Alimentele „minune” pentru slăbit, între mit și realitate. De ce nu scapi de kilogramele în plus dacă bei apă cu lămâie. Nutriționist: „E chiar dăunător”. EXCLUSIV

În goana după un corp perfect, asemenea modelelor din reviste sau social media, căutăm soluții minune și putem cădea în capcane, mai ales când ritmul aglomerat nu ne lasă să facem mișcare atât cât ne-am dori. Cătălina Preda, nutriționist, a explicat că nu există alimente miraculoase pentru slăbit, iar unele pot fi chiar periculoase pentru sănătate.

De ce nu există alimente „minune” pentru slăbit

Din dorința de a slăbi și a arăta ca scoși din revistă, oamenii sunt dispuși să încerce tot felul de metode, motivați de ideea că nu au timp suficient pentru a-și pregăti mese echilibrate sau pentru a merge la sală. Din această categorie intră și consumul mai multor alimente considerate „minune”.

Vorbim despre ardei iute, ananas sau ghimbir, despre care se spune că te ajută să scapi în mod miraculos de kilogramele în plus dacă le consumi în diferite feluri. Cătălina Preda, nutriționist și dietetician acreditat, a dezmințit însă aceste mituri.

Astfel, este adevărat că anumite alimente pot contribui la arderea grăsimilor, dar nu în ele constă procesul de slăbire; este nevoie de mișcare și alimentație corectă.

„Așa, pur și simplu, spus că ne ajută un aliment în sine, să slăbim, nu, nu există. E total falsă informația. În funcție de alimentele de care discutăm, contribuie la procesul de ardere a caloriilor. Dar nu ne ajută la propriu să slăbim. De exemplu, ardeiul iute, într-adevăr, ne intensifică arderile. Dar nu înseamnă că stăm la Netflix, mâncăm ardei iute și slăbim. Ca să existe o pierdere în greutate, trebuie să fim într-un deficit caloric, să avem activitate fizică. Făcându-ne un obicei din asta, având un stil de viață sănătos, printr-o alimentație corectă și în mișcare, la care se adaugă și un aliment în genul ardeiului iute, o să zic că ne ajută și intensifică arderile în acest sens. Dar partea grea trebuie să o facem noi”, a subliniat Cătălina Preda.

De ce să nu bei apă cu lămâie dimineața

O altă metodă de slăbit populară este consumul apei cu lămâie dimineața, pe stomacul gol. Nimic mai greșit, spune nutriționista, căci fiind un fruct din categoria citricelor, aceasta nu va face decât să irite stomacul. Dacă acest obicei se menține zilnic, poate conduce la probleme serioase pe termen lung

„Apa cu lămâie la prima oră, pe stomacul gol chiar nu-i indicată deloc, pentru că irită stomacul foarte mult. Lămâia poate irita mucoasa gastrică dacă se consumă pe stomacul gol. E chiar ceva foarte dăunător. Cu atât mai mult poate, în timp, să-ți lezeze mucoasa stomacului. Partea tristă e că sunt multe diete de genul ăsta sau alimente în care lumea chiar crede și își pun toată speranța că alimentul ăla o să le schimbe viața. Și în momentul în care nu se întâmplă asta, dezamăgirea e mare. Și renunță la absolut tot sau la orice proces de slăbire început sau nu. Nu poți să-ți pui speranța în niște simple alimente, nimic mai mult, să le consumi și să slăbești. Fiecare are anumit număr de calorii, care se adună în organism, dar nu poți să presupui că un aliment, fruct, legumă, carbohidrat, proteină, grăsime, te slăbește”, a subliniat Cătălina Preda.

Un smoothie nu înlocuiește o masă

Există și diete care presupun înlocuirea meselor principale cu smoothie-uri ori cu batoane proteice. Deși pot reprezenta o gustare potrivită, nu trebuie să substituie alimentele de bază. Cu atât mai mult cu cât primul pas al procesului de digestie este mestecarea mâncării.

„Să înlocuim mesele principale cu totul nu e o idee bună. Poate fi sub forma unei gustări, a unui snack. Dar și aici, trebuie avută grijă și la aportul de proteine, că nu oricine are nevoie de un aport de proteină crescut. Ne putem expune rinichii la probleme pe termen lung dacă consumăm prea multă proteină. Trebuie văzut fiecare aport de proteine pe zi, adică și ce alte alimente proteice mănânci. Dacă nu atingi nivelul de proteine necesar într-o zi, poate fi util. Iar ideea de a înlocui o masă cu un baton sau smoothie nu e bună, pentru că noi, ca ființe umane, avem dinți. Și avem dinți ca să îi folosim, ca să digerăm alimentele pe care le mâncăm. Procesul de digestie începe în gură, în cavitatea bucală. Primul proces este mărunțirea alimentelor cu dinții și amestecarea lor cu saliva, ceea ce începe descompunerea. Un alt motiv este că nu ar fi suficient din punct de vedere caloric și nici nutritiv. Poți să adaugi câteva ingrediente într-un smoothie, dar trebuie să te gândești și la gust. Plus că o masă echilibrată nu trebuie să fie doar ceva lichid, cel puțin pentru un adult”, a explicat Cătălina Preda.

Nu există pastile miraculoase pentru slăbit

Pastilele sau ceaiurile de slăbit nu fac minuni, avertizează nutriționista. Pentru a ajunge la kilogramele dorite, e nevoie de un efort constant și planificat, nu de soluții rapide.

„Pastilele astea minune sunt pe internet și pe tot felul de site-uri dubioase, majoritatea, și promit marea cu sarea, iar oamenii, din disperarea de a avea rezultate, le cumpără și ulterior le consumă. Dar aici intervin foarte multe riscuri, pentru că nici nu știu ce beau de fapt, nu știu ce conțin pastilele alea. Le beau doar pentru a avea rezultate, dar nu se întâmplă nimic. Asta e ceva în plus care te ajută puțin în procesul tău, dar nu se întâmplă ceva doar pentru că consumi pastilele alea și tu mănânci ce vrei: cartofi prăjiți, clătite, înghețată, burger. Sau nu neapărat fast food, poate mâncare gătită acasă, dar în cantități prea mari, astfel încât mănânci mai multe calorii decât ai nevoie într-o zi. Sunt pastile care ajută în ideea în care intensifică procesul de ardere, dar nu înseamnă că slăbesc efectiv la propriu”, a spus nutriționista.

Ce alimente ajută la menținerea senzației de sațietate

Vestea bună e că există alimente care te ajută să nu ți se facă foame atât de repede: bogate în proteine și fibre, ele mențin senzația de sațietate mai mult timp, astfel poți slăbi, pentru că dacă faci alegerile potrivite, există mai puține șanse să consumi calorii în exces pe parcursul zilei.