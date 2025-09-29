Horațiu Potra, fiul și nepotul său, reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției, precizări despre extrădare

Ultima ora
Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, au fost reținuți pe 24 septembrie în Emiratele Arabe Unite. Autoritățile române poartă discuții cu omologii lor din Dubai pentru extrădarea celor trei cetățeni români, procedură ce se desfășoară sub strictă supraveghere și confidențialitate.

Reținere în Dubai: Horațiu Potra și membrii familiei sale, în custodie

Procurorii români au discutat, prin videoconferință, cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a clarifica situația lui Horațiu Potra și a rudelor sale.

”Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite.

În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, a anunțat Ministerul Public.

Procedura de extrădare se desfășoară în conformitate cu legislația internațională și cu tratatele bilaterale de cooperare judiciară. Detalii suplimentare despre pașii specifici ai procedurii nu pot fi făcute publice, pentru a nu afecta obiectivul final, respectiv aducerea celor trei cetățeni români în România.

Ministerul Justiției: colaborare eficientă cu autoritățile din UAE

Oficialii români au subliniat succesul obținut în cadrul cooperării judiciare: ”În acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane.

Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români. De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea.”

Mâna dreapta a lui Călin Georgescu ar fi încercat să obțină azil politic în Rusia

Amintim că Horațiu Potra și fiul său, Dorian Potra, erau urmăriți internațional după emiterea mandatelor de arestare preventivă. În momentul trimiterii în judecată, pe 16 septembrie, procurorul general Alex Florența menționa că existau indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar fi încercat să obțină azil politic în Rusia.

Această reținere marchează un pas important în implementarea procedurilor de justiție internațională și în combaterea infracțiunilor transfrontaliere.

