Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, după participarea la videoconferința Coaliției de Voință, că România este pregătită să contribuie, alături de Statele Unite și partenerii europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina. Potrivit președintelui, implicarea țării noastre în aceste garanții reprezintă o investiție directă în propria securitate, având în vedere proximitatea față de Ucraina.

Mesajul transmis de Nicușor Dan

Nicușor Dan a subliniat că primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a demonstra angajamentul față de un proces real de pace este oprirea atacurilor asupra civililor și infrastructurii civile.

Într-o postare oficială, președintele României a precizat că discuțiile din cadrul videoconferinței Coaliției de Voință au vizat modalitățile prin care partenerii internaționali își pot coordona eforturile pentru sprijinirea Ucrainei, în perspectiva viitoarelor negocieri de pace.