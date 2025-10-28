Nicușor Dan nu l-ar refuza pe Sorin Grindeanu ca premier, în 2027. „Nu se poate stabilitate fără PSD”

Deși până la următoarea rotativă guvernamentală mai este un an și jumătate, scena politică românească începe deja să se contureze în jurul unor nume și alianțe-cheie. Președintele Nicușor Dan a oferit un interviu amplu publicației Cotidianul, în care a vorbit despre posibilele desemnări pentru funcția de premier în 2027, rolul PSD în asigurarea stabilității guvernării și scenariile care ar putea influența viitorul politic al țării.

Nicușor Dan: „Dacă PSD îl propune pe Sorin Grindeanu, nu văd de ce nu aș face această nominalizare”

Întrebat despre o eventuală desemnare a lui Sorin Grindeanu în funcția de prim-ministru, în contextul în care acesta ar urma să fie ales președinte al PSD la congresul din 7 noiembrie, șeful statului a afirmat clar că nu exclude această posibilitate.

„În măsura în care PSD va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an şi jumătate”, a declarat Nicușor Dan.

Afirmația președintelui vine într-un context politic complex, în care stabilitatea guvernamentală este considerată esențială pentru continuitatea reformelor și pentru menținerea echilibrului instituțional.

„Stabilitatea nu se poate fără PSD”

Președintele României a subliniat că, indiferent de percepțiile publice, Partidul Social Democrat rămâne o forță politică fără de care nu poate fi asigurată stabilitatea guvernării.

„Suntem într-o configuraţie politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a explicat Nicușor Dan.

În același interviu, șeful statului a amintit și de perioada 2016–2020, când a fost deputat USR, subliniind că a trăit atunci o realitate politică diferită. La întrebarea referitoare la faptul că a fost printre cei care au protestat în Piața Victoriei împotriva Guvernului Grindeanu, președintele a spus:

„Îmi amintesc foarte bine, dar aşa cum îmi amintesc totodată şi configuraţia parlamentară din 2016–2020”.

Evaluări de miniștri și tensiuni în coaliție

Nicuşor Dan a menționat, de asemenea, că își dorește ca actualul Executiv să reziste până la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. Totuși, el a admis că vor exista evaluări de miniștri atât în interiorul partidelor, cât și la nivelul coaliției de guvernare.

„Din păcate e inevitabil ca oamenii să gândească diferit şi să nu se abţină să se atace public unii pe alţii. Una peste alta, pentru moment, pe voturile importante, coaliţia a funcţionat”, a precizat președintele.

Declarațiile sale lasă să se înțeleagă că, deși apar divergențe în interiorul guvernului, echilibrul politic se menține datorită colaborării între partenerii de coaliție.

Posibil al doilea mandat și scenarii pentru viitorul politic

În ceea ce privește viitorul său politic, Nicușor Dan nu exclude posibilitatea de a avea un al doilea mandat la Cotroceni. Într-un asemenea scenariu, el a declarat că nu ar exclude o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier:

„Ilie Bolojan conduce PNL şi, în măsura în care, în alegeri viitoare, o să fim în situaţia asta, desigur”, a spus președintele.

Întrebat despre o posibilă victorie a partidului AUR, Nicușor Dan a afirmat că nu crede că această formațiune va depăși 50% la următoarele alegeri. În privința unei eventuale desemnări a unui premier din partea AUR, șeful statului a respins categoric ideea: