe aspecte”

Președintele a subliniat faptul că reforma administrației nu este un proces simplu, ci unul extrem de complex.

„Este o problemă vastă cu multe aspecte”, a declarat Nicușor Dan, punctând că, în prezent, există discrepanțe majore în modul de funcționare și organizare a instituțiilor.

Acesta a precizat că unele zone ale administrației publice sunt supraîncărcate și au nevoie de reducerea personalului, în timp ce altele sunt deficitare și necesită completări. Printre exemplele date s-a numărat poliția, unde a subliniat că este nevoie de mai mulți oameni pentru a răspunde mai bine nevoilor legate de siguranța publică.

Reducerea cheltuielilor și investiții etapizate

În discursul său, Nicușor Dan a insistat asupra importanței diminuării cheltuielilor acolo unde acestea nu se justifică.

„E nevoie în anumite instituții, și centrale și locale, să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, bunuri și servicii, etapizare de investiții”, a afirmat președintele.

Potrivit acestuia, aceste măsuri trebuie privite ca o etapă necesară pentru a atinge un echilibru între nevoia de a păstra funcționale structurile vitale și imperativul reducerii risipelor financiare.

Legea salarizării unice, o prioritate

Un alt punct esențial adus în discuție a fost cel legat de salarizarea angajaților din sistemul public. Nicușor Dan a amintit că România a avut o lege a salarizării unice, însă aceasta a fost modificată de-a lungul timpului în repetate rânduri, ajungând să creeze diferențe considerabile între instituții.

„E nevoie să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice, pentru că am avut-o, numai că am corectat-o de așa de multe ori că sunt discrepanțe foarte mari între instituții”, a explicat acesta.

Decizie comună la nivelul coaliției

În final, președintele s-a arătat încrezător că aceste măsuri vor fi discutate și asumate în cadrul coaliției de guvernare, unde se va găsi o soluție echilibrată care să răspundă atât nevoii de reformă, cât și cerințelor politice și sociale.