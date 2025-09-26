Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 08:24
de Badea Violeta

Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „Nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani”

Politic
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „Nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani”
Nicusor Dan. Sursa foto: Profimedia

Nicușor Dan susține că fostul candidat la prezidențialele din noiembrie 2024, Călin Georgescu, nu a acționat izolat, ci a beneficiat de sprijin financiar din partea unor români cu resurse. Totodată, președintele afirmă că vor apărea probe suplimentare privind anularea alegerilor, iar implicarea mercenarului Horațiu Potra în tentative de lovitură de stat în mai multe țări africane ridică semne de întrebare serioase despre implicarea unor actori externi și interni.

Nicușor Dan a făcut declarații despre Călin Georgescu

Joi seară, 26 septembrie, la Digi24, președintele Nicușor Dan a declarat că Georgescu ”nu a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni”, ci ”a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”.

El a subliniat că vocația ”de salvator” a lui Călin Georgescu este veche, însă sprijinul financiar și logistic a venit la un moment dat din mediul privat din România.

Vezi și:
Ce salariu încasa Călin Georgescu pentru activitatea didactică la Universitatea din Pitești și de ce nu mai preda
Ce acuzaţii conţine dosarul lui Donald Trump din 2016, cel la care face referire Călin Georgescu: „Este copie la indigo”

Ce a spus despre Horațiu Potra

Actualul președinte al României a menționat și numele lui Horațiu Potra, mercenar dat în urmărire internațională, despre care susține că ar fi încercat să organizeze lovituri de stat nu doar în țara noastră, ci și în mai multe state africane.

Nicușor Dan a povestit că, inițial, a fost sceptic în legătură cu astfel de informații: cum ar putea ”10 oameni cu cuțite” să provoace atâta haos? Dar s-a dovedit că grupurile vizate erau mult mai numeroase și mai bine instruite.

Ce urmează, conform președintelui României

Nicuşor Dan a afirmat că serviciile de informaţii aveau deja date despre Călin Georgescu, dar modalitatea tehnologică de operare a fost atât de surprinzătoare și folosită într-un interval scurt încât intervenția nu a fost posibilă la timp.  De asemenea, liderul țării spune că în câteva luni vor fi disponibile probe suplimentare legate de anularea alegerilor din noiembrie 2024.

”Pe măsură ce vom avansa cu cercetările, vom dovedi multe lucruri — dar mai durează. Ca președinte al României, sunt la curent cu faptul că există cercetări în curs, fiecare cu rezultate diferite.

În orice caz, acest material este foarte consistent și oferă dovezi clare despre manipularea Rusiei în alegerile din 2024”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat și faptul că desecretizarea ședinței CSAT din 6 decembrie va avea loc ”la momentul oportun”, pentru a completa tabloul informațional.

Mai săraci cu 24% din cauza schimbărilor climatice. Până când scad veniturile, spun specialiștii
Recomandări
România are cel mai mare decalaj salarial din UE între absolvenții de facultate și persoanele fără studii
România are cel mai mare decalaj salarial din UE între absolvenții de facultate și persoanele fără studii
Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc
Nunțile și evenimentele din România, noua țintă ușoară pentru ANAF. Ce bani vor să vadă inspectorii de la Fisc
Tribunalul București a decis: Toto Dumitrescu va sta în arest la domiciliu, nu în arest preventiv
Tribunalul București a decis: Toto Dumitrescu va sta în arest la domiciliu, nu în arest preventiv
Cele mai așteptate seriale și filme de pe SkyShowtime în octombrie. La ce te uiți în luna Holloween-ului
Cele mai așteptate seriale și filme de pe SkyShowtime în octombrie. La ce te uiți în luna Holloween-ului
Experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect, în București
Experiență imersivă, în care confortul și designul se îmbină perfect, în București
Noul risc de blackout pentru români, direct de la Minister. Avertismentul despre o pană de curent la scară largă în România
Noul risc de blackout pentru români, direct de la Minister. Avertismentul despre o pană de curent la scară largă în România
Salată de icre de crap, retrasă din Kaufland. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul, risc de Listeria monocytogenes
Salată de icre de crap, retrasă din Kaufland. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul, risc de Listeria monocytogenes
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
Ce salariu ia un jandarm până în 25 de ani? Primeşte şi bani pentru casă
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Playtech Știri
Cătălin Oprişan, despre cum era Carmen Brumă în liceu. Nu ţi-o închipuiai aşa pe iubita lui Mircea Badea: „Umbla mereu cu un cercel din ăla”
Playtech Știri
Zodiile care cunosc dragostea adevărată din 29 septembrie. Vor avea parte de tot ce şi-au dorit
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...