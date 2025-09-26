Nicușor Dan a vorbit despre nunta cu Mirabela Grădinaru. Ce a dezvăluit președintele despre marele eveniment

Viața personală a președintelui României stârnește mereu interes public, însă Nicușor Dan preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre planurile sale de familie. Într-o discuție la Digi24 cu jurnalistul Cosmin Prelipceanu, acesta a fost întrebat direct despre organizarea nunții cu Mirabela Grădinaru, dar răspunsurile sale au arătat clar că marele eveniment va fi ținut departe de ochii curioșilor.

Nunta, un subiect tratat cu maximă rezervă

Întrebat dacă a început să facă planuri de nuntă, Nicușor Dan a zâmbit și a preferat să răspundă cât mai succint: „Asta este o chestiune personală”.

În continuare, acesta a adăugat că atunci când nunta va avea loc, va fi un eveniment foarte intim, la care nu vor avea acces decât apropiații:

„Când se va întâmpla asta, va fi un spațiu de zile care va fi foarte, foarte personal”.

Dezvăluiri despre modul în care va fi aflat evenimentul

Reporterul a insistat asupra subiectului și a întrebat dacă publicul va afla despre nuntă doar după ce aceasta va fi deja încheiată. Președintele a confirmat acest lucru, explicând că momentul va fi făcut public abia ulterior.

Dincolo de discreția cu privire la planurile de nuntă, Nicușor Dan a oferit totuși câteva detalii legate de relația sa cu partenera de viață, Mirabela Grădinaru. Președintele a subliniat că legătura lor este una solidă și bazată pe înțelegere reciprocă:

„Sunt foarte multe decizii pentru care nici nu trebuie să ne consultăm, pentru că gândim absolut la fel”.

Discreția, un semn al prioritizării vieții private

Atitudinea președintelui nu este surprinzătoare, având în vedere că, și în trecut, acesta a ales să își păstreze viața privată departe de atenția publicului. Deși ocupă cea mai importantă funcție din stat, Nicușor Dan își dorește ca momentele de familie să rămână cât mai intime și să nu fie transformate în subiecte de dezbatere publică.

Astfel, chiar dacă interesul pentru nunta sa cu Mirabela Grădinaru este ridicat, oficialul transmite constant același mesaj: evenimentul va avea loc într-un cadru personal, iar publicul va afla doar după ce acesta s-a încheiat.