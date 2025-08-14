Nicușor Dan ar putea lipsi de la Ziua Marinei, un eveniment preferat de preşedinţii anteriori. Ultima apariţie a lui Klaus Iohannis la Constanţa

Președintele României, Nicușor Dan, ar putea să nu participe anul acesta la festivitățile dedicate Zilei Marinei, potrivit informațiilor apărute în presă. Decizia șefului statului este așteptată cu interes, având în vedere tradiția ca liderii țării să fie prezenți la ceremoniile organizate la Constanța în fiecare an.

Ziua Marinei, o tradiție cu încărcătură simbolică

Ziua Marinei se celebrează anual pe data de 15 august, dată ce coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor. Evenimentul are o semnificație deosebită pentru România, fiind dedicat forțelor navale și tradițiilor maritime.

Ceremoniile centrale includ parade navale, exerciții demonstrative, depuneri de coroane și momente solemne în memoria eroilor mării, atrăgând atât oficialități, cât și mii de spectatori.

Participarea președintelui la aceste festivități a devenit o tradiție aproape neîntreruptă, singura excepție notabilă fiind în anul 2011, când Traian Băsescu nu a fost prezent.

În rest, toți liderii de stat, inclusiv Klaus Iohannis, au luat parte la evenimente, deși anul trecut acesta a venit fără Prima Doamnă, spre surprinderea publicului. A fost pentru prima oară când Carmen Iohannis a lipsit de la acest eveniment.

Unde s-ar afla Nicușor Dan pe 15 august

Potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan s-ar afla în concediu în aceste zile. De asemenea, el a fost recent surprins în Republica Moldova, într-o vizită privată alături de partenera sa și cei doi copii.

În cadrul acestei vizite, șeful statului a participat la câteva evenimente locale, însă acestea nu au avut caracter oficial, spre deosebire de vizita programată la sfârșitul lunii, când va fi invitat oficial la Chișinău.

15 august, o zi dedicată tuturor celor care își desfășoară activitatea pe mare și forțelor navale românești

Rămâne de văzut dacă Nicușor Dan va decide să participe la festivitățile de pe data de 15 august de la Constanța, o eventuală absență fiind rară în istoria recentă a președinției României.

De altfel, Ziua Marinei este mai mult decât o simplă ceremonie protocolară – este o sărbătoare națională cu o încărcătură profundă, dedicată tuturor celor care își desfășoară activitatea pe mare și forțelor navale românești.