Nicușor Dan, concluziile videoconferinței cu liderii europeni și Donald Trump: „Modul în care se obține pacea este extrem de important pentru România”

Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 19:43
de Ioana Bucur

Președintele Nicușor Dan, a participat miercuri la videoconferința „Coaliția celor dispuși”, organizată pentru coordonarea pozițiilor înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, programată să aibă loc în Alaska.

La doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, programată în Alaska, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință cu lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul „Coaliției celor dispuși”. Discuțiile au vizat coordonarea pozițiilor transatlantice privind războiul din Ucraina și pașii necesari pentru obținerea unui armistițiu.

Președintele a subliniat importanța unității și a unei păci care să protejeze interesele României, Europei și ale regiunii Mării Negre.

