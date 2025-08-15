Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 10:45
de Vieriu Ionut

Actualitate

Actualitate
Nicușor Dan lipseşte de la Ziua Marinei din Constanța. Ce a ales să facă preşedintele României în acest timp
Nicușor Dan nu va fi prezent la Ziua Marinei din Constanța

Pe 15 august, Constanța devine din nou scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente anuale din România – Ziua Marinei. Mii de militari, nave impunătoare și aeronave de ultimă generație se aliniază pentru a oferi publicului o demonstrație impresionantă de forță și tradiție. Totuși, ediția din 2025 aduce o schimbare notabilă în protocol: președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la festivități, o absență care atrage atenția, mai ales că este o premieră.

Nicușor Dan lipsește de la sărbătoarea marinarilor

Potrivit Antena 3, în loc să participe la festivitățile de pe litoral, președintele României și-a programat pentru această zi întâlniri cu mai mulți români, detalii despre acestea nefiind făcute publice. Absența sa marchează prima ediție a Zilei Marinei la care șeful statului nu asistă la demonstrația de forță a Forțelor Navale. În schimb, premierul Ilie Bolojan este prezent la evenimentele din Portul Constanța, alături de oficiali români și străini.

Spectacol naval cu mii de participanți și zeci de nave

Manifestările din acest an au loc pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în raionul maritim din apropiere, acolo unde se desfășoară exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 – FNR 25”.

La eveniment participă peste 3.500 de militari români și străini, susținuți de o flotă impresionantă: 28 de nave (inclusiv fregate și corvete din Turcia și Bulgaria), 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave ale Forțelor Navale, Forțelor Aeriene și partenerilor NATO.

Pe lângă forțele militare, spectacolul este completat de trei aeronave ale Aeroclubului României și de numeroase veliere civile care defilează pe mare.

Tradiții și momente de emoție

Evenimentele au început la ora 10.00, cu ridicarea pavilionului, geacului și a marelui pavoaz, acompaniate de Imnul Național și 21 de salve de tun trase de Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Ceremonia religioasă a fost urmată de momentul simbolic în care două remorchere au lansat ancore de flori în mare, în memoria eroilor marinari. Apoi, Zeul Neptun și-a făcut apariția la bordul navei „Luceafărul”, intrând în port printr-o „poartă de apă” creată de remorchere.

Pe faleză, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari „Amiral Ion Murgescu” au desfășurat jocuri marinărești, iar de pe nave s-au lansat petarde și s-au activat semnalele acustice, creând o atmosferă specifică marilor sărbători maritime.

Exercițiul FNR 25 și încheierea festivităților

Secvențele demonstrative navale și aeriene au inclus misiuni complexe: inserția unor elemente de cercetare-diversiune, respingerea unui atac aerian, căutarea și neutralizarea unui submarin inamic, respingerea unui desant maritim, precum și operațiuni de combatere a migrației ilegale și salvare pe mare.

Ziua Marinei Române se încheie la ora 20.00, cu retragerea cu torțe a marinarilor pe traseul Poarta 1 – Comandamentul Flotei – Piața Ovidiu, acompaniată de Muzica Militară a Forțelor Navale. Finalul va fi marcat de un spectacol de artificii, vizibil din Piața Ovidiu și Portul Turistic Tomis, oferit de Primăria Constanța.

