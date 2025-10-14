Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va începe să își ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare pe 21 octombrie, într-un penitenciar din Paris, potrivit unor surse citate de AFP și France24.

Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei cu închisoarea

În vârstă de 70 de ani, Nicolas Sarkozy va deveni primul lider francez din perioada postbelică – și primul fost șef al unui stat membru al Uniunii Europene – care va fi efectiv încarcerat. El urmează să fie internat la penitenciarul La Santé din capitala Franței, unde vor fi impuse măsuri speciale de siguranță. Fostul președinte ar putea fi plasat într-o secțiune destinată deținuților vulnerabili sau chiar în regim de izolare.

Luni dimineață, Nicolas Sarkozy s-a prezentat la Parchetul Financiar din Paris pentru a primi detalii privind procedura de încarcerare. A ajuns într-un autoturism cu geamuri fumurii și a părăsit clădirea după aproximativ 45 de minute, fără a face declarații presei. Ulterior, a fost văzut revenind la domiciliu, potrivit jurnaliștilor AFP.

Fostul președinte neagă acuzațiile care i-au fost aduse și a calificat verdictul drept „un scandal”. Condamnarea, pronunțată la sfârșitul lunii septembrie, a fost deja contestată, iar un nou proces este așteptat în lunile următoare. Curtea de Apel din Paris are la dispoziție până la 18 luni pentru a rejudeca dosarul.

Care vor fi condițiile de detenție pentru Nicolas Sarkozy?

Închisoarea La Santé, din arondismentul 14 al Parisului, este renumită pentru faptul că a găzduit personalități mediatice și dispune de un cartier special pentru persoanele vulnerabile, scrie BFMTV. Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, ar putea fi plasat fie în izolare, fie, mai probabil, în acest sector destinat celor cu notorietate sau vulnerabili, pentru a evita presiunile și violențele celorlalți deținuți.

În acest cartier, fostul președinte va ocupa o celulă individuală de 9 m², echipată cu duș, frigider și televizor.

„Celulele nu au nimic mai puțin și nimic mai mult decât celelalte celule din celelalte clădiri”, a declarat în septembrie pentru BFMTV Hugo Vitry, secretarul local FO Justice la penitenciar.

Deși aceste secții sunt denumite popular „secții VIP”, „nu va exista niciun tratament preferențial”, a adăugat el. Nicolas Sarkozy va avea posibilitatea să achiziționeze produse de igienă sau alimente suplimentare de la cantină, la fel ca restul deținuților.

Conform codului penitenciar, fostul președinte își va păstra drepturile la informare, vizite, corespondență scrisă și telefonică, practicarea cultului și utilizarea contului său nominal, beneficiind astfel de aceleași condiții fundamentale ca orice alt deținut.

Această organizare urmărește să asigure securitatea și protecția lui Sarkozy, fără a-i oferi privilegii suplimentare în cadrul penitenciarului.