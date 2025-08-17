Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, după participarea la videoconferința Coaliției de Voință, că România este pregătită să contribuie, alături de Statele Unite și partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina. Potrivit președintelui, implicarea țării noastre în aceste garanții reprezintă o investiție directă în propria securitate, având în vedere proximitatea față de Ucraina.
Mesajul transmis de Nicușor Dan
Nicușor Dan a subliniat că primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a demonstra angajamentul față de un proces real de pace este oprirea atacurilor asupra civililor și infrastructurii civile.
Într-o postare oficială, președintele României a precizat că discuțiile din cadrul videoconferinței Coaliției de Voință au vizat modalitățile prin care partenerii internaționali își pot coordona eforturile pentru sprijinirea Ucrainei, în perspectiva viitoarelor negocieri de pace.
„Astăzi, în cadrul unei noi videoconferințe a Coaliției de Voință, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri.
Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei.
Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?
Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată.
Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei.
Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre.
În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente.
Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a transmis Nicușor Dan.