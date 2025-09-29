Ultima ora
Nicuşor Dan, mesaj la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureşan: „România nu ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică”

Nicuşor Dan, mesaj la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureşan: „România nu ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică”
Nicusor Dan, mesaj la funeraliile Cardinalului Lucian Muresan

Preşedintele Nicuşor Dan a adus luni, 29 septembrie, un omagiu Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureşan, subliniind rolul crucial al Bisericii greco-catolice în istoria Transilvaniei și a României. În discursul său, şeful statului a amintit de persecuţiile suferite de comunitate şi de exemplul de reconciliere oferit de cardinal.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan la înmormântarea Cardinalului Lucian Mureșan

Președintele Nicuşor Dan a transmis că Transilvania și România nu ar fi azi ceea ce sunt fără comunitatea și Biserica greco-catolică.

”Cred că trebuie să folosim orice moment şi în special momente omagiale, cum este acesta, ca să ne spunem nouă înşine şi să spunem şi altora că lumea nu începe cu noi şi că în ce suntem noi azi este mult din ce au trăit alţii înaintea noastră.

Şi spunând asta, spun că Transilvania n-ar fi azi ce este, fără comunitatea şi Biserica greco-catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea şi Biserica greco-catolică şi noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea şi Biserica greco-catolică.

De aceea, în numele statului român vreau să prezint un omagiu acestei comunităţi şi acestei biserici, pentru ce a fost şi un angajament de colaborare pentru ce va fi”, a declarat preşedintele în cadrul ceremoniei, relatează news.ro.

”A fost un exemplu despre cum reconcilierea se poate întâmpla”

Nicuşor Dan a subliniat că România are nevoie de reconciliere și că Cardinalul Mureşan a fost un model în acest sens: ”România are nevoie de reconciliere pe multe paliere şi Cardinalul Mureşan, de care ne despărţim azi trupeşte, a fost un exemplu despre cum reconcilierea se poate întâmpla”.

El a amintit de persecuţiile la care a fost supus cultul greco-catolic: ”Vă aduc aminte, la 1 decembrie 1918, un episcop greco-catolic, episcopul Hosu, citea Proclamaţia şi într-un gest de cinism inimaginabil, exact 30 de ani mai târziu, în 1 decembrie 1948, printr-un decret al Marii Adunări Naţionale, acest cult era trecut în ilegalitate.

Şi sunt toate persecuţiile care au urmat până în 1989. Şi am avut un om care a reuşit, având experienţa asta dureroasă, să aducă cu tact lucrurile la o normalitate. Şi cred că România are nevoie de mulţi astfel de oameni în momentele pe care le trăim acum”.

Cardinalul Lucian Mureşan, un model de credință și omenie

În finalul discursului, Nicuşor Dan a vorbit despre valorile pe care cardinalul le-a promovat: ”Trăim nişte momente în care pare că lumea şi-a pierdut reperele, pare că avem o relativizare a valorilor şi cred că trebuie, exact în aceste momente, şi mai ales pentru cei mai tineri dintre noi, să le dăm nişte modele”.

El a adăugat: ”Cardinalul Mureşan a fost un model pentru nişte valori care sunt cuvântul, credinţa, omenia, valori pentru care nu s-a clintit, chiar cu preţul unor suferinţe şi cu riscul preţului chiar a întregii sale vieţi. Un elogiu din partea mea pentru această personalitate. Dumnezeu să-l odihnească, în rândul celor drepti, şi să aşeze moştenirea sa în cartea vieţii şi a istoriei Bisericii”.

