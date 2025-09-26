Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
26 sept. 2025 | 17:08
de Vieriu Ionut

Nicușor Dan a vorbit despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce a dezvăluit președintele despre marele eveniment

ACTUALITATE
Nicușor Dan a vorbit despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce a dezvăluit președintele despre marele eveniment

Viața personală a președintelui României stârnește mereu interes public, însă Nicușor Dan preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre planurile sale de familie. Într-o discuție la Digi24 cu jurnalistul Cosmin Prelipceanu, acesta a fost întrebat direct despre organizarea nunții cu Mirabela Grădinaru, dar răspunsurile sale au arătat clar că marele eveniment va fi ținut departe de ochii curioșilor.

Nunta, un subiect tratat cu maximă rezervă

Întrebat dacă a început să facă planuri de nuntă, Nicușor Dan a zâmbit și a preferat să răspundă cât mai succint: „Asta este o chestiune personală”.

În continuare, acesta a adăugat că atunci când nunta va avea loc, va fi un eveniment foarte intim, la care nu vor avea acces decât apropiații:

Vezi și:
Nicușor Dan reacționează în cazul copiilor morți în Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Președintele, mesaj clar pentru ministrul Sănătății
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: „Nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani”

„Când se va întâmpla asta, va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal”.

Dezvăluiri despre modul în care va fi aflat evenimentul

Reporterul a insistat asupra subiectului și a întrebat dacă publicul va afla despre nuntă doar după ce aceasta va fi deja încheiată. Președintele a confirmat acest lucru, explicând că momentul va fi făcut public abia ulterior.

Dincolo de discreția cu privire la planurile de nuntă, Nicușor Dan a oferit totuși câteva detalii legate de relația sa cu partenera de viață, Mirabela Grădinaru. Președintele a subliniat că legătura lor este una solidă și bazată pe înțelegere reciprocă:

„Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm, pentru că gândim absolut la fel”.

Discreția, un semn al prioritizării vieții private

Atitudinea președintelui nu este surprinzătoare, având în vedere că, și în trecut, acesta a ales să își păstreze viața privată departe de atenția publicului. Deși ocupă cea mai importantă funcție din stat, Nicușor Dan își dorește ca momentele de familie să rămână cât mai intime și să nu fie transformate în subiecte de dezbatere publică.

Astfel, chiar dacă interesul pentru nunta sa cu Mirabela Grădinaru este ridicat, oficialul transmite constant același mesaj: evenimentul va avea loc într-un cadru personal, iar publicul va afla doar după ce acesta s-a încheiat.

Vine frigul în weekend: lapoviță și ninsoare la munte, temperaturi scăzute în toată țara. Vești proaste și pentru săptămâna viitoare
Recomandări
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. A condus direcția juridică în mandatul lui Coldea și era judecat de DNA
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. A condus direcția juridică în mandatul lui Coldea și era judecat de DNA
Uniunea Europeană introduce înregistrarea obligatorie a amprentelor și fețelor pentru vizitatori
Uniunea Europeană introduce înregistrarea obligatorie a amprentelor și fețelor pentru vizitatori
Cât costă un diamant de jumătate de kilogram. Este al doilea cel mai mare din lume, iar destinația sa este incertă
Cât costă un diamant de jumătate de kilogram. Este al doilea cel mai mare din lume, iar destinația sa este incertă
Cum a apărut Hala Laminor, nucleul industriei bucureștene: de la colosul Malaxa la târgul de Crăciun de astăzi
Cum a apărut Hala Laminor, nucleul industriei bucureștene: de la colosul Malaxa la târgul de Crăciun de astăzi
Puterea taifunului Regasa, surprinsă în imagini: momentul în care un hotel este devastat de viituri în Hong Kong
Puterea taifunului Regasa, surprinsă în imagini: momentul în care un hotel este devastat de viituri în Hong Kong
Pensia anticipată parțială: condițiile din 2025 și cât scade suma față de pensia la limită de vârstă
Pensia anticipată parțială: condițiile din 2025 și cât scade suma față de pensia la limită de vârstă
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Xbox a dominat Tokyo Game Show 2025 cu anunțuri spectaculoase
Xbox a dominat Tokyo Game Show 2025 cu anunțuri spectaculoase
Revista presei
Adevarul
Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025. Zodia căreia i se schimbă norocul, va primi o veste neașteptată
Playtech Știri
Salma Hayek, petrecere de pomină la 59 de ani. Actrița dovedește că vârsta e doar un număr FOTO
Playtech Știri
Noi detalii despre nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian ar fi ajuns în comă în urma unei supradoze de stupefiante
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...