Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, transmis liderilor europeni. Călin Georgescu și Potra, menționați

Administrația Prezidențială a făcut public raportul complet prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor europeni, analizând războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României. Documentul detaliază atacuri cibernetice, dezinformare și acțiuni subversive în contextul anulării alegerilor din 2024, menționând implicarea unor colaboratori ai candidatului Călin Georgescu, inclusiv Horațiu Potra.

Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul privind anularea alegerilor din România

Raportul intitulat ”Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României” evidențiază că România a fost ținta unor ample campanii hibride în contextul scrutinelor electorale din 2024. Actorii ostili au urmărit modelarea opiniilor publice, destabilizarea autorităților și reducerea coeziunii sociale.

”Campania lansată în spațiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât și prin campanii de microtargetare, dezinformare și influențare a electoratului. Pe acest palier s-a evidențiat caracterul ofensiv al agresiunilor hibride, care au exploatat vulnerabilitățile audiențelor naționale, atât prin utilizarea versatilă a platformelor sociale, respectiv prin eludarea politicilor prezente la nivelul acestora cu privire la expunerea persoanelor din spectrul politic, cât și prin tehnici de inginerie socială care au vizat segmentarea populației în vederea livrării mesajelor personalizate către audiențe receptive, rezultatul scontat fiind deturnarea derulării optime a procesului electoral”, se precizează în document, potrivit hotnews.ro.

Instrumentele principale folosite au inclus atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică și propagandă. Atacurile cibernetice au început încă din 2022 și au fost ”coordonate de actori din Federația Rusă”.

Călin Georgescu și Horațiu Potra: legături cu Federația Rusă

Raportul documentează ”legături certe cu Federația Rusă a principalilor colaboratori ai candidatului la președinție Călin Georgescu”, menționându-l pe Horațiu Potra. Fost luptător în Legiunea Străină Franceză, acesta conduce o companie de mercenari activă în teatre de operațiuni internaționale. El a avut contacte directe cu personalul Ambasadei Rusiei la București și deplasări conspirate la Moscova.

După ce CCR a anulat alegerile prezidențiale pe 6 decembrie, Călin Georgescu s-a întâlnit în condiții de clandestinitate cu Potra pe 7 decembrie, ”ocazie cu care au conceput și pus în aplicare un plan conform căruia Horațiu Potra, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară și 6 capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să declanșeze în data de 08.12.2024 în municipiul București, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest derulate, prin infiltrarea în mulțime și detonarea unui întreg arsenal de materiale pirotehnice de uz militar, strategia urmărind, prin efectele create și manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale și împiedicarea exercitării puterii de stat”.

Promovarea pe TikTok și influențarea electoratului

Raportul evidențiază și campania intensă de promovare a lui Călin Georgescu pe TikTok.

”Din luna noiembrie 2024 s-a constatat o intensificare virulentă a activității de promovare electorală a candidatului independent pe TikTok. Expunerea acestuia în cadrul platformei a avut un caracter coordonat, fiind realizată de mai multe rețele de conturi.” ”Campania a urmărit exploatarea vulnerabilităților generate de lipsa respectării politicilor platformei de filtrare a conținutului viralizat prin intermediul postării de comentarii. Rețeaua de conturi a fost creată între 2022-2023 și a fost activată cu o zi înaintea alegerilor cu scopul postării a peste 2.1 milioane de comentarii. Conturile au fost create utilizând adrese de e-mail cu domeniul rumbler.ru, înregistrat în RU. Manipularea algoritmului a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtag-uri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populare în cadrul platformei.”

Raportul publicat de Administrația Prezidențială detaliază astfel amploarea campaniilor hibride și implicarea actorilor interni și externi în destabilizarea procesului electoral din România.