Nicușor Dan felicită Republica Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!”. Reacția lui Zelenski

Alegerile parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025 în Republica Moldova au deschis un nou capitol pentru parcursul european al țării, după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, a obținut victoria decisivă. Rezultatul scrutinului a fost întâmpinat cu un val de reacții internaționale, de la București la Bruxelles, Paris și Kiev, fiecare mesaj subliniind importanța acestui moment pentru viitorul democratic și european al Moldovei.

Mesajul transmis de Nicușor Dan

Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a felicitat cetățenii Republicii Moldova, subliniind efortul și curajul de care au dat dovadă în fața presiunilor externe.

„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, a transmis acesta.

Edilul a adăugat că România își va menține sprijinul pentru Moldova:

„Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”.

Reacția președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski

De la Kiev, președintele Volodimir Zelenski a salutat rezultatul votului și a evidențiat eșecul tentativelor Rusiei de a destabiliza alegerile.

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova câștigă în Europa. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a fost eficientă în a se apăra de amenințări, împreună cu toți cei care au ajutat. Vom continua să sprijinim Moldova, lucrând împreună pentru a depăși provocările și a construi un viitor în care popoarele noastre au perspective solide – în securitate, economie și viața socială”, a spus liderul ucrainean.

Liderii europeni: „Moldova a ales Europa”

Liderii statelor europene și oficialii instituțiilor UE au transmis mesaje de susținere, subliniind caracterul istoric al scrutinului. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a evidențiat curajul moldovenilor:

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, a punctat la rândul său:

„Poporul Moldovei a vorbit și mesajul său este puternic și clar. A ales democrația, reformele și un viitor european, în fața presiunilor și interferențelor Rusiei. UE este alături de Moldova, la fiecare pas”.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis un mesaj de încurajare:

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. V-ați exprimat clar alegerea: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas”.

În aceeași direcție, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a afirmat:

„Viitorul Moldovei este în Europa! La acest pas istoric înainte, poporul Moldovei a ales calea democrației, speranței și oportunităților. A ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa”.

Mesaje de la liderii regionali și instituțiile europene

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat:

„Votul Moldovei este un «da» clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformare și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor angajat în libertate. Suntem alături de Moldova pe drumul său către UE”.

Marta Kos, comisarul european pentru Extindere, a precizat că „puterea democrației Moldovei răsună mult dincolo de granițele sale. În ciuda unui atac deschis asupra alegerilor voastre, ați rezistat unui val de dezinformare și interferență. Acum începe misiunea de a uni moldovenii pe drumul lor către UE”.

Și alte state membre au transmis mesaje de sprijin. Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a afirmat:

„Ați făcut o alegere clară pentru libertate și democrație, iar viitorul european al Moldovei strălucește mai puternic ca niciodată”.

Premierul Croației, Andrej Plenković, a declarat că rezultatul „este o afirmare puternică a încrederii pe care poporul moldovean o acordă leadership-ului și viziunii sale pentru țară”.

Totodată, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a subliniat „continuarea parcursului european al Moldovei este o victorie pentru cetățenii săi și pentru democrație. Consiliul Europei rămâne angajat să însoțească țara pe acest drum. Felicitări!”.