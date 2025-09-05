Neymar devine și mai bogat! A primit o avere colosală de la un miliardar pe care nu l-a cunoscut niciodată

Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
05 sept. 2025 | 19:56
de Badea Violeta

Neymar. Sursa foto: Pofimedia

Starul brazilian Neymar a primit o veste uluitoare: un miliardar de doar 31 de ani, care i-a fost fan, l-a trecut în testament drept unic moștenitor. Averea depășește 850 de milioane de euro și include proprietăți, investiții și acțiuni la companii importante.

Neymar, moștenitorul unei averi fabuloase

Conform jurnaliștilor The Sun, Neymar a fost desemnat unic moștenitor al unui brazilian pe care nu l-a întâlnit niciodată. Documentul a fost autentificat în luna iunie, în prezența unui notar și a doi martori, și prevede ca toate bunurile să îi revină atacantului.

Bărbatul, care a murit în urma unor probleme de sănătate, nu avea copii și a ales să își lase întreaga avere fotbalistului preferat. În testament, el a menționat clar că era ”în deplină judecată, liber de orice constrângere sau instigare”, subliniind că decizia a fost una personală și bine gândită.

”Îmi place Neymar, mă identific cu el”

Averea lăsată fotbalistului depășește 850 de milioane de euro și cuprinde numeroase proprietăți, investiții consistente și pachete de acțiuni la companii de top. Pentru ca Neymar să intre oficial în posesia bunurilor, judecătorii brazilieni trebuie să confirme testamentul și să aprobe transferul de active.

”Îmi place Neymar, mă identific cu el. Nu este egoist, lucru rar în zilele noastre. Legătura lui cu tatăl său îmi amintește mult de cea pe care am avut-o cu al meu, care a decedat”, a scris miliardarul în documentul oficial.

Această declarație a arătat că decizia de a-l numi pe Neymar unic moștenitor nu a fost una întâmplătoare, ci rezultatul unei admirații profunde pentru jucător și pentru valorile pe care acesta le transmite.

Starul brazilian, tot mai sus pe lista celor mai bogați sportivi

Înainte de acest neașteptat dar, Neymar se putea lăuda cu o avere estimată la aproximativ 975 de milioane de euro. Transferurile spectaculoase, contractele publicitare și salariile uriașe l-au transformat deja într-unul dintre cei mai bogați sportivi ai lumii.

Moștenirea fabuloasă ar putea ridica averea totală a fotbalistului la aproape 2 miliarde de euro, consolidându-i poziția în topul mondial al celor mai înstăriți sportivi.

Deși știrea a făcut rapid înconjurul lumii, Neymar nu a avut încă o reacție publică oficială. Însă, odată ce instanțele braziliene vor confirma testamentul, fotbalistul va intra în posesia uneia dintre cele mai neașteptate și colosale moșteniri din istoria sportului.

