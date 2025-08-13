Nicușor Dan, concluziile videoconferinței cu liderii europeni și Donald Trump: „Modul în care se obține pacea este extrem de important pentru România”

Președintele Nicușor Dan, a participat miercuri la videoconferința „Coaliția celor dispuși”, organizată pentru coordonarea pozițiilor înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, programată să aibă loc în Alaska.

Nicușor Dan, concluziile videoconferinței cu liderii europeni și Donald Trump

La doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus, Vladimir Putin, programată în Alaska, Nicușor Dan, a participat la o videoconferință cu lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul „Coaliției celor dispuși”. Discuțiile au vizat coordonarea pozițiilor transatlantice privind războiul din Ucraina și pașii necesari pentru obținerea unui armistițiu.

Președintele a subliniat importanța unității și a unei păci care să protejeze interesele României, Europei și ale regiunii Mării Negre.

„Tocmai am participat la videoconferința „Coaliția celor dispuși” pentru a ne coordona pozițiile înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, în Alaska. Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut reuniunea de astăzi, care sprijină această abordare. Salutăm, de asemenea, determinarea președintelui Trump (@RealDonaldTrump) de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce o pace durabilă în Ucraina. Suntem cu toții de acord că trebuie obținut un armistițiu înainte de a începe orice negocieri. Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se obține pacea este extrem de important pentru România, la fel cum este pentru întreaga Europă. Viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc. De aceea avem nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții solide de securitate pentru Ucraina”, a fost mesajul transmis de Nicușor Dan, pe platforma X.

Miercuri, Donald Trump i-a descris pe liderii europeni cu care urma să discute despre situația din Ucraina drept „oameni extraordinari”, într-o postare pe platforma Truth Social. Declarația vine pe fondul tensiunilor crescânde, cu doar două zile înaintea întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, programată în Alaska.

De la Moscova, tonul a fost însă diferit: un oficial al Ministerului de Externe rus a catalogat dialogul transatlantic drept „nesemnificativ”, subliniind că poziția Kremlinului privind condițiile pentru un acord de pace rămâne neschimbată.

Postarea lui Trump a precedat participarea acestuia la o videoconferință inițiată de Berlin, la care au fost prezenți lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ulterior, fostul lider american a revenit cu un mesaj mult mai dur, în care a atacat presa critică față de planurile sale de a se întâlni cu Putin, dar și pe fostul său consilier John Bolton, devenit între timp unul dintre opozanții săi vocali.