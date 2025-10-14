Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 11:21
de Diana Dumitrache

Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție

ȘTIRI EXTERNE
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy (Foto: Profimedia)

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va începe să își ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare pe 21 octombrie, într-un penitenciar din Paris, potrivit unor surse citate de AFP și France24.

Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei cu închisoarea

În vârstă de 70 de ani, Nicolas Sarkozy va deveni primul lider francez din perioada postbelică – și primul fost șef al unui stat membru al Uniunii Europene – care va fi efectiv încarcerat. El urmează să fie internat la penitenciarul La Santé din capitala Franței, unde vor fi impuse măsuri speciale de siguranță. Fostul președinte ar putea fi plasat într-o secțiune destinată deținuților vulnerabili sau chiar în regim de izolare.

Luni dimineață, Nicolas Sarkozy s-a prezentat la Parchetul Financiar din Paris pentru a primi detalii privind procedura de încarcerare. A ajuns într-un autoturism cu geamuri fumurii și a părăsit clădirea după aproximativ 45 de minute, fără a face declarații presei. Ulterior, a fost văzut revenind la domiciliu, potrivit jurnaliștilor AFP.

Vezi și:
Carla Bruni a smuls microfonul din mâna unui jurnalist ca să-și apere soțul: “Nu las ura să câștige” VIDEO
Carla Bruni, de nerecunoscut la tribunalul din Paris. Ce a făcut soţia lui Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată

Fostul președinte neagă acuzațiile care i-au fost aduse și a calificat verdictul drept „un scandal”. Condamnarea, pronunțată la sfârșitul lunii septembrie, a fost deja contestată, iar un nou proces este așteptat în lunile următoare. Curtea de Apel din Paris are la dispoziție până la 18 luni pentru a rejudeca dosarul.

Care vor fi condițiile de detenție pentru Nicolas Sarkozy?

Închisoarea La Santé, din arondismentul 14 al Parisului, este renumită pentru faptul că a găzduit personalități mediatice și dispune de un cartier special pentru persoanele vulnerabile, scrie BFMTV. Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, ar putea fi plasat fie în izolare, fie, mai probabil, în acest sector destinat celor cu notorietate sau vulnerabili, pentru a evita presiunile și violențele celorlalți deținuți.

În acest cartier, fostul președinte va ocupa o celulă individuală de 9 m², echipată cu duș, frigider și televizor.

„Celulele nu au nimic mai puțin și nimic mai mult decât celelalte celule din celelalte clădiri”, a declarat în septembrie pentru BFMTV Hugo Vitry, secretarul local FO Justice la penitenciar.

Deși aceste secții sunt denumite popular „secții VIP”, „nu va exista niciun tratament preferențial”, a adăugat el. Nicolas Sarkozy va avea posibilitatea să achiziționeze produse de igienă sau alimente suplimentare de la cantină, la fel ca restul deținuților.

Conform codului penitenciar, fostul președinte își va păstra drepturile la informare, vizite, corespondență scrisă și telefonică, practicarea cultului și utilizarea contului său nominal, beneficiind astfel de aceleași condiții fundamentale ca orice alt deținut.

Această organizare urmărește să asigure securitatea și protecția lui Sarkozy, fără a-i oferi privilegii suplimentare în cadrul penitenciarului.

Iarna a venit mai devreme în România. Va fi din ce în ce mai frig în următoarele zile, anunţă ANM
Recomandări
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Cum să usuci hainele în casă de două ori mai repede și să încălzești locuința fără să pornești căldura
Cum să usuci hainele în casă de două ori mai repede și să încălzești locuința fără să pornești căldura
Ni se pregătește un internet mai rapid, dar și mult mai stabil. TP-Link testează primul prototip Wi-Fi 8
Ni se pregătește un internet mai rapid, dar și mult mai stabil. TP-Link testează primul prototip Wi-Fi 8
Experții avertizează: Inteligența artificială ar putea complica stabilirea vinovăției în cazurile de erori medicale
Experții avertizează: Inteligența artificială ar putea complica stabilirea vinovăției în cazurile de erori medicale
Aniversariada Auchan continuă cu super prețuri la produse esențiale din bucătăria ta
Aniversariada Auchan continuă cu super prețuri la produse esențiale din bucătăria ta
Se deschide cel mai mare food hall din Europa de Est, în București. Unde este Hala Ford şi cum poţi ajunge acolo
Se deschide cel mai mare food hall din Europa de Est, în București. Unde este Hala Ford şi cum poţi ajunge acolo
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce este Sfânta Parascheva numită „Cuvioasa care vede tot”? Semnificația spirituală a sărbătorii de pe 14 octombrie
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...