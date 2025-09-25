În istoria modernă a Franței, rareori un eveniment judiciar a zguduit scena politică așa cum o face condamnarea fostului președinte Nicolas Sarkozy. Verdictul dat la Paris marchează o premieră absolută: pentru prima dată, un fost șef de stat francez este trimis la închisoare, cu o pedeapsă considerată de instanță proporțională cu gravitatea acuzațiilor.

Pedeapsa primită de Nicolas Sarkozy

Cazul, legat de presupusa finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007, a generat un val de reacții și speculații încă de la început, iar decizia de acum aduce o turnură neașteptată, cu efecte nu doar asupra lui Sarkozy, ci și asupra apropiaților săi.

Tribunalul penal din Paris l-a găsit vinovat pe Nicolas Sarkozy pentru constituirea unui grup infracțional. Judecătorii au stabilit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, alături de o amendă de 100.000 de euro și de interdicția de a ocupa sau candida la funcții publice pentru o perioadă de cinci ani.

Mai mult, instanța a dispus și încarcerarea sa iminentă, cu un ordin de arestare amânat. Aceasta înseamnă că fostul președinte va fi citat în termen de o lună de către parchet, care îi va comunica data exactă la care va intra după gratii.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a reacționat ferm, anunțând că va face apel. „Este extrem de grav pentru statul de drept”, a declarat acesta, criticând verdictul dat de instanță.

Gravitatea acuzațiilor

Președinta completului de judecată, Nathalie Gavarino, a subliniat în motivare că faptele sunt „de o gravitate excepțională”, având capacitatea de a submina încrederea cetățenilor în instituții.

Deși procedura nu a dovedit existența efectivă a unei finanțări venite din Libia regimului Muammar Gaddafi, judecătorii au stabilit că pregătirea și discuțiile purtate în acest scop constituie suficiente dovezi pentru a încadra faptele la constituirea unui grup infracțional.

Apropiații lui Sarkozy, și ei condamnați

Decizia nu îl privește doar pe fostul președinte, ci și pe câțiva dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi.

Claude Guéant, în vârstă de 80 de ani, a fost condamnat la șase ani de închisoare, dar fără mandat de arest, din cauza stării sale de sănătate. În schimb, a primit o amendă de 250.000 de euro.

Brice Hortefeux, 67 de ani, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare, care poate fi executată la domiciliu cu brățară electronică.

Alexandre Djouhri, intermediar implicat în dosar, a fost condamnat la șase ani de închisoare cu mandat de arest, o amendă de 3 milioane de euro și interdicția de a conduce o companie timp de 15 ani.

Potrivit instanței, Sarkozy nu putea să nu fie la curent cu demersurile acestora, având în vedere relațiile apropiate pe care le avea cu fiecare dintre ei.

Un caz care schimbă istoria politică a Franței

Decizia instanței de la Paris este privită ca un moment de cotitură pentru justiția franceză. Încarcerarea unui fost președinte trimite un mesaj puternic despre aplicarea legii, indiferent de rangul sau influența persoanei vizate.

Chiar dacă apelul anunțat de Sarkozy ar putea modifica situația în viitor, rămâne cert faptul că verdictul actual reprezintă o lovitură fără precedent pentru imaginea sa politică și pentru memoria unei campanii prezidențiale care l-a adus în fruntea statului francez în 2007.