Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 11:53
de Diana Dumitrache

Actualitate
Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei, însă a ales să petreacă sărbătoarea împreună cu familia. Unde au fost surprinşi cei patru de Sfânta Maria? Foto
Imagini cu familia lui Nicușor Dan, de Sfânta Maria (Sursa foto: colaj Playtech)

Președintele Nicușor Dan nu a participat, vineri, la festivitățile de Ziua Marinei organizate la Constanța, alegând în schimb să petreacă Sfânta Maria alături de soția și cei doi copii. Imagini obținute în exclusivitate de Antena3.ro îl arată pe șeful statului asistând, împreună cu familia, la o slujbă religioasă oficiată la o mănăstire.

Nicușor Dan, la mănăstire de Ziua Marinei

În fotografii, Nicușor Dan, îmbrăcat simplu, stă în mulțime alături de soție și cei mici, înconjurați de credincioși veniți să participe la momentul religios. Apariția lor discretă a atras atenția prin contrastul cu agitația de la evenimentele de la malul mării.

Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie în culoare deschisă, simplă şi şi-a strâns părul într-un coc. Fetiţa şi băieţelul au atras şi ei atenţia, aceştia fiind îmbrăcaţi elegant, dar cu bun gust.

Nicuşor Dan şi familia, de Sfânta Maria, la mănăstire (Sursa foto: Antena 3)

Nicuşor Dan şi familia, de Sfânta Maria, la mănăstire (Sursa foto: Antena 3)

Deși a lipsit fizic de la Constanța, președintele a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române, citit în cadrul festivităților de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

„Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi şi oamenii extraordinari dedicaţi acestei cariere, dar onorăm şi simbolurile naţiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naţionale suntem mai puternici.”

Nicuşor Dan a subliniat că această zi este una a unității naționale, care reușește să apropie românii oriunde s-ar afla:

„Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile şi energiile creative, atunci sunt sigur că şi viitorul va fi mai bun pentru România.”

Recunoștință și promisiuni din partea președintelui

Președintele a adus un omagiu sacrificiilor făcute de marinari și familiile lor:

„Departe de ţară, de familie şi de prieteni, sunteţi dedicaţi unei profesii dificile. Vă mulţumesc şi dumneavoastră, şi celor apropiaţi pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceţi. Vă îndemn să vă păstraţi curajul şi să purtaţi cu devotament şi demnitate Drapelul României peste tot în lume.”

El a reafirmat importanța strategică a Mării Negre și rolul Forțelor Navale Române în securitatea regională, promițând continuarea programelor de modernizare:

„Vom continua eforturile pentru dotarea şi modernizarea Forţelor Navale Române, astfel încât să aveţi asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participaţi. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranţei şi prosperităţii cetăţenilor români.”

În încheiere, Nicușor Dan a transmis un gând special marinarilor:

„Dragi marinari, Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază şi ocrotire! La mulţi ani şi bun cart înainte!”

