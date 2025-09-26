Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „Nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani”

Nicușor Dan susține că fostul candidat la prezidențialele din noiembrie 2024, Călin Georgescu, nu a acționat izolat, ci a beneficiat de sprijin financiar din partea unor români cu resurse. Totodată, președintele afirmă că vor apărea probe suplimentare privind anularea alegerilor, iar implicarea mercenarului Horațiu Potra în tentative de lovitură de stat în mai multe țări africane ridică semne de întrebare serioase despre implicarea unor actori externi și interni.

Nicușor Dan a făcut declarații despre Călin Georgescu

Joi seară, 26 septembrie, la Digi24, președintele Nicușor Dan a declarat că Georgescu ”nu a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni”, ci ”a avut în spate o rețea din care au făcut parte niște români cu bani”.

El a subliniat că vocația ”de salvator” a lui Călin Georgescu este veche, însă sprijinul financiar și logistic a venit la un moment dat din mediul privat din România.

Ce a spus despre Horațiu Potra

Actualul președinte al României a menționat și numele lui Horațiu Potra, mercenar dat în urmărire internațională, despre care susține că ar fi încercat să organizeze lovituri de stat nu doar în țara noastră, ci și în mai multe state africane.

Nicușor Dan a povestit că, inițial, a fost sceptic în legătură cu astfel de informații: cum ar putea ”10 oameni cu cuțite” să provoace atâta haos? Dar s-a dovedit că grupurile vizate erau mult mai numeroase și mai bine instruite.

Ce urmează, conform președintelui României

Nicuşor Dan a afirmat că serviciile de informaţii aveau deja date despre Călin Georgescu, dar modalitatea tehnologică de operare a fost atât de surprinzătoare și folosită într-un interval scurt încât intervenția nu a fost posibilă la timp. De asemenea, liderul țării spune că în câteva luni vor fi disponibile probe suplimentare legate de anularea alegerilor din noiembrie 2024.

”Pe măsură ce vom avansa cu cercetările, vom dovedi multe lucruri — dar mai durează. Ca președinte al României, sunt la curent cu faptul că există cercetări în curs, fiecare cu rezultate diferite. În orice caz, acest material este foarte consistent și oferă dovezi clare despre manipularea Rusiei în alegerile din 2024”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat și faptul că desecretizarea ședinței CSAT din 6 decembrie va avea loc ”la momentul oportun”, pentru a completa tabloul informațional.